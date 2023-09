Runergy brille au salon RE+ de Las Vegas avec ses modules de type N de nouvelle génération





LAS VEGAS, le 15 sept. 2023 /CNW/ -- Le très attendu salon RE+ 2023 a ouvert ses portes le 12 septembre au Venetian Convention and Expo Center de Las Vegas, aux États-Unis. En tant que plus grand salon professionnel et foire commerciale pour l'industrie de l'énergie solaire en Amérique du Nord, RE+ a attiré une foule immense. Runergy a fait une apparition remarquée lors de l'événement, mettant en vedette divers produits phares de module photovoltaïque qui ont été appréciés par les participants.

Lors de la première journée du salon RE+, Runergy a réalisé d'importants progrès pour étendre son rayonnement mondial. Hyperion, la marque de module haut de gamme de Runergy, a signé un accord stratégique mondial avec Nanosun, ciblant des marchés comme l'Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis. De plus, Hyperion a conclu un accord de coopération stratégique axé sur le marché américain avec Grape Solar. Mitchell Aguirre, chef de l'exploitation de Nanosun, a exprimé sa grande confiance dans la collaboration avec Hyperion pour créer des solutions novatrices en matière d'énergie verte. Ocean Yuan, fondateur et chef de la direction de Grape Solar, a souligné que leurs deux entreprises partageaient le même engagement envers les partenariats et les alliances stratégiques et que le potentiel de coopération future entre elles était immense.

À l'occasion du salon RE+de cette année, Runergy a présenté une série de modules à haut rendement qui utilisent la technologie des cellules de type N la plus avancée, ainsi que la technologie des cellules PERC plus courante. Parmi ces modules, le module à 54 demi-cellules N à haute efficacité est esthétique en raison de son design noir et convient aux applications sur le toit. En outre, son poids léger fait en sorte qu'il est pratique et facile à installer. Bien que de petite taille, il est très puissant, (puissance de sortie maximale de 425 W), ce qui permet une rentabilité plus élevée et un cycle d'investissement plus court pour les propriétaires. Les deux autres modules de type N sont construits à partir de 72 et 78 semi-cellules, ce qui est parfait pour les projets au sol et les systèmes de suivi. Appuyés par la position de chef de file de Runergy dans la fabrication et la R et D de cellules N à haute efficacité, ces produits offrent aux propriétaires de projets un coût actualisé de l'énergie (LCOE) réduit et une plus grande valeur à long terme. Le module de type N à 72 demi-cellules a également été reconnu comme un « Overall Highest Achiever » par le RETC, affichant une performance de premier ordre dans tous les tests rigoureux, notamment ceux relevant de trois disciplines essentielles, à savoir la qualité, le rendement et la fiabilité. L'entreprise a également présenté son module PERC de 72 demi-cellules avec une configuration à vitrage unique, produit dans son usine en Thaïlande. Runergy a fait son entrée dans l'industrie photovoltaïque il y a dix ans et ses expéditions accumulées de cellules dépassent les 50 GW. Runergy se consacre à la prestation continue de produits à haute efficacité, offrant une importante valeur ajoutée à ses clients internationaux.

Au cours de ce superbe événement consacré à l'industrie de l'énergie solaire, Runergy a organisé un dîner de gala en hommage à ses clients et pour souligner son 10e anniversaire. La soirée baptisée « Runergy's Night » s'est déroulée au Palms Casino Resort Hotel, à Las Vegas. M. Longzhong Tao, président du CA de Runergy, et Ellen Wang, cheffe des ventes mondiales de Runergy, étaient présents. Longzhong Tao a exprimé sa profonde gratitude envers les convives, tandis qu'Ellen Wang a passé en revue l'histoire du développement de Runergy au cours de la dernière décennie et partagé sa vision de l'avenir. Les activités de la soirée comprenaient la coupe d'un « gâteau du 10e anniversaire », des échanges avec les clients, des prestations musicales et autres activités stimulantes. Les participants ont fait l'éloge des produits, des concepts de développement et de la vision future de Runergy, exprimant leur désir de travailler main dans la main avec celle-ci.

Le groupe Runergy a été fondé en 2013. Après dix ans de développement et d'innovation, et avec le soutien et l'attention de ses partenaires, le groupe est devenu un fabricant de produits photovoltaïques comptant plus de 10 000 employés à travers le monde, un chef de file des ventes de cellules solaires et une chaîne industrielle mondiale. À l'avenir, Runergy continuera d'optimiser l'aménagement de sa chaîne industrielle, de s'enraciner dans l'exploration technologique, d'étendre l'internationalisation, de bâtir sa capacité concurrentielle à long terme et de travailler avec des partenaires mondiaux pour créer une marque de produits à énergie nouvelle digne de confiance.

Pour en savoir plus sur Runergy, consultez le https://www.runergy-solar.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211824/image_5027829_21253337.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211825/image_5027829_21253556.jpg

SOURCE Jiangsu Runergy New Energy Technology Co., Ltd.

15 septembre 2023 à 20:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :