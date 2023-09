Le cabinet Cain Lamarre adopte une politique ambitieuse DE développement durable





MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le cabinet Cain Lamarre, grâce à l'aide financière du Fonds Écoleader, lance sa Politique de développement durable 2023-2026, une politique ambitieuse dans le monde juridique, qui s'appliquera désormais dans ses 14 bureaux aux quatre coins du Québec. Elle est le fruit d'une réflexion en profondeur qui dépasse largement les aspects environnementaux pour embrasser l'ensemble des enjeux de développement durable, qui comprennent les aspects sociaux, économiques et de gouvernance.

« Cain Lamarre passe de la parole aux actes en matière de développement durable, explique Yvan Bujold, président du cabinet. Nous voulons montrer la voie non seulement dans le monde juridique, mais pour l'ensemble des entreprises de services, ce qui favorise également la rétention des ressources actuelles et l'attraction de nouveaux talents », ajoute-t-il, précisant que cette nouvelle politique s'appuie à la fois sur la norme BNQ 21000 et sur les Objectifs de développement durable émis par les Nations Unies.

La Politique a été conçue en respectant les quatre principes méthodologiques du design thinking, qui permettent d'obtenir des résultats exploitables rapidement tout en favorisant une culture de l'innovation et du partage. Axée sur la réalisation d'actions tangibles, elle met de l'avant quatre lignes directrices : la responsabilité environnementale, la collaboration et le partenariat, l'amélioration continue, de même que la transparence et la responsabilité.

À titre d'exemple, la nouvelle Politique prévoit d'optimiser les ressources matérielles du cabinet en privilégiant l'achat local et en favorisant des stratégies d'économie circulaire. La Politique encourage également la mise en place d'infrastructures pour stimuler l'utilisation de modes de transport alternatifs, comme des douches, des vestiaires, des endroits sécurisés pour entreposer un vélo, etc. Elle prévoit d'améliorer la gestion des matières résiduelles en instaurant une formation obligatoire pour les employés, de même que la mise en place de stations de tri.

Pour consulter toutes les initiatives mises de l'avant par la Politique, rendez-vous sur le site internet de Cain Lamarre.

À propos de Cain Lamarre

Gouvernée par des principes directeurs solides et orientée proactivement vers les besoins et attentes de ses clients, l'équipe de plus de 500 ressources de Cain Lamarre repose sur un modèle distinctif. Le cabinet, présent à travers le Québec avec 14 bureaux, est le mieux outillé pour maîtriser les différentes réalités du Québec et ainsi mieux accompagner et agir à titre de véritable partenaire de sa clientèle diversifiée, en privilégiant une approche où l'humain fait une véritable différence.

À propos du Fonds Écoleader

Le Fonds Écoleader vise à orienter et soutenir les entreprises québécoises dans l'intégration d'un large éventail de pratiques d'affaires écoresponsables et de technologies propres. Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec, coordonnée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec.

