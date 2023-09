BLUETTI lance la solution de stockage d'énergie domestique EP760 pour réduire le coût de l'électricité en hiver





BLUETTI, l'une des principales marques de stockage d'énergie propre, lance le système d'alimentation de secours domestique EP760 pour la préparation à l'hiver. Cette innovation permet d'assurer le chauffage et l'éclairage à domicile pendant les coupures de courant sans factures d'énergie élevées.

Une gestion de l'énergie rentable

Compatible avec divers panneaux solaires, le système EP760 stocke l'énergie solaire à un taux maximum impressionnant de 9 000 W. Cette énergie stockée sert de source d'énergie fiable pendant la nuit ou en cas de panne imprévue. Même sans panneaux solaires, l'EP760 dispose d'une fonction intelligente de lissage des périodes de pointe, permettant aux utilisateurs de charger pendant les heures de faible demande et de décharger pendant les heures de pointe, ce qui minimise efficacement les dépenses énergétiques.

Une capacité sur mesure

Grâce à sa conception modulaire, l'EP760 offre un stockage d'énergie personnalisable. En combinant l'EP760 avec deux ou quatre packs de batteries B500, les utilisateurs peuvent obtenir un système de stockage d'énergie allant de 9 920 Wh à 19 840 Wh. Cette capacité étendue assure une alimentation électrique suffisante pendant les pannes prolongées, garantissant un chauffage constant tout au long de l'hiver.

Une application polyvalente

Conçu pour s'adapter à divers environnements, l'EP760, conforme à la norme IP65, résiste à l'eau et à la poussière. Fonctionnant à moins de 50 décibels, il s'intègre facilement dans les maisons, les cabines et les hangars. Sa conception compacte permet un empilage vertical, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace. La fonction d'auto-chauffage interne permet un fonctionnement sans heurts même à des températures aussi basses que -20 °C, ce qui le rend adapté aux régions glaciales.

Durable et sûr

La sécurité et la longévité sont primordiales pour BLUETTI. L'EP760 est équipé de batteries lithium-phosphate de fer fiables, connues pour leur endurance de plus de 3 500 cycles de vie, soit l'équivalent d'une décennie d'utilisation. Avec une garantie de 10 ans et des équipes de service locales, BLUETTI assure un fonctionnement et une assistance sans souci.

Disponibilité et essai gratuit

L'EP760 sera disponible le 15 septembre au prix initial de 5 999 euros.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s'est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions d'énergie verte. En proposant des solutions de stockage d'énergie respectueuses de l'environnement pour l'intérieur et l'extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.

