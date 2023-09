Déclaration de la ministre Marci Ien pour marquer le début de la Semaine de l'égalité des sexes au Canada





OTTAWA, ON, le 17 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié aujourd'hui la déclaration suivante pour donner le coup d'envoi à la Semaine de l'égalité des sexes :

« Aujourd'hui, marque le début de la Semaine de l'égalité des sexes, une occasion de reconnaître les progrès accomplis au Canada en matière d'égalité des genres, ainsi que le travail important qu'il nous reste à faire.

Cette année, le thème du gouvernement du Canada est « Ensemble pour l'égalité des sexes : unissons nos forces ». Ce thème est très important dans un monde où les stéréotypes, les suppositions et les structures néfastes empêchent les personnes d'atteindre leur plein potentiel - pas seulement les femmes.

L'égalité est le fondement qui permet à toutes et à tous de vivre des vies saines, heureuses et comblées. De l'élimination de la discrimination à la prévention de la violence fondée sur le sexe, la promotion de l'égalité des genres contribue à une meilleure qualité de vie pour tout le monde.

Alors que nous fêtons le cinquième anniversaire de Femmes et Égalité des genres Canada cet automne, je suis extrêmement fière de nos récentes réalisations :

Même si nous avons fait des progrès, il nous reste encore tellement de travail à accomplir. Nous demeurons engagés à travailler sans relâche à créer un pays où il y a une plus grande égalité des genres, et nous invitons toute la population canadienne à se joindre à nous.

Pendant la Semaine de l'égalité des sexes, je vous invite à faire la promotion de programmes dans votre communauté qui font avancer l'égalité des genres en utilisant Ie mot-clic #SemaineDeLÉgaliteDesSexes. Utilisez vos canaux de médias sociaux pour célébrer les personnes et les chefs de file communautaires qui continuent de lutter pour l'égalité des droits.

Bonne Semaine de l'égalité des sexes à toutes et à tous! »

