Les institutions financières considèrent plus que jamais la technologie comme un différenciateur clé dans l'expérience client, déclare ISG





Selon les experts Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et de recherche mondial spécialiste des technologies, les entreprises de services bancaires et financiers font face aux perturbations macroéconomiques, à la concurrence et aux cyber-risques en tirant avantage de la technologie pour offrir aux utilisateurs des expériences uniques, sécurisées et personnalisées.

A l'occasion de la prochaine conférence ISG TechXchange: Banking and Financial Services, qui se tiendra les 19 et 20 septembre aux Jardins de Saint-Dominique à Paris, ISG et d'autres experts du secteur exploreront comment les institutions bancaires et de services financiers peuvent exploiter les données, l'automatisation et l'IA pour différencier leurs services, offrir des expériences client personnalisées et sans faille, intégrer la gestion du changement et atténuer les risques. Parmi les intervenants figurent des leaders de : Standard Chartered Bank, Citi, Santander Germany, Crédit Mutuel, Conseil National Stratégique de l'Intelligence Artificielle, France FinTech, OCBF, Cognizant et Engine by Starling.

« Les entreprises les plus performantes du secteur bancaire et de services financiers discernent des opportunités même en période de bouleversements macroéconomiques et de turbulence des marchés, » dit Colas Truong, Partner ISG et Chairman de l'événement. « L'utilisation agile de la technologie a permis à ces entreprises de faire face à la pandémie et leur permet aujourd'hui de répondre aux demandes des consommateurs en matière de nouveaux actifs numériques, de services personnalisés et de sécurité, tout en démontrant leur engagement commun à l'égard des valeurs sociales. »

Pas moins de 10 % des consommateurs déclarent qu'ils changeraient d'établissement si leur banque n'était pas suffisamment axée sur les questions ESG, dit Colas Truong.

Les clients et les institutions bancaires accordent également une attention toute particulière aux risques cyber. Les clients bancaires examinent quelles institutions financières sont à l'origine des services liés aux crypto-monnaies et des nouveaux actifs numériques afin de déterminer s'il s'agit d'un investissement sûr. Dans le même temps, près de 80 % des cadres du secteur bancaire et financier mondial qui ont répondu à la récente enquête ISG Cybersecurity Buyer Behavior, ont dit que les technologies émergentes telles que l'IA et la machine learning constituent un défi de premier ordre.

Comment trouver le juste équilibre entre proposer une expérience client et employé sans friction tout en s'assurant d'avoir des processus de sécurité suffisamment robustes ? Ce thème sera discuté lors d'une table ronde intitulé « Renforcer la cybersécurité dans les services bancaires et financiers », avec Roger Albrecht, Partner ISG et coresponsable de la practice Cybersecurity ; Frederic Malicki, chief technology officer pour la région SECEMEA chez Atos-Eviden, et Alexis d'Arvieu, directeur général, Office de Coordination Bancaire et Financière (OCBF).

Dans une autre session, Paul Sweeney, architecte de solutions chez Engine, la plateforme software-as-a-service qui alimente Starling Bank, et Owen Wheatley, Partner et lead ISG de la practice banque et services financiers, exploreront si la banque en tant que service et le metaverse peuvent sauver la croissance bancaire ou si ce n'est que de l'emballement médiatique. Aussi ils discuteront de comment les clients les plus jeunes auront un impact sur l'éthique, la confidentialité des données et la propriété des données pour ces technologies émergentes.

Dans une session intitulé « Trois façons de préparer votre banque pour l'avenir », Jerome Dumaine, capital markets industry program lead chez Cognizant, expliquera en détail comment les plateformes et les technologies de nouvelle génération permettent d'accélérer l'innovation, d'améliorer l'efficacité des opérations et de créer des modèles opérationnels durables. Par ailleurs, Alexandra Bensamoun, professeur de droit à l'Université Paris-Saclay et membre du nouveau Conseil Stratégique de l'Intelligence Artificielle auprès de Madame Élisabeth Borne premier Ministre, se joindra à Colas Truong d'ISG pour discuter des opportunités et des défis sociaux, techniques et juridiques de l'adoption de l'IA et des normes que les organisations devraient mettre en place.

Alain Clot expert du secteur bancaire et président de France FinTech, une association à but non lucratif comptant plus de 800 membres, partagera sa vision de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire. Alexandre Saada, directeur financier du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, présentera le partnership gagnant entre l'informatique et les métiers, et les innovations mises en oeuvre par la banque pour optimiser les opérations de back-office lors d'une présentation intitulée « Evolution ou révolution ? L'avenir de la banque à travers les yeux du consommateur. »

Suzan Dixon, head of workplace pour l'Europe et les Amériques chez Standard Chartered Bank, Rob Garlick, head of innovation, technology and future of work chez Citi, et Daniel Sechi, director of IT strategy chez Santander Allemagne, participeront à la table ronde intitulée « Favoriser la croissance et l'expérience des employés grâce aux outils numériques. » A cette occasion, ils partageront les évolutions numériques qu'ils ont mis en oeuvre pour aborder l'aspect humain du changement et favoriser une meilleure expérience des employés et augmenter la motivation et la productivité.

Lors de l'ISG Startup Challenge quatre entreprises s'affronteront : Welcome Place, néobanque communautaire qui propose des solutions financières innovantes et inclusives en Europe, Multiverse Computing une société leader dans le domaine des logiciels quantiques Quandela, développeur d'ordinateurs quantiques optiques, et BankR Club, une plateforme de mise en relation entre banquiers et entrepreneurs. Ils présenteront leurs solutions novatrices à un panel de juges avant que l'audience ne vote pour la solution qu'il mettrait en oeuvre dans sa propre organisation.

L'ISG TechXchange: Banking and Financial Services est sponsorisé par Wipro, Accenture, Cognizant, Eviden, Tech Mahindra et Kyndryl. CIOInsights, CIOReview, Artificial Intelligence and Applications, France FinTech, L'Office de Coordination Bancaire et Financière (OCBF), Open Banking Excellence et le Technology Business Management (TBM) Council sont les sponsors media de l'événement.

Des informations supplémentaires et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site web de l'événement.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan. Plus de 900 entreprises font confiance à ISG, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG conseille les entreprises, les organisations du secteur public ainsi que les fournisseurs de services et technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à bénéficier d'une croissance plus rapide. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, comprenant les analyses du cloud, des données et de l'autonomisation ; les conseils en sourcing ; les services de gestion des risques et de la gouvernance ; les services d'opérateurs réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la connaissance du marché, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006, et basé à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 600 professionnels aptes au numérique opérant dans plus de 20 pays ; une équipe mondiale connue pour sa réflexion innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie de la technologie et du secteur, ainsi que ses capacités de classe mondiale en termes de recherche et d'analyse basées sur les données de places de marché les plus complètes de l'industrie.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.isg-one.com.

15 septembre 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :