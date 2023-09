Monaco : les négociations en vue d'un accord d'association suspendues d'un commun accord





BRUXELLES, 15 September 2023 / PRN Africa / -- Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Maro? ?ef?ovi?, a reçu hier, le 14 septembre, Isabelle Berro-Amadei, conseillère du gouvernement-ministre des relations extérieures et de la coopération.

Au cours de cet entretien, le vice-président exécutif a confirmé l'objectif de la Commission européenne d'une conclusion des négociations pour un accord d'association avec Monaco, l'Andorre et San-Marin d'ici la fin de l'année 2023 sur la base du mandat du Conseil de l'Union européenne, fondé sur le respect des quatre libertés de circulation (personnes, capitaux, services et marchandises) et la préservation de l'intégrité et l'homogénéité du marché intérieur.

Au terme d'un échange franc et cordial, les deux parties sont convenues que les conditions n'étaient pas réunies pour conclure un accord et se sont entendues pour suspendre les négociations.

L'Union européenne est et restera un partenaire privilégié de la Principauté. La Commission européenne reste disponible et prête à continuer les négociations pour un accord d'association dans le futur.

La Commission continuera à travailler dans les prochaines semaines dans le but de conclure les négociations pour un accord d'association avec la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin d'ici à la fin de l'année 2023, sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil.

Copyright Union européenne, 1995-2023

SOURCE Commission europénne

16 septembre 2023 à 00:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :