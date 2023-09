Le rapport d'investissement durable 2023 d'Investissements PSP présente les progrès réalisés en matière de développement durable





Faits marquants :

L'objectif d'augmenter les investissements dans les actifs de transition à 7,5 milliards de dollars a été atteint avant la date prévue de 2026.

Les données de GES des champs d'application 1 et 2 déclarées pour les actifs dans le champ d'application sont passées de 47 % au cours de l'exercice 2022 à environ 54 % au cours de l'exercice 2023.

Une plus grande intégration de notre compréhension des risques et des opportunités liés au développement durable dans notre culture, nos opérations et nos pratiques d'investissement afin d'améliorer notre approche de l'investissement durable à long terme.

Nous avons renforcé notre approche du développement durable et du climat en actualisant notre politique d'investissement durable et nos principes de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration.

Le renforcement des partenariats avec les investisseurs institutionnels, les associations sectorielles et les ONG souligne l'importance que nous accordons à l'engagement et à la collaboration.

MONTRÉAL, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a publié aujourd'hui son rapport annuel sur l'investissement durable, qui décrit comment l'organisation s'efforce d'intégrer l'investissement durable à sa culture, à ses opérations et à ses activités d'investissement afin de continuer à faire progresser ses capacités et à faire face aux nouveaux risques et opportunités. Les rapports connexes comprennent également les divulgations financières liées au climat d'Investissements PSP, fondées sur les recommandations du groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD).

« Au cours d'une année marquée par les défis et l'incertitude pour les investisseurs, Investissements PSP a continué à produire des résultats financiers à long terme résistants et à renforcer ses capacités pour faire face aux risques et aux opportunités émergents », a déclaré Deborah K. Orida, présidente-directrice générale d'Investissements PSP. « Nous aspirons à développer une plus grande prévoyance sur les changements structurels qui auront un impact sur les investissements à long terme. Cela comprendra l'évolution de nos connaissances sur le climat, la biodiversité et l'impact des questions sociales sur notre permis d'exploitation. »

Le rapport décrit les progrès d'Investissements PSP sur les principales priorités de l'organisation en matière de développement durable, y compris la performance vers les objectifs climatiques de l'exercice 2026, l'intégration des facteurs matériels de développement durable dans la prise de décision et l'évolution de l'approche. Les informations financières liées au climat mettent en évidence les progrès réalisés en matière de mesures et d'objectifs, présentent notre toute première évaluation de la qualité des données à l'aide de la méthodologie PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) et exposent les progrès réalisés dans l'approche et la mise en oeuvre de notre taxonomie des actifs verts.

« En tant qu'investisseur en fonds de retraite, l'une de nos convictions fondamentales en matière d'investissement est que l'identification, le suivi, l'intégration et la capitalisation des facteurs émergents importants contribuent au rendement à long terme des investissements et à notre capacité à remplir notre mandat », a déclaré Eduard van Gelderen, premier vice-président et directeur des investissements d'Investissements PSP. « Notre rapport d'investissement durable 2023 présente les progrès que nous faisons pour traduire cette conviction en actions concrètes et en résultats mesurables. »

Les faits marquants de l'exercice 2023 sont les suivants :

Agir sur le changement climatique

Identification dans notre portefeuille d'un plus grand nombre d'actifs de transition éligibles que prévu lors de la première mise en oeuvre de notre taxonomie des actifs verts , ce qui nous a permis d'atteindre plus tôt que prévu notre objectif d'augmentation des investissements dans les actifs de transition à 7,5 milliards de dollars.

, ce qui nous a permis d'atteindre plus tôt que prévu notre objectif d'augmentation des investissements dans les actifs de transition à 7,5 milliards de dollars. Élargissement du champ d'application de notre taxonomie des actifs verts aux obligations d'entreprises cotées en bourse et application de critères plus stricts pour les actifs verts sur les marchés publics et privés.

Publication d'un livre blanc sur la taxonomie des actifs verts dans le but d'accroître la transparence et de promouvoir la convergence des marchés.

dans le but d'accroître la transparence et de promouvoir la convergence des marchés. Publication de notre premier rapport d'impact sur les obligations vertes , qui est lié à l'émission de notre première obligation verte d'un milliard de dollars au cours de l'exercice 2022.

Continuer à développer nos capacités en matière de données

Lancement d'un processus inaugural de collecte de données sur la durabilité du fonds total, couvrant des indicateurs de performance clés dans les domaines du changement climatique, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DE&I), de l'éthique des affaires, de la cybersécurité et de la confidentialité des données, ainsi que de la gestion du capital humain.

Initiative de collecte de données sur les GES au niveau des actifs menée avec des sociétés de portefeuille locales partenaires dans six pays, couvrant plus de trois millions d'hectares de terres agricoles et de terrains forestiers dans plus de 400 propriétés individuelles.

Création d'outils de diligence raisonnable en matière de développement durable pour aider nos professionnels de l'investissement à intégrer des considérations matérielles liées au développement durable dans leurs processus d'investissement.

Faire progresser notre approche de l'investissement durable

Mise à jour de notre politique d'investissement durable et de nos principes de gouvernance d'entreprise et de vote par procuration , en intégrant davantage notre approche du développement durable et du climat dans nos activités d'investissement et d'actionnariat actif et en renforçant nos attentes en matière de gouvernance d'entreprise et d'information du public sur les risques et les opportunités liés au changement climatique.

et de nos , en intégrant davantage notre approche du développement durable et du climat dans nos activités d'investissement et d'actionnariat actif et en renforçant nos attentes en matière de gouvernance d'entreprise et d'information du public sur les risques et les opportunités liés au changement climatique. Introduction d'un modèle en étoile pour l'intégration des facteurs matériels de durabilité dans notre processus d'investissement, en fournissant à nos équipes d'investissement des outils, des ressources et une formation qui leur permettront, à terme, d'assumer une plus grande responsabilité dans ce domaine.

Mise à profit de notre groupe de travail sur l'investissement climatique, qui regroupe plusieurs catégories d'actifs, pour favoriser la collaboration sur les possibilités d'investissement climatique au sein d'Investissements PSP et renforcer les connaissances sur les thèmes clés de l'investissement climatique.

Continuer à créer de la valeur grâce à un actionnariat actif

Au cours de l'exercice écoulé, Investissements PSP s'est engagé, le cas échéant, auprès de 860 sociétés cotées en bourse dont elle détient des titres. Elle l'a fait soit directement avec l'entreprise, soit avec l'aide d'un fournisseur de services de gestion globale, soit, le cas échéant, en collaboration avec des investisseurs partageant les mêmes idées ou des organisations telles que la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (Canadian Coalition for Good Governance).

Au cours de l'exercice 2023, Investissements PSP a voté lors de 5 760 assemblées sur un total de 5 872 résolutions de la direction et des actionnaires.

« Investissements PSP a développé une approche holistique de l'investissement durable, en tirant parti de son capital, de son influence et de ses capacités pour préserver et améliorer la valeur à long terme », a déclaré Herman Bril, directeur général et responsable de la durabilité et de l'innovation climatique chez Investissements PSP. « L'accent mis sur la matérialité nous permet, en tant qu'investisseurs, de mieux comprendre l'impact potentiel des facteurs liés à la durabilité sur les performances financières et de prendre des décisions d'investissement éclairées qui soutiennent la création de valeur à long terme. »

Pour lire les rapports 2023 d'Investissements PSP sur l'investissement durable et la TCFD, visitez notre site Web .

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour les caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 243,7 milliards de dollars au 31 mars 2023. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. La société compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour de plus amples renseignements, visitez le site investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

