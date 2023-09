Le Groupe CHITOSE conclut avec succès une augmentation de capital de 21 millions de dollars US par le biais d'une allocation à des tiers





CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD., leader de la bioéconomie mondiale et siège du groupe CHITOSE (ci-après « CHITOSE »), a conclu avec succès l'émission de nouvelles actions pour un montant total de 21 millions de dollars par le biais d'une allocation à des tiers avec Shiseido Company, Limited, NGK INSULATORS, LTD., Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (*1), Mitsubishi Kakoki Kaisha.Ltd., Amano Enzyme Inc., Mers Line Pte. Ltd. (*2), Ikeda tohka Industries Co., Ltd. et SHINSHO CORPORATION. Les fonds levés seront affectés à l'expansion de l'installation de production de microalgues et à la recherche et au développement d'applications de produits afin d'accélérer MATSURI, le projet de construction d'une industrie basée sur les microalgues pour remplacer l'industrie pétrolière. Grâce à ces engagements, CHITOSE contribuera à la réalisation de zéro émission de carbone et travaillera avec d'autres partenaires à un avenir prospère qui durera plus de mille ans.

*1 Investissement de Mitsui Kinzoku-SBI Material Innovation Fund avec Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. en tant que société en commandite et SBI Investment en tant que société en nom collectif.

*2 Investissement par Sun Sail Navigation Pte. Ltd, qui appartient au groupe Mers Line Pte Ltd.

Justification de l'augmentation de capital et utilisation du produit de l'opération

CHITOSE envisage un avenir dans lequel l'humanité pourra vivre de manière prospère pendant les mille prochaines années et vise à construire une industrie sans précédent dérivée des microalgues. En collaboration avec des entreprises et des organisations progressistes couvrant divers secteurs et industries, CHITOSE élargit simultanément l'échelle de production et développe des applications polyvalentes afin de promouvoir l'utilisation des produits issus des microalgues dans les carburants, les aliments, les produits chimiques, les cosmétiques et les aliments pour animaux qui contribuent à la vie des gens.

En ce qui concerne la mise à l'échelle des installations de production de microalgues, après l'achèvement d'une installation de 0,1 hectare en août 2018, CHITOSE a inauguré avec succès une installation de 5 hectares appelée CHITOSE Carbon Capture Central (C4) en avril 2023. CHITOSE prévoit de l'étendre à 2 000 hectares d'ici à 2030 et à 10 millions d'hectares d'ici à 2050. Au cours de l'année fiscale actuelle, CHITOSE vient de lancer le projet de 2 000 hectares, dont le développement de l'installation initiale de 100 hectares ainsi que la R&D de diverses applications ont été sélectionnés en tant que projet commandé par le Fonds d'innovation verte / Promotion du recyclage du carbone utilisant le CO2 issu de la technologie de biofabrication comme matière première directe (*3) de NEDO (*4).

*3 À propos du projet du Fonds d'innovation verte / Promotion du recyclage du carbone en utilisant le CO2 issu de la technologie de biofabrication comme matière première directe

https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/bio-manufacturing-technology/

*4 Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles

Plans d'approvisionnement futurs

Les attentes croissantes en matière d'approvisionnement stable en ressources et de contribution à la fabrication durable nous ont permis d'atteindre notre objectif de 20 millions de dollars pour l'année fiscale en cours au cours du premier semestre. Répondant à la forte demande du marché, CHITOSE a l'intention de poursuivre un dialogue vigoureux avec les investisseurs au cours du second semestre de l'année et au-delà.

*Remarque : Tous les chiffres correspondent à la valeur de change du dollar US calculée au 8 septembre 2023.

Commentaires des parties prenantes

Shiseido Company, Limited

« Dans le cadre de notre mission « BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD » (en français INNOVATIONS DE BEAUTÉ POUR UN MONDE MEILLEUR), notre entreprise s'engage à développer des produits cosmétiques qui ne sont pas seulement bons pour la peau, mais qui favorisent également un environnement naturel sain et beau. Nous travaillons avec le groupe CHITOSE pour construire un modèle circulaire, maximiser le potentiel des « algues » et l'intégrer dans le système terrestre, en veillant à ce que les ressources ne s'épuisent pas. Nous mènerons la création de valeur durable, revitalisant ainsi le marché mondial des cosmétiques ».

NGK INSULATORS, LTD.

« NGK, membre de MATSURI, est encouragé à développer des activités liées aux algues qui contribuent à la neutralité carbone grâce à nos technologies céramiques uniques. NGK et le groupe CHITOSE étendront leur collaboration pour réaliser la mise en oeuvre sociale de l'industrie biologique ».

Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.

« Mitsui Mining & Smelting Co. s'efforce de cocréer une chaîne de valeur pour la biofabrication en appliquant nos technologies uniques de catalyse, de séparation et de purification afin de contribuer à la réalisation d'une société durable ».

Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.

« Mitsubishi Kakoki Kaisha pense que les algues peuvent être une solution aux problèmes alimentaires et énergétiques mondiaux, et cet investissement est conforme à notre vision de gestion à long terme. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le projet MATSURI et contribuerons au développement du secteur des algues grâce à notre technologie ».

Mers Line Pte. Ltd.

« Avec l'utilisation des microalgues, une société sans carbone est à portée de main. Nous partageons la philosophie du groupe CHITOSE, « Vivre dans l'abondance au-delà du prochain millénaire en utilisant les capacités des êtres vivants », et nous soutenons ses activités ».

Ikeda tohka Industries Co.,Ltd.

« En tant que fabricant d'ingrédients alimentaires avec plus de 100 ans d'histoire, nous exploitons notre technologie de transformation alimentaire cultivée pour convertir la biomasse des algues en une forme utilisable pour les industries. Nous soutenons ainsi la création d'une société durable et neutre en carbone ».

SHINSHO CORPORATION

« Grâce à cet investissement, nous avons l'intention de collaborer avec le groupe CHITOSE, afin de construire un nouveau modèle commercial de recyclage des ressources par le biais du recyclage du carbone et du développement de nouvelles activités à l'aide de microalgues ».

###

À propos de MATSURI

https://matsuri-partners.chitose-bio.com/en

Le projet MATSURI vise à établir une industrie avancée basée sur les microalgues. CHITOSE possède une expertise considérable dans les technologies de production photosynthétique à grande échelle et dirige le projet MATSURI en collaboration avec des entreprises japonaises progressistes. Comme le signifie MATSURI en japonais, CHITOSE continue de diriger un festival pour développer une société durable. Si vous êtes intéressé par MATSURI, n'hésitez pas à contacter le bureau MATSURI. Cliquez ici pour nous contacter.

Aperçu de CHITOSE Group

https://chitose-bio.com/

Le Groupe CHITOSE est une famille d'entreprises de biotechnologie à la pointe de la bioéconomie mondiale. Pour vivre en abondance au-delà du prochain millénaire en utilisant les capacités des êtres vivants, CHITOSE poursuit les possibilités de la biotechnologie par le biais du développement technologique et commercial en collaborant avec ses partenaires commerciaux dans le monde entier.

À propos de CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD. (siège principal surveillant le groupe entier)

Fondé en octobre 2011

Siège social à Singapour

PDG : Tomohiro FUJITA, Ph. D.

À propos de CHITOSE Laboratory Corp. (responsable du projet)

Fondé en novembre 2002

Siège social dans la préfecture de Kanagawa, au Japon

PDG : Tomohiro FUJITA, Ph. D.

COO : Rie KUGIMIYA

