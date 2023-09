SK Capital réalise un investissement stratégique dans Ecopol





Ecopol S.p.A. (« Ecopol » ou la « Société »), l'un des principaux développeurs et producteurs de films biodégradables innovants et de systèmes de diffusion, a annoncé aujourd'hui la réalisation d'un investissement stratégique par des filiales de SK Capital Partners, LP (« SK Capital »), une société d'investissement privée de premier plan axée sur les matériaux de spécialité, les ingrédients et les secteurs des sciences de la vie. SK Capital a acquis une participation majoritaire dans la Société, Mauro Carbone, PDG d'Ecopol et actionnaire majoritaire, conservant une participation significative et restant à la fois le PDG et le plus grand actionnaire individuel. Ecopol a également annoncé la formation d'un nouveau conseil d'administration, qui comprend des leaders de l'industrie ayant une grande expérience des matériaux durables et des marchés des biens de consommation emballés (« CPG ») dans les chaînes de valeur d'Ecopol, y compris Jan-Dirk Auris, E. Craig Mitchell, Daniele Ferrari et Dave Mezzanotte.

« Ecopol est heureux de commencer son partenariat avec SK Capital et de travailler avec une équipe diversifiée de dirigeants industriels à fort impact qui ont rejoint notre conseil d'administration », déclare Mauro Carbone, PDG d'Ecopol. « J'ai hâte d'entamer le prochain chapitre de notre parcours, alors que nous travaillons ensemble pour accélérer la croissance rapide d'Ecopol et continuer à faire des investissements stratégiques afin d'apporter encore plus de valeur à notre clientèle mondiale et de proposer des solutions plus durables aux marchés existants et aux nouveaux marchés. Nous sommes reconnaissants à Roberto Quagliuolo, Luca Bucelli et Laurent Labatut pour leurs contributions en tant qu'anciens membres du conseil d'administration et nous nous réjouissons du soutien continu de Tikehau Capital en tant qu'actionnaire minoritaire. »

« En partenariat avec Mauro, nous avons réuni un conseil d'administration de classe mondiale qui aura un impact considérable en aidant Ecopol à exécuter ses priorités stratégiques et à réaliser sa vision de devenir le leader mondial des systèmes de livraison hautement innovants et durables », ajoute Stephen D'Incelli, directeur général de SK Capital. « Nous nous réjouissons, en tant que conseil d'administration, de soutenir Mauro et son équipe de direction dans la conduite de la prochaine phase de croissance transformationnelle d'Ecopol. »

Dans le cadre de la clôture de la transaction, SK Capital et Mauro ont nommé les membres du conseil d'administration suivants :

Jan-Dirk Auris a passé plus de 35 ans chez Henkel AG & Co. KGaA (« Henkel »), où il a occupé divers postes de direction et a été membre du conseil d'administration de Henkel. Dernièrement, il a dirigé l'unité commerciale Adhesives Technologies de Henkel, où il a acquis une vaste expérience au service de grandes entreprises mondiales de produits de grande consommation. M. Auris a joué un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre d'un nouveau modèle de gestion des performances au sein de Henkel et dans la conduite d'initiatives en matière d'innovation et de développement durable.

E. Craig Mitchell a plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie des matériaux de spécialité et occupe actuellement le poste de président de Flavors and Extracts Group chez Sensient Technologies Corporation. Auparavant, il a occupé des postes importants chez des leaders mondiaux de la chaîne d'approvisionnement d'Ecopol, notamment en tant que président et directeur de l'exploitation de Sekisui Specialty Chemicals America, LLC, un fabricant d'alcool polyvinylique, ainsi qu'en tant que vice-président des ventes pour les Amériques chez Celanese Corporation, un producteur de monomère d'acétate de vinyle.

Daniele Ferrari occupera le poste de président du conseil d'administration. M. Ferrari, qui est basé à plein temps en Italie, a plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie des matériaux de spécialité, plus récemment en tant que PDG de Versalis S.p.A., la plus grande entreprise chimique d'Italie, et en tant que président de Matrìca S.p.A., une coentreprise avec Novamont, un leader de l'industrie des bio-plastiques à la pointe de la chimie renouvelable. M. Ferrari a été directeur principal chez SK Capital et apporte un leadership important en matière de développement durable en tant que président du Conseil européen de l'industrie chimique (« CEFIC »), président de Plastics Europe et membre du conseil d'administration de l'Alliance to End Plastics Waste.

Dave Mezzanotte a plus de 40 ans d'expérience dans les industries des matériaux de spécialité et de l'emballage et occupe le poste de directeur principal chez SK Capital depuis 2018. Il était auparavant président-directeur général de Coveris, un fabricant mondial d'emballages flexibles pour les consommateurs, et PDG de CHEP, un fournisseur mondial de services logistiques pour les produits de grande consommation.

Le conseil d'administration comprend également Mauro Carbone, PDG d'Ecopol et investisseur minoritaire important, Stephen d'Incelli, Deal Lead et directeur général chez SK Capital, et Josh Lieberman, directeur chez SK Capital.

Latham & Watkins LLP a été le conseiller juridique de SK Capital. Crédit Agricole Italia S.p.A. et Intesa Sanpaolo S.p.A., chefs de file et teneurs de livres, ont fourni un financement engagé pour soutenir la transaction. Legance et Alpeggiani Studio Legale Associato ont agi en tant que conseillers juridiques et STS Deloitte en tant que conseiller fiscal d'Ecopol. UBS a agi en tant que conseiller financier.

À propos d'Ecopol

Ecopol est l'un des principaux producteurs mondiaux de films hydrosolubles et biodégradables. Les systèmes d'administration innovants de la société pour les applications en doses unitaires permettent aux plus grandes marques mondiales de réduire considérablement les émissions de CO 2 et l'utilisation d'eau et de plastique vierge tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement. Ecopol, dont le siège social se trouve à Chiesina Uzzanese, en Toscane, exploite des campus de production en Italie et aux États-Unis, offrant à sa clientèle mondiale les plus hauts niveaux de service, d'assistance technique et de partenariat en matière d'innovation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ecopol.com.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société d'investissement privée qui se concentre sur les secteurs des matériaux de spécialité, des ingrédients et des sciences de la vie. La société cherche à construire des entreprises résilientes, durables et en croissance qui créent une valeur économique considérable à long terme. SK Capital a pour objectif d'utiliser son expérience en matière d'industrie, d'exploitation et d'investissement pour identifier les opportunités de transformer les entreprises en organisations plus performantes avec un meilleur positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité accrues, ainsi qu'un risque d'exploitation réduit. Le portefeuille d'entreprises de SK Capital génère des revenus d'environ 17 milliards de dollars par an, emploie plus de 25 000 personnes dans le monde et exploite plus de 200 usines dans plus de 30 pays. La société gère actuellement environ 7,8 milliards de dollars d'actifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.skcapitalpartners.com.

À propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 41,1 milliards d'euros d'actifs (au 30 juin 2023). Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises à travers quatre classes d'actifs (dette privée, actifs réels, capital privé et stratégies de marchés de capitaux) ainsi que des stratégies multi-actifs et d'opportunités spéciales. S'appuyant sur une solide base de fonds propres (3,1 milliards d'euros de fonds propres au 30 juin 2023), la société investit son propre capital aux côtés de ses clients-investisseurs dans chacune de ses stratégies. Contrôlée par ses gérants aux côtés de partenaires institutionnels de premier plan, Tikehau Capital est guidée par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 742 collaborateurs (au 30 juin 2023) répartis dans ses 15 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0013230612 ; symbole : TKO.FP). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tikehaucapital.com.

