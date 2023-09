Geotab s'associe à BMW Group pour une mobilité connectée clé en main





Les gestionnaires de flotte bénéficient désormais de données intelligentes accessibles en temps quasi réel et de solutions télématiques intégrées au sein d'un seul et même écosystème.

PARIS, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Geotab, numéro un mondial des solutions de transport connecté, annonce aujourd'hui son partenariat avec le constructeur automobile BMW Group, accueillant ainsi un nouveau partenaire au sein de son réseau OEM (fabricant d'équipement d'origine) en pleine croissance. La combinaison entre les données émanant de BMW Group et la puissance de la plateforme Geotab offre aux gestionnaires de flottes une solution de connectivité clé en main. Les flottes, les sociétés de leasing et de location courte durée ainsi que les associations d'autopartage et de covoiturage bénéficient désormais de données intelligentes leur permettant de prendre des décisions en temps quasi réel en matière de performances des flottes. Ces données prennent en compte la productivité, le comportement et la sécurité des conducteurs.

Les analyses rendues possibles par la remontée des datas permettent également d'alimenter les efforts globaux de développement durable, et notamment le rapport CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui sera obligatoire pour certaines entreprises de l'Union Européenne à partir de 2024.

Concrètement, les gestionnaires de flotte peuvent utiliser la plateforme Geotab pour l'optimisation des itinéraires, augmenter le rendement des carburants, identifier le potentiel d'électrification et réduire les temps d'arrêts 'moteur tournant' en se basant sur les données relatives à leurs véhicules. La plateforme traite l'ensemble des données collectées et les transforme en informations utiles, fournissant aux gestionnaires de flotte les connaissances dont ils ont besoin pour mieux comprendre les performances de leur flotte.

La télématique intégrée aux véhicules BMW Group* peut désormais être combinée avec les technologies de la plateforme MyGeotab . A travers ce partenariat, les utilisateurs bénéficient directement de données OEM performantes, regroupées dans une plateforme unique et indépendante du constructeur, leur permettant de gérer plus simplement l'ensemble de leur flotte et de prendre des décisions éclairées, quelle que soit la taille de leur parc automobile. L'activation se réalise à distance et ne nécessite pas de passage en atelier, leur offrant aussi une économie de temps et d'argent.

"La coopération avec une entreprise de renommée mondiale comme BMW Group marque une étape importante dans notre stratégie visant à devenir un partenaire de référence pour les OEM. Une collaboration avec une entreprise spécialisée dans la télématique offre de nombreux avantages aux constructeurs automobiles et aux clients. Les équipementiers n'ont pas besoin de développer leurs propres infrastructures pour l'analyse et la visualisation des données, mais peuvent intégrer directement leurs données à la télématique, en utilisant des systèmes de cloud et des API innovantes. Les clients reçoivent toujours toutes les informations spécifiques aux OEM ? analysées de manière optimisée et incorporées à d'autres données de flotte, offrant une vision globale des opérations", déclare Christoph Ludewig, Vice-président OEM Europe, chez Geotab.

La plateforme MyGeotab peut désormais intégrer les données propriétaires de plusieurs constructeurs, notamment BMW, Renault, Ford, Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS et Mercedes-Benz, entre autres, ainsi que les données du boîtier télématique de Geotab.

Le logiciel est compatible avec les véhicules électriques (EV), les hybrides rechargeables (PHEV) ainsi que les moteurs à combustion interne conventionnels (ICE). Il prend en compte les données pertinentes pour chaque catégorie de véhicules. En fonction de leurs besoins, les utilisateurs peuvent choisir entre différents systèmes d'accès aux données et entre différents plans tarifaires proposés par Geotab.

Cela permet d'obtenir une vue d'ensemble de la flotte, toutes marques, années de modèle et usages confondus. Ainsi, les données provenant de différentes sources sont non seulement intégrées et synchronisées, mais aussi rassemblées et présentées aux gestionnaires de flotte de manière uniforme et globale.

Le partenariat OEM entre Geotab et BMW est effectif à partir de septembre 2023 dans 30 pays européens**.

Remarques

*La connexion à Geotab peut être proposée pour les modèles BMW Group à partir de juillet 2018, ainsi que pour ceux jusqu'à juin 2018. Ces derniers doivent disposer de l'équipement actif 6AE Teleservices (partie de 6AC "eCall" ou 6AK "ConnectedDrive") ou de l'équipement 6AP 'Remote Services'. Les véhicules plus anciens ne disposant pas de cet équipement peuvent être équipés d'un dispositif Geotab GO pour couvrir l'ensemble de la flotte.

** La nouvelle solution télématique est disponible à partir de septembre dans les 30 pays européens suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

A propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions de transport connecté, compte plus de 40 000 clients dans 165 pays qui bénéficient de solutions de télématique pour le suivi et la gestion de flotte. Nous sommes une entreprise pionnière qui, depuis plus de 20 ans, investit continuellement dans la recherche de données et l'innovation. Nous aidons nos partenaires et clients (Fortune 500 et les institutions publiques y compris) à transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 3,8 millions de véhicules et traite plus de 55 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des centaines de solutions tierces. Avec l'aide de nos équipes d'experts en IA et d'analystes de données à la pointe du secteur, Geotab libère la puissance des données et propose des solutions d'analyse prédictive en temps réel pour résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain.?

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site , suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à notre blog .

Contact presse

Majida Guettaoui

[email protected]

+33(0) 6 27 93 09 28

Albane Pottier

[email protected]

+33(0) 6 89 11 54 45

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211720/Geotab_Inc__Geotab_s_associe___BMW_Group_pour_une_mobilit__conne.jpg

15 septembre 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :