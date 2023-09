INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE SEPT LOGEMENTS POUR DE JEUNES MÈRES À LONGUEUIL





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Longueuil invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'inauguration de sept logements pour de jeunes mères à Longueuil. L'activité se déroulera le 15 septembre en présence de Mme Isabelle Poulet, députée de Laporte et présidente de séance, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de Mme Reine Bombo-Allara, présidente du conseil de ville et conseillère municipale du district de Georges-Dor, responsable associée du dossier condition féminine et vie communautaire à la Ville de Longueuil, de Mme Hélène Leclaire, présidente du CA de L'Envol, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 septembre à 12 h.

DATE : vendredi 15 septembre 2023



HEURE : 14 h 30



ENDROIT : Longueuil

L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

14 septembre 2023 à 11:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :