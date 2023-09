Académie de la BEI dédiée aux banques des PME et aux microfinances en Afrique de l'ouest et Afrique centrale





LUXEMBOURG, 15 September 2023 / PRN Africa / -- Dans le cadre du Programme d'Assistance Technique au Secteur Financier de la BEI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la BEI en partenariat avec MFW4A et IPC/HORUS, organise « l'Académie de la BEI ».

L'Académie de la BEI est un forum d'échange et d'apprentissage bien établi et reconnu qui, s'est tenue en présentiel à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire les 13 et 14 septembre 2023.

Ce forum qui est à sa 3e édition, s'est articulé autour du thème central : « Saisir les opportunités de la finance verte et durable ».

Des débats et des présentations interactives ont abordé les thèmes essentiels d'aujourd'hui tels que ; les possibilités pour les institutions financières des régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'encourager l'entrepreneuriat, d'intégrer les défis climatiques dans leur fonctionnement, de promouvoir le financement du genre, les opportunités de la finance numérique et bien plus encore !

Les objectifs clés d'un évènement inédit

L'un des premiers objectifs de l'académie de la BEI est d'apporter une nouvelle perspective quant aux discussions et débats en cours sur les enjeux climatiques afin que, les établissements financiers voient au-delà des risques et exploitent les opportunités de financement et d'investissement offertes par la finance verte.

Par ailleurs, il s'agit d'approfondir la compréhension des institutions financières sur les principales évolutions des systèmes financiers et de l'environnement macroéconomique dans lequel elles interviennent. Les aider à appréhender les conséquences de ces évolutions sur leurs activités.

Puis, renforcer la capacité des institutions à fournir des financements responsables pour soutenir les MPME, l'entreprenariat des jeunes et des femmes, ainsi que les économies vertes.

Enfin, l'évènement permet de favoriser le dialogue, le partage de connaissance et d'expertises entre différents acteurs de l'écosystème financier.

En marge de l'Académie de la BEI

En prélude à sa 3ème Académie pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, un concours de pitch a été organisé pour les entrepreneurs ivoiriens le 12 septembre 2023. Le concours, accompagné par notre partenaire local l'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) et notre consultant IPC/Horus permettra aux TPME prometteuses de présenter leurs entreprises dans le but ultime d'attirer l'intérêt des institutions financières. Les échanges B2B avec les institutions financières ivoiriennes présentes à l'événement permettront de mesurer l'intérêt des TPME et des institutions financières. Ce sera l'occasion de mettre les réalités des PME au centre de la scène et d'initier des réflexions parmi les acteurs présents sur les besoins des petites et moyennes entreprises pour leur développement durable.

Les gagnants sont désignés lors de la soirée de pitch, par un jury autour de trois grandes catégories de prix :

Le prix entreprenariat responsable et inclusif : sponsorisé par BAOBABLe prix projet avec le meilleur potentiel : sponsorisé par COFINA

Le prix contribution au développement durable : sponsorisé par ADVANS

Informations générales

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt de l'Union européenne (UE) détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements sains et durables afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE.

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis 60 ans. Par l'intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, l'économie numérique, la santé et les entreprises dans plus de 40 pays à travers l'Afrique. Depuis le début de la pandémie en 2019-2020 seulement, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux dans le monde entier.

