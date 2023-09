Nitro nommé leader dans l'analyse des fournisseurs IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023





Nitro Software, leader mondial des solutions SaaS de signature électronique et de documents PDF pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui que Nitro a été nommé leader dans l'analyse des fournisseurs IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023.

Nitro Sign offre aux entreprises une expérience de signature électronique transparente et évolutive, avec des intégrations et des API flexibles, un faible coût total de possession et des signatures électroniques de haute fiabilité qui respectent ou dépassent les normes mondiales de sécurité et de conformité.

L'analyse des fournisseurs IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 fournit une analyse complète des fournisseurs de signature électronique, des observations clés, des tendances du marché et des conseils aux acheteurs de technologie sur la façon de choisir le bon fournisseur de signature électronique.

Nitro a été reconnu pour les points forts suivants :

« Nitro offre une gamme complète de choix de déploiement, de locaux in situ à des installations en cloud privées et publiques. »

« La solution de signature électronique de Nitro fait partie d'une suite complète d'outils de création, d'édition et d'automatisation de documents PDF, de génération de documents et d'analyse. »

« Nitro aide ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable en leur fournissant des données sur les émissions de CO 2 , le papier économisé et l'énergie économisée pour chaque compte. »

« Nous pensons que le fait d'être reconnu comme un leader dans l'analyse des fournisseurs IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 témoigne de l'engagement sans faille de Nitro en faveur de l'innovation et de la fourniture de solutions de premier plan. Cette reconnaissance confirme notre engagement à fournir des flux de travail de signature électronique puissants, des interfaces utilisateur transparentes et des technologies de pointe qui redéfinissent la façon dont les entreprises abordent la gestion des documents numériques. » Filip Verreth, vice-président des produits chez Nitro

Pour en savoir plus sur les tendances en matière de signature électronique et la position de Nitro en tant que leader, cliquez ici pour un extrait gratuit du rapport.

À propos de Nitro Software

Nitro est un leader mondial en matière de logiciels PDF, de gestion de documents et de signatures électroniques. La plateforme de productivité de Nitro comprend de puissants outils PDF, des flux de travail numériques, une signature électronique hautement sécurisée et des capacités de vérification d'identité. Son produit d'analyse mesure le retour sur investissement et quantifie les efforts de durabilité, le tout pris en charge par la meilleure équipe d'assistance de sa catégorie pour la réussite des clients et la gestion du changement. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs sous licence et plus de 13 000 entreprises clientes dans 157 pays, Nitro dessert 67 % des entreprises du classement Fortune 500. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.gonitro.com.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une analyse à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment, (doc #US49646293), septembre 2023

