Pêches et Océans Canada et ses partenaires confirment que la moule zébrée, une espèce aquatique envahissante, est arrivée au Nouveau-Brunswick

MONCTON, NB, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Depuis la détection de la moule zébrée l'été dernier dans le lac Témiscouata, au Québec, Pêches et Océans Canada (MPO) et ses partenaires provinciaux, municipaux, non gouvernementaux, et autochtones surveillent de près les lacs et les rivières du Nouveau-Brunswick pour détecter toute nouvelle présence de cette espèce aquatique envahissante (EAE).

Des échantillons d'eau prélevés dans le fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ont été analysés par le MPO au cours de l'été pour déterminer l'éventuelle présence d'ADN environnemental (ADNe). Ces échantillons suggèrent la présence de moules zébrées, notamment dans les régions d'Edmundston, de Grand-Sault et de Nackawic, au Nouveau-Brunswick.

Des efforts collectifs de surveillance ont récemment mené à l'observation de moules zébrées vivantes le long d'un barrage hydroélectrique à Edmundston. Le barrage se situe sur la rivière Madawaska, au N.-B., à environ 40 kilomètres en aval du lac Témiscouata. Le MPO a confirmé que les spécimens recueillis au barrage à la fin août 2023 par la Société d'aménagement de la rivière Madawaska (SARM) sont des moules zébrées. Il s'agit de la première observation confirmée de cette espèce aquatique envahissante dans les eaux du Nouveau-Brunswick.

Une fois établie, la moule zébrée peut avoir des effets négatifs sur les habitats d'eau douce. Elle menace tout particulièrement les moules indigènes, qui sont plusieurs à être en péril. La moule zébrée monopolise leur nourriture, comme le plancton, et se fixe aux moules indigènes, les étouffant ainsi. Chaque année au Canada, la moule zébrée cause des millions de dollars de dommages en obstruant les ouvrages de prise d'eau des centrales électriques et des usines de traitement des eaux, et en endommageant les bateaux.

Grâce au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes, un nouveau fonds de contribution lancé plus tôt cette année, le MPO appuie l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ), et ses partenaires, pour mettre en oeuvre un plan d'action visant à limiter la propagation de la moule zébrée dans tout le bassin versant du fleuve Saint-Jean.

Le Plan d'action, qui est le fruit d'une collaboration entre les intervenants du Québec et du Nouveau-Brunswick, permettra d'établir une carte des zones les plus vulnérables à la présence de la moule zébrée, et de mettre en place un réseau de stations de lavage des bateaux à des endroits clés. Les plaisanciers trouveront dans ces stations les conseils nécessaires pour lutter contre la propagation de la moule zébrée, notamment sur la manière de laver, de vider et de sécher leurs bateaux. De plus, une campagne d'éducation et de sensibilisation du public sera lancée sur les meilleures pratiques pour freiner la propagation de cette espèce aquatique envahissante.

L'introduction et la propagation des espèces aquatiques envahissantes constituent une menace importantes qui empire rapidement à l'échelle mondiale, nationale, et locale. Au Nouveau-Brunswick, une collaboration étroite entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial est essentielle pour assurer un contrôle et une gestion efficaces des espèces aquatiques envahissantes, et pour conserver et protéger les poissons et leur habitat dans toute la province.

Nous demandons au public d'être vigilant, d'apprendre comment prévenir la propagation de la moule zébrée, et de signaler toute observation de cette espèce aquatique envahissante au MPO ou au Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick (CEENB). La consommation de moules zébrées n'est pas recommandée.

« La moule zébrée endommage et ravage les écosystèmes d'eau douce du Canada et, pour enrayer sa propagation, le gouvernement du Canada appuie l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean grâce au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes. Nous bâtissons un réseau régional solide, visant à fournir un soutien scientifique et technique pour lutter contre ces invasions. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des espèces non indigènes de poissons, d'invertébrés, ou de plantes, qui ont été introduites dans un nouvel environnement aquatique, en dehors de leur aire de répartition naturelle. Elles constituent une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux, de l'économie, et de la société du Canada.





L'échantillonnage de l'ADN environnemental (ADNe) sert à guider les efforts de surveillance de la moule zébrée et d'autres espèces aquatiques envahissantes. Cette technique permet de détecter la présence de matériel génétique d'une espèce ciblée dans un écosystème, sans avoir à l'observer directement. Une observation visuelle doit être faite pour confirmer que des spécimens vivants sont bien présents dans un plan d'eau.





À n'importe quelle étape de son cycle de vie, la moule zébrée peut être transportée, à notre insu, d'un plan d'eau à un autre, avec les eaux résiduelles ou en se fixant aux navires ou toute autre embarcation, ainsi qu'aux équipements nautiques et de pêche, et autres structures comme les quais flottants. Ses larves sont microscopiques, flottent dans l'eau et suivent les courants des lacs et des rivières, jusqu'à ce qu'elles trouvent une surface solide sur laquelle s'agripper. C'est une espèce d'eau douce.





Le Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes fournira un financement sous forme de contribution de 8,75 millions de dollars pour les exercices 2022-2023 à 2026-2027. Il renforcera les partenariats entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les collectivités autochtones, les intervenants, et le grand public. Ces partenariats contribueront aux mesures préventives sur le terrain contre les espèces aquatiques envahissantes ainsi qu'aux activités d'éducation, de sensibilisation, de détection et d'intervention.





Pêches et Océans Canada (MPO) collabore avec les partenaires non gouvernementaux suivants pour prévenir la propagation de la moule zébrée au Nouveau-Brunswick : l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ), le Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick (CEENB), la Commission de services régionaux du Nord-Ouest (CSRNO), la Société d'aménagement de la rivière Madawaska (SARM), le Comité de l'aménagement rural du Nord-Ouest (CARNO) et Nature-Loisirs Lac-Baker.

Moule zébrée (dfo-mpo.gc.ca)

Pour joindre Pêches et Océans Canada - Signaler une espèce aquatique envahissante (dfo-mpo.gc.ca)

Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes (dfo-mpo.gc.ca)

Conseil sur les espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick (especesenvahissantesnb.ca)

