CareDx fait progresser les soins aux patients transplantés à l'échelle mondiale lors du congrès 2023 de l'ESOT





CareDx, Inc. (Nasdaq : CDNA) ? The Transplant Companytm, société axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions de soins de santé cliniquement différenciées et à forte valeur ajoutée pour les patients transplantés et les soignants, a annoncé aujourd'hui une présence de premier plan au congrès 2023 de la Société européenne de transplantation d'organes (ESOT) qui se tiendra du 17 au 20 septembre 2023 à Athènes, en Grèce.

Les dernières avancées scientifiques en matière de transplantation mondiale utilisant les solutions de test cfDNA AlloSeq de CareDx sont présentées à travers onze résumés, dont quatre posters, deux e-posters modérés, un groupe de discussion et cinq présentations orales. CareDx organise un symposium éducatif pour les professionnels de la santé afin de démontrer l'utilité clinique d'AlloSeq cfDNA. AlloSeq cfDNA est proposé aux clients européens et à d'autres clients en dehors des États-Unis, afin de détecter l'ADN acellulaire dérivé du donneur (dd-cfDNA) pour la surveillance du risque de rejet de l'allogreffe chez les patients ayant subi une transplantation d'organe solide.

« Nous sommes fiers de participer au congrès 2023 de l'ESOT, une conférence européenne prééminente sur la transplantation, et de partager les dernières données démontrant l'utilisation de l'AlloSeq cfDNA », déclare Reg Seeto, PDG et président de CareDx. « Grâce à nos partenaires et à notre travail avec les centres de transplantation internationaux, nous avons fait d'excellents progrès dans l'amélioration de l'accès à AlloSeq cfDNA au profit des patients ayant subi une transplantation d'organe dans le monde entier. »

Données AlloSeq cfDNA présentées au congrès 2023 de l'ESOT.

Titre du résumé REIN L'étude EVACADE : l'ADNcfd pour le diagnostic du rejet aigu dans la transplantation rénale L'ADN acellulaire dérivé du donneur identifie les allogreffes rénales « en difficulté » Évaluation de l'ADN dérivé de cellules du donneur dans la transplantation rénale comme marqueur de lésion du greffon : une étude prospective Évaluation de l'ADN acellulaire dérivé du donneur (dd-cfDNA) chez les receveurs de greffe de rein avec biopsie d'indication (sélectionné pour le « Best of ESOT 2023 ») Impact de l'évaluation de l'ADN libre de cellules dérivées du donneur dans le suivi des receveurs de greffe de rein : rapport intermédiaire d'une étude longitudinale prospective L'évolution du dd-cfDNA au cours de la première semaine après la chirurgie prédit les résultats rénaux à moyen et long terme Première expérience d'un test effectué par un laboratoire local pour détecter l'ADN acellulaire dérivé du donneur en vue d'un diagnostic non invasif du rejet aigu du myocarde COEUR Analyse locale en laboratoire de l'ADN libre de cellules dérivées du donneur dans le cadre d'une transplantation cardiaque stable : étude de faisabilité européenne bicentrique Comparaison entre l'ADN plasmatique dérivé du donneur et le système de notation LASHA dans la transplantation pulmonaire : expérience d'un seul centre (sélectionné pour un « ESOT award 2023 ») POUMON Pertinence clinique de la quantification et de la qualification de l'ADN acellulaire au cours du premier mois suivant la transplantation pulmonaire MULTI-ORGANES Validation multicentrique des performances analytiques d'un test de diagnostic in vitro visant à quantifier l'ADN acellulaire dérivé du donneur pour la surveillance des greffes d'organes solides

« Il est gratifiant de voir l'impact du dd-cfDNA sur la pratique clinique et les soins aux patients. Nous avons constaté que les informations fournies par le test AlloSeq cfDNA aident non seulement les cliniciens à prendre des décisions, mais aussi les receveurs de greffe, en leur permettant de contrôler, de comprendre et d'avoir une plus grande tranquillité d'esprit quant à l'état de leur organe transplanté », déclare Thomas Schachtner, spécialiste de la transplantation à l'Hôpital universitaire de Zurich, en Suisse.

CareDx présentera les dernières données sur AlloSeq cfDNA lors d'un symposium satellite de l'industrie du congrès 2023 de l'ESOT intitulé « Adoption du dd-cfDNA pour la surveillance des organes solides : élever les normes des soins de transplantation. » Le symposium se tiendra en direct et sera diffusé virtuellement sur la plateforme du congrès de l'ESOT le dimanche 17 septembre 2023. Titte Srinivas, médecin en chef de CareDx, et Georg Böhmig, professeur associé à l'université de médecine de Vienne, en Autriche, animeront la session. Quelques-uns des intervenants :

Maarten Naesens, MD, PhD, directeur clinique, professeur de néphrologie et de transplantation rénale, Hôpitaux universitaires de Louvain, Belgique

Alexandre Loupy, MD, PhD, professeur de néphrologie et d'épidémiologie, hôpital Necker, PITOR (Institut de transplantation et de régénération d'organes de Paris), France

David Cucchiari, MD, PhD, professeur associé de néphrologie, Hospital Clínic Barcelona, Catalogne, Espagne

À propos de CareDx ? The Transplant Company

CareDx, Inc. dont le siège social se trouve à Brisbane, en Californie, et le siège européen à Stockholm, en Suède, est une société leader dans le domaine des solutions de médecine de précision qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions de soins de santé cliniquement différenciées et de grande valeur pour les patients transplantés et les soignants. CareDx propose des services de dépistage, des produits et des solutions de santé numériques tout au long du parcours du patient avant et après la transplantation et est le principal fournisseur d'informations basées sur la génomique pour les patients transplantés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.CareDx.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs relatifs à CareDx, Inc. y compris des énoncés concernant les avantages et les résultats potentiels qui peuvent être obtenus avec les solutions AlloSeq cfDNA de la société et sa participation au congrès 2023 de l'ESOT. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les informations dont CareDx dispose actuellement et sur ses attentes actuelles, ne sont valables qu'à la date des présentes, et sont soumis à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux prévus, y compris les risques que CareDx ne réalise pas les avantages escomptés de ses solutions AlloSeq cfDNA, ou sa participation au congrès 2023 de l'ESOT ; les facteurs économiques et de marché généraux ; et d'autres risques abordés dans les documents déposés par CareDx auprès de la SEC, y compris le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé par CareDx auprès de la SEC le 27 février 2023, le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2023 déposé par CareDx auprès de la SEC le 10 mai 2023, le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2023 déposé par CareDx auprès de la SEC le 8 août 2023, et d'autres rapports que CareDx a déposés auprès de la SEC. Chacun de ces éléments peut faire en sorte que les résultats, les performances ou les accomplissements réels de CareDx diffèrent matériellement et négativement de ceux anticipés ou implicites dans les énoncés prospectifs de CareDx. CareDx décline expressément toute obligation, sauf si la loi l'exige, ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 septembre 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :