Invitation aux médias - Projet de loi 31: Des manifestations à plusieurs endroits du Québec pour préserver la cession de bail

MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - À l'initiative du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), des locataires manifesteront en grand nombre demain à plusieurs endroits au Québec pour protester contre le projet de loi 31 et demander au gouvernement de la CAQ de préserver tel quel le droit de cession de bail. Plusieurs organisations provinciales, régionales et locales ont annoncé leur appui et leur participation aux manifestations, qui ont également pour objet d'exiger du gouvernement qu'il apporte de véritables mesures pour contrer la grave crise du logement dans laquelle le Québec est plongé.

Quoi : Manifestations

Date : Samedi le 16 septembre 2023

Heure et lieux :

Montréal : Métro Préfontaine (disponibilité médias de Cédric Dussault à compter de 12h30; début de la manifestation à 13h)

Québec : Parc de l'Amérique-française (disponibilité médias de Martin Blanchard à compter de 12h30; début de la manifestation à 13h)

Rimouski: 395, rue Jessop, Rimouski (début de la manifestation à 13h)

Rouyn-Noranda : 170, avenue Principale (début de la manifestation à 13h)

Sherbrooke : Coin des rues King Est et Camirand (début de l'action à 15h)

