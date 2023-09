Abu Dhabi, destination de choix des acteurs mondiaux, et forte croissance de l'ADGM au premier semestre 2023





En tant que plus grande puissance du CCG contribuant à 62 % du capital total déployé par les investisseurs souverains de la région du Golfe en 2022, la position d' Abu Dhabi est renforcée par la forte croissance annuelle de 35 % des actifs sous gestion de l'ADGM en juin 2023.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 17 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, a continué d'attirer les principaux acteurs mondiaux et régionaux dans son centre financier international (IFC), Abu Dhabi Global Market (ADGM). Au cours du premier semestre 2023 (S1 2023), l'ADGM a enregistré une forte croissance dans divers domaines, donnant ainsi le ton pour le reste de l'année et continuant à contribuer au positionnement d'Abu Dhabi en tant que puissance financière de premier plan et « économie de faucon ».

Renforcement de la position d'Abu Dhabi en tant que puissance financière du CCG

Des chiffres récents montrent que plusieurs sociétés d'investissement et fonds spéculatifs se sont installés au sein de l'ADGM, ce qui porte à 102 le nombre de gestionnaires d'actifs opérant au sein de l'ADGM et gérant 128 fonds, contribuant ainsi à renforcer la position de leader d'Abu Dhabi dans le secteur de la gestion d'actifs. Les actifs sous gestion de l'ADGM ont enregistré une croissance record de 35 % en glissement annuel en juin 2023.

L'annonce de l'amélioration du cadre réglementaire de l'Autorité de régulation des services financiers (FSRA) de l'ADGM, qui permet aux fonds de placement collectif basés à l'ADGM d'investir dans le crédit en créant des facilités de crédit et en y participant, a également contribué à l'essor de ce secteur. Le financement alternatif des entreprises privées, en particulier dans le secteur des petites et moyennes entreprises (PME), a été l'un des principaux objectifs de l'introduction du cadre des fonds de crédit privé.

L'attrait de l'ADGM en tant que centre financier international, qui est la seule juridiction de la région à adopter l'application directe de la common law anglaise, a permis à d'importantes entreprises mondiales de s'établir au sein de l'ADGM en 2023, notamment Brevan Howard, Ardian, Goldman Sachs, Tikehau Capital, Blackstone, SBI Capital, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), Apollo, Fifth Wall, Fidera et Vibrant Capital. Le CFI a également connu une arrivée majeure au cours du premier semestre 2023, en accueillant le légendaire investisseur Ray Dalio, qui a choisi Abou Dhabi comme prochain centre stratégique pour étendre la présence mondiale de son bureau de gestion de patrimoine.

L'ADGM est également considéré comme une destination privilégiée pour des entreprises locales et régionales de poids telles que ADQ, Chimera, G42, Gulf Capital, OneIM et Investcorp.

D'autres acteurs internationaux et régionaux de renom du secteur de la finance seront bientôt pleinement opérationnels au sein de l'ADGM, puisque 46 entreprises au total ont déjà reçu une approbation de principe (IPA) au cours du premier semestre 2023. Ce chiffre représente une nette augmentation de 119 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Alan Howard, fondateur de Brevan Howard, a déclaré à propos de l'expansion des activités de l'entreprise vers l'ADGM : « Abu Dhabi et ADGM offrent un environnement transparent et propice aux affaires pour les secteurs de la banque, de la fintech et de la gestion des investissements. C'est une importante plaque tournante mondiale au potentiel énorme. Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement pour bâtir et développer l'avenir. » Brevan Howard gère plus de 30 milliards de dollars pour le compte de clients institutionnels à l'échelle mondiale.

Rajeev Misra, PDG de OneIM, a déclaré : « Abu Dhabi est devenu un centre international pour les investisseurs, les employeurs et les employés. Cette autorisation de prestation de services financiers (PSF) nous permettra de saisir les nombreuses opportunités passionnantes que nous offre cette région et de propulser l'entreprise vers la prochaine étape de son parcours. »

Pionnier de la finance durable et accueil des grands acteurs mondiaux du développement durable

Au premier semestre 2023, la FSRA de l'ADGM a mis en oeuvre son cadre réglementaire sur la finance durable, qui comprend les exigences en matière de divulgation ESG les plus complètes de la région et un cadre réglementaire pour les fonds, les portefeuilles à gestion discrétionnaires, les obligations et les sukuks conçus pour accélérer la transition des Émirats arabes unis vers un objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre. Le cadre vient compléter la réglementation actuelle de l'ADGM sur les crédits de carbone, facilitant l'établissement de la première bourse des crédits de carbone réglementés au monde au sein de l'ADGM, AirCarbon Exchange (ACX).

En mars, la FSRA de l'ADGM et d'autres membres du groupe de travail des Émirats arabes unis sur la finance durable (SFWG) ont publié un projet de « Principes pour une gestion efficace des risques financiers liés au climat » (« le projet de Principes ») pour consultation, qui sera publié au cours du second semestre de 2023.

Au début de l'année, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), banque multilatérale de développement dotée de 100 milliards de dollars, a signé un accord relatif à la création de son premier centre opérationnel intérimaire à l'ADGM, qui deviendra son premier bureau à l'étranger. La mission de la BAII est de financer les infrastructures en mettant l'accent sur le développement durable.

L'efficacité de l'ADGM continue de s'améliorer bien que ce soit l'un des plus grands centres financiers du monde

Cette année, une étape importante dans le parcours de croissance de l'ADGM a été marquée par l'annonce du décuplement de sa zone géographique, avec l'ajout de l'île d'Al Reem à sa juridiction, en plus de l'île d'Al Maryah qui existait déjà. Cette expansion a fait de l'ADGM l'un des plus grands centres financiers du monde, avec une superficie totale de 14,38 millions de mètres carrés.

L'expansion était la prochaine étape naturelle pour l'ADGM après la trajectoire de croissance qu'elle a connue ces derniers temps, car les entreprises mondiales, régionales et locales choisissent de plus en plus Abu Dhabi comme destination pour étendre et développer leurs activités. Cette tendance transparaît également dans les chiffres du premier semestre 2023, où les entités opérationnelles ont augmenté de 36 % en glissement annuel au mois de juin 2023, pour atteindre un total de 1 590 entités. En outre, au cours de la même période, la main-d'oeuvre de l'ADGM Square a affiché une augmentation de 28 %, pour atteindre un total de 12 080 personnes talentueuses.

De juin 2022 à juin 2023, l'efficacité et la rapidité de la délivrance des licences commerciales ont connu une amélioration notable de 50 %. On constate également une augmentation remarquable de 69 % de l'efficacité et de la rapidité spécifiquement pour la délivrance des licences commerciales pour les SPV.

Autres réalisations importantes pour le premier semestre 2023

L'autorité d'enregistrement de l'ADGM a publié un document de consultation sur le cadre législatif des fondations de la technologie des registres distribués (DLT).

L'ADGM a lancé sa première évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (ML/TF) du rapport sur les personnes morales et les constructions juridiques de l'ADGM (rapport LPA) en mai 2023.

La cinquième édition de l'ADSFF (Abu Dhabi Sustainable Finance Forum), qui avait pour thème « Tracer la voie vers la COP28 » s'est achevée, alors que le pays se prépare à accueillir l'événement mondial dans le courant de l'année.

La deuxième édition de RESOLVE a été lancée en tant que forum de résolution des litiges d' Abu Dhabi par les tribunaux et le centre d'arbitrage de l'ADGM. Plus de 2 400 personnes y ont assisté, et les thèmes suivants ont été abordés : le développement durable, le Web3 et l'IA, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) et les sanctions, ainsi que l'évolution de l'infrastructure des Émirats arabes unis.

Commentant ces évolutions positives, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, membre du Conseil exécutif d'Abu Dhabi et président du Département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED) et de l'ADGM a déclaré, « Ce à quoi nous assistons aujourd'hui à Abu Dhabi, à savoir que certains des principaux acteurs mondiaux choisissent la capitale pour y établir leurs activités commerciales, n'est rien d'autre qu'une transition majeure qui soutient la croissance et la diversification de « l'économie du faucon ». Nous sommes ravis de voir les chiffres de la croissance de l'ADGM à la fin du premier semestre 2023, ce qui renforce notre position en tant que centre financier international à la croissance la plus rapide de la région. Nos efforts soulignent la vision économique d'Abu Dhabi et la stratégie globale de l'ADGM qui vise à faire du secteur financier un contributeur important au PIB d'Abu Dhabi et à l'économie basée sur les connaissances. Nos perspectives restent solides pour 2023, car nous continuons à travailler avec les principaux acteurs gouvernementaux sur l'expansion transparente de la juridiction de l'ADGM et à répondre à la demande croissante des entreprises qui souhaitent s'établir à Abou Dhabi. »

Les perspectives globalement positives pour 2023 que l'ADGM a réussi à afficher depuis le début de l'année reflètent sa stratégie de croissance 2023-2027 et son alignement sur les objectifs généraux fixés par Abou Dhabi pour favoriser la diversification économique grâce à la croissance du secteur financier.

