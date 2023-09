L'opposition officielle demande un mandat d'initiative pour amorcer une réflexion collective sur l'avenir de notre forêt publique





QUÉBEC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Après l'été dévastateur qui a ravagé des millions d'hectares de notre forêt publique et des changements climatiques qui représentent une menace grandissante, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, André Fortin, propose que la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles se saisisse d'un mandat d'initiative afin d'explorer des pistes de solutions pour préserver cette ressource économique importante.

Le député libéral de Pontiac rappelle que l'été qui s'achève a été l'un des plus dévastateurs de notre histoire, alors que 1,5M d'hectares de nos forêts ont été réduits en fumée, ce qui représente 30 fois la superficie de l'Île de Montréal. Face à cette menace grandissante des changements climatiques, l'opposition officielle désire brosser un portrait de la situation réelle et des mesures à mettre en place.

M. Fortin souhaite qu'une discussion sur l'adaptabilité de notre forêt publique soit amorcée, en s'inspirant du document de réflexion du Forestier en chef, déposé le 5 septembre dernier. Ce dernier y présente sommairement des pistes de solutions à mettre de l'avant afin d'adapter nos forêts aux changements climatiques pour qu'elles continuent d'offrir l'ensemble des services environnementaux, sociaux et économiques attendus pour les générations actuelles et futures.

« Il est impératif de nous mettre rapidement en mode solution. Le secteur forestier est un véritable pilier économique pour le Québec, et son dynamisme se perçoit dans toutes les régions du Québec. Des communautés entières dépendent de la forêt. C'est pourquoi nous demandons d'entendre les acteurs du milieu afin de trouver des mesures concrètes pour mieux protéger cette richesse québécoise. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation

