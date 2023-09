Hithium participe au salon RE+ de Las Vegas et lance son premier produit de 5 MWh en conteneur





Le fabricant de batteries stationnaires Hithium a participé cette semaine pour la deuxième fois au grand salon américain des énergies propres RE+, organisé par la Solar Energy Industries Association (SEIA) et la Smart Electric Power Alliance (SEPA). Depuis son bureau à Fremont, en Californie, et avec une équipe sur le terrain dans toutes les Amériques, Hithium vise à approvisionner le marché du stockage stationnaire de l'énergie en plein essor, en répondant aux programmes incitatifs des secteurs public et privé en matière de transition énergétique sur les continents nord et sud-américains.

Le fondateur et les dirigeants de l'entreprise ont également rejoint leur équipe américaine à Las Vegas pour annoncer un nouveau produit en conteneur de 5 mégawatts-heures qui utilise la structure standard d'un conteneur de 20 pieds. C'était la première fois que Hithium annonçait un produit important en dehors de son siège à Xiamen, en Chine.

Franchir le cap des 5 MWh avec une densité énergétique augmentée de 46 %

Le système de stockage d'énergie de deuxième génération (ESS 2.0), plus compact et de plus grande capacité, offre une densité énergétique de plus de 46 % par rapport à celle des systèmes standard basés sur des cellules de 280 Ah. Le produit sera livré préinstallé et prêt à être connecté, et sera équipé de 48 modules de batterie basés sur les nouvelles cellules LFP de 314 Ah du fabricant, chaque module offrant une capacité de 104,5 kWh et +etant conçu pour répondre aux besoins des systèmes de grande ampleur. Le conteneur sera également compatible avec les systèmes de contrôle de puissance de la plupart des grandes marques d'onduleurs, ou d'onduleurs bidirectionnels.

Le nouveau système de stockage d'énergie est également équipé de la technologie de refroidissement liquide multi-niveaux de Hithium, qui maintient la variation de température des cellules en dessous de 3 degrés Celsius. Une gestion thermique intelligente permet au système d'optimiser la puissance de la batterie et de réduire la consommation d'énergie interne.

Faire progresser les lignes de production et les capacités pour répondre à la demande de transition énergétique

Avec 11 GWh de produits de batterie déjà expédiés depuis la création de l'entreprise en 2019, Hithium élargira sa capacité de production à 70 GWh d'ici la fin de l'année. L'entreprise a développé des lignes de production parmi les plus avancées au monde, dotées d'un haut degré d'automatisation et et d'une intelligence basée sur la collecte et l'évaluation précises et élargies des big data, en temps réel. Cela permet à Hithium de garantir la stabilité et la cohérence des produits à plusieurs dimensions. Les plans d'expansion du fabricant se poursuivront au cours des prochaines années, avec pour objectif une capacité de production de 135 GWh d'ici 2025.

À propos de Hithium

Fondé en 2019, Hithium est l'un des principaux fabricants de produits de stockage d'énergie stationnaire de la plus haute qualité pour des applications de services publiques, commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs sites de production intelligents, les innovations de Hithium incluent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion, ainsi que des allongements du cycle de vie. Avec des décennies d'expérience cumulée par ses fondateurs et dirigeants exécutifs, Hithium s'appuie sur sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et dispose d'autres sites de production, de recherche ou de vente à Shenzhen, Chongqing, Munich et en Californie. Hithium a livré 11 GWh de capacité de batterie, dont 5 GWh pour la seule année 2022, et étend sa capacité de production actuelle de 45 GWh à 70 GWh d'ici fin 2023.

