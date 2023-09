WIN SOURCE figure dans le Top 50 mondial des distributeurs de composants électroniques en 2023





SourceToday approuve l'excellence de WIN SOURCE et lui décerne le 18e rang mondial

SHANGHAI, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- WIN SOURCE , leader dans la distribution de composants électroniques, a récemment été reconnu comme un distributeur mondial de premier plan par SourceToday. WIN SOURCE a obtenu le rang prestigieux de 18e sur la liste 2023 des 50 meilleurs distributeurs de produits électroniques .

WIN SOURCE doit cette réussite à son engagement sincère à fournir d'excellents services et des produits de qualité. La portée de l'entreprise dans la distribution électronique prouve son dévouement à la réduction des coûts de production pour les EMS, OEM, ODM et autres groupes d'usines. L'entreprise est réputée pour permettre à ses clients et à ses partenaires d'atteindre des objectifs de fabrication ambitieux et de mettre en oeuvre des stratégies d'économie du processus de fabrication. Elle sert des clients dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la médecine, entre autres. WIN SOURCE est largement accréditée, avec des certifications AS9120B, ISO 9001, ESD S20.20 et bien d'autres.

« Nous sommes honorés de figurer dans le classement mondial des distributeurs de composants électroniques établi par SourceToday. C'est un témoignage du travail acharné de notre équipe pour optimiser la chaîne d'approvisionnement électronique et permettre à nos clients d'économiser de l'argent sans compromettre la qualité ou les délais de mise sur le marché », a déclaré Ethan Tsai, PDG de Win Source.

La liste des 50 meilleurs distributeurs de composants électroniques est publiée chaque année par SourceToday, qui est largement reconnu comme la source d'information indépendante faisant autorité pour les ingénieurs, les programmeurs et les concepteurs en électronique. La liste classe les distributeurs de composants électroniques en fonction de facteurs tels que le chiffre d'affaires annuel et la réputation. C'est la deuxième fois que Win Source est reconnue par Supply Chain Connect pour ses services remarquables. L'entreprise s'est classée deuxième sur la liste des 30 meilleurs distributeurs de l'APAC en 2022, tandis que cette année, elle s'est classée 18e sur une liste qui comprend des distributeurs du monde entier, ce qui signifie qu'elle s'est développée avec succès pour influencer le marché international et acquérir une solide réputation mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur win-source.net .

À propos de WIN SOURCE

Fondé en 1999, WIN SOURCE est un distributeur mondial innovant de composants électroniques en ligne qui fournit aux fabricants des composants de la plus haute qualité et des services de livraison efficaces. WIN SOURCE est un partenaire stratégique fiable avec des groupes d'usines de premier plan. Il fournit des solutions en matière de composants électroniques et réduit considérablement les coûts de production.

