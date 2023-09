La solution de broncho-vidéoscope à usage unique de Scivita Medical présentée au congrès ERS 2023





ROME, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Scivita Medical a présenté sa solution de broncho-vidéoscope à usage unique au congrès international 2023 de la Société respiratoire européenne (ERS), qui s'est tenu à Milan, en Italie, du 9 au 13 septembre 2023 (stand D.03A). La solution de broncho-vidéoscope à usage unique de Scvita Medical comprend un broncho-vidéoscope à usage unique et un processeur d'images endoscopiques à visualisation Full HD, qui répond aux différents besoins cliniques des chirurgiens respiratoires.

L'unité de soins respiratoires est l'un des services cliniques présentant un risque élevé de contamination croisée dans les hôpitaux, en particulier après la pandémie de COVID-19. Le broncho-vidéoscope à usage unique de Scivita Medical est un endoscope flexible jetable. Il évite aux professionnels de la santé d'avoir à stériliser l'endoscope utilisé après chaque opération, ce qui permet d'enchaîner les procédures, d'améliorer l'efficacité chirurgicale et de réduire le coût composite des hôpitaux. En outre, le broncho-vidéoscope à usage unique de Scivita Medical est disponible en trois tailles différentes, ce qui permet de multiplier les scénarios d'application, notamment en matière de traitement et de diagnostic.

Dans le passé, les vidéoscopes à usage unique n'étaient pas en mesure de fournir des images haute résolution. Le processeur d'images endoscopiques à visualisation Full HD de Scivita Medical est une solution tout-en-un, dotée d'une sortie vidéo numérique permettant d'afficher l'image en direct en haute qualité sur un écran externe. Il est utilisé dans les unités de soins intensifs et les salles d'opération, notamment pour la bronchoscopie au chevet du patient, l'intubation, l'examen des voies respiratoires, la trachéotomie, la bronchoscopie, la chirurgie interventionnelle, etc.

Le broncho-vidéoscope à usage unique de Scivita Medical est développé à partir de la plateforme technologique unique de la société. Cette plateforme repose sur cinq technologies de base synergiques : la technologie d'imagerie médicale 4K UHD, la technologie d'imagerie médicale par fluorescence, la technologie endoscopique à usage unique, la technologie d'imagerie médicale 3D et la technologie d'imagerie endoscopique ultramince, ce qui permet à l'entreprise d'offrir une large gamme de solutions endoscopiques innovantes pour répondre aux besoins cliniques diversifiés des différents services cliniques / hôpitaux.

« L'orientation clinique » est notre valeur fondamentale. Le congrès ERS nous offre une excellente occasion de communiquer avec des chirurgiens respiratoires de renommée mondiale, ce qui nous permet d'obtenir un retour d'information clinique pour améliorer nos produits », a déclaré Michael Li, vice-président du marketing et des ventes internationales. « Il s'agit également d'une étape importante pour nous permettre d'atteindre davantage de chirurgiens locaux et de leur faire connaître notre entreprise mondiale qui propose des produits de haute qualité et une gamme complète de produits, y compris des endoscopes à usage unique et des endoscopes réutilisables. » M. Li a expliqué.

Fondée en 2016, Scivita Medical est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions de diagnostic et de traitement mini-invasives, et se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Scivita Medical considère la « mondialisation » comme sa stratégie principale et a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. Grâce à ses solides capacités internes de R&D, Scivita Medical a établi une plateforme technologique unique reposant sur cinq technologies de base synergiques, et a constitué un portefeuille complet de produits endoscopiques et de produits candidats couvrant tous les types de procédures endoscopiques menées par les différents départements cliniques, afin de répondre aux divers besoins médicaux. Fidèle à ses valeurs telles que « l'orientation clinique », « l'innovation collaborative », « l'orientation vers les personnes » et « l'excellence et l'efficacité », Scivita Medical va continuellement perfectionner ses technologies de base, améliorer sa pénétration du marché grâce à d'excellents produits, et devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier.

