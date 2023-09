/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - « Malgré les remous, toujours debout! » Manifestation pour souligner un an de lock-out au port de Québec/





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Afin de souligner un an de lock-out au port de Québec, les débardeurs et leurs alliés manifesteront.

Le 15 septembre 2022, les débardeurs ont été mis en arrêt de travail. L'employeur ne souffre aucunement du ralentissement de ses activités puisqu'il a recours à des travailleurs de remplacement sans retenue. Les négociations achoppent, entre autres, sur le fait que les débardeurs refusent de travailler 76 heures par semaine.

Quoi : Manifestation en appui aux débardeurs du port de Québec

Qui : Le Syndicat des débardeurs du port de Québec et leurs alliés

Où : 1, boul. Henri-Bourassa, à Québec, G1J 5L7

Quand : Vendredi 15 septembre, dès 11 h 30

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1715 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

15 septembre 2023 à 06:35

