GFI Software et QBS Software annoncent l'extension de leur partenariat stratégique





La collaboration devrait amplifier les solutions MSP de GFI au Royaume-Uni, avec un accent particulier sur la toute nouvelle solution MSP spécialement conçue, GFI AppManager.

LONDRES, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- GFI Software et QBS Software sont heureux d'annoncer une extension de leur partenariat stratégique, en ajoutant QBS Software comme l'un des principaux distributeurs de GFI Software au Royaume-Uni et en Irlande. Grâce à cette collaboration, QBS Software apportera les offres technologiques de pointe de GFI au paysage dynamique des PME britanniques et soutiendra davantage leur croissance.

L'annonce a été faite à Londres, lors du 13e sommet annuel des services gérés, le Managed Services Summit, pour lequel GFI Software et QBS sont les partenaires principaux.

« Notre alliance au Royaume-Uni avec QBS Software s'appuie sur nos relations solides et existantes en France et dans les pays nordiques, et est programmée avec notre toute nouvelle version de GFI AppManager, une technologie révolutionnaire pour les MSP », a déclaré Eric Vaughan, PDG de GFI Software. Et d'ajouter : « Au-delà de l'expansion de la portée de GFI, ce partenariat renforce encore notre engagement à fournir des solutions informatiques de premier ordre par le biais de distributeurs, en mettant l'accent sur les fournisseurs de services gérés. »

Dave Stevinson, PDG de QBS Software, a ajouté : « Nous avons eu un énorme succès avec GFI Software en France et dans les pays nordiques. Nous cherchons à reproduire ce succès au Royaume-Uni et en Irlande en encourageant nos partenaires actuels et nouveaux de la communauté MSP à s'engager avec GFI Software. »

Lors de l'événement, les PDG de GFI et de QBS, Eric Vaughan et Dave Stevinson, ont prononcé un discours liminaire conjoint, préparant le terrain pour des annonces spectaculaires au profit du marché des services gérés. Au cours du Sommet, Vaughan fera une présentation sur le pouvoir du service et la capacité des MSP à façonner le paysage : « The Power of Service - How MSPs are Changing the Landscape ». Dave Stevinson, quant à lui, participera à la table ronde sur l'accélération de la croissance numérique : « Accelerating Digital Growth - Taking the Initiative ». GFI a choisi l'événement pour annoncer la disponibilité générale de GFI AppManager, une solution révolutionnaire pour alimenter les MSP, y compris le dévoilement de la nouvelle publicité de GFI pour GFI AppManager.

GFI Software développe des logiciels essentiels pour les petites et moyennes entreprises et livre ses produits via un réseau mondial de partenaires dédiés dans le monde entier. GFI Software concentre particulièrement ses efforts sur l'expansion des solutions pour les fournisseurs de services gérés, et plus de 40 000 clients utilisent les solutions GFI Software pour leurs applications de gestion et de performance réseau, de sécurité et de collaboration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ci-après : gfi.com.

La mission de QBS Software est de permettre aux éditeurs et aux clients d'optimiser leur processus d'approvisionnement, en garantissant une valeur durable pour toutes les parties prenantes. Leur engagement envers l'excellence du service, les prix concurrentiels et l'expertise des produits est sans précédent.

14 septembre 2023 à 09:59

