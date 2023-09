Des années de croissance à célébrer : Moteurs Taiga sonne la cloche d'ouverture à la Bourse de Toronto





MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « Socie?te? ») (TSX: TAIG), le fabricant chef de file de véhicules électriques (VE) hors route, sonnera la cloche à la Bourse de Toronto aujourd'hui, à 9h30. Cet événement très attendu marquera le remarquable parcours de Taiga sur le marché public depuis deux ans.

« C'est un honneur pour nous de sonner la cloche d'ouverture aujourd'hui, surtout en tant que jeune entreprise québécoise qui ouvre la voie aux sports motorisés durables avec les tout premiers véhicules récréatifs 100 % électriques fabriqués en série au monde. Nous avons parcouru un long chemin, bâtissant notre entreprise à partir de rien, dans un secteur où l'électrification présentait des défis importants que les fabricants bien établis étaient hésitants à relever », déclare Sam Bruneau, PDG et co-fondateur de Taiga. « Les efforts ne manquent pas pour développer nos capacités à très grande échelle, et nous continuerons à stimuler notre économie en créant des centaines d'emplois dans le secteur manufacturier et technologique canadien. En 2023 et au-delà, nous continuerons de mettre en oeuvre notre plan d'entreprise, mais tout ceci ne serait possible sans le soutien et la confiance inébranlables de nos actionnaires, investisseurs, employés et clients », a-t-il ajouté.

Paul Achard, premier vice-président, développement des véhicules, et co-fondateur de Taiga, a confié : « Nous sommes extrêmement fiers du momentum de Taiga alors que nous accélérons rapidement notre production grâce au travail acharné de nos équipes dévouées. Je l'ai déjà dit : il n'y a rien de facile à fabriquer les premiers modèles de l'industrie. Technologiquement, c'est incroyablement complexe et c'est le résultat d'années de recherche et de développement. Alors que nous nous attaquons à la phase suivante, nous sommes déterminés à préserver notre avantage de pionnier ».

« Taiga ne se limite pas aux véhicules électriques ; il s'agit de réécrire complètement l'avenir de l'industrie des sports motorisés. Pour nous, la technologie est au coeur de notre démarche : elle fait partie de notre ADN. Nous avons toujours soutenu que nous sommes autant une entreprise de technologie qui investit massivement dans la recherche et le développement, qu'une entreprise de fabrication de véhicules récréatifs pour les passionnés de sports motorisés. Nous ne nous contentons pas de provoquer le changement ; nous menons une véritable révolution technologique », conclut Gabriel Bernatchez, premier vice-président, technologie et co-fondateur de Taiga.

Prête pour l'électrification de masse des sports motorisés

Témoignant de son engagement à accélérer un accès sans compromis au plein air, Taiga a investi de manière stratégique pour améliorer son efficacité de production grâce à une automatisation de pointe. Ses derniers véhicules, tels que la motoneige 2023 NomadMC et la toute récente motomarine OrcaMC Performance, ont été repensés pour une meilleure fabrication à grande échelle, sans en compromettre les performances. Pour plus d'informations, visitez taigamotors.ca.

Regardez en direct!

Joignez-vous à l'équipe de Taiga, en direct de la Bourse de Toronto, à partir de la chaîne YouTube du Groupe TMX (avant 9 h 30).

Entrevues médiatiques : Samuel Bruneau, Gabriel Bernatchez, et Paul Achard, les trois co-fondateurs de Moteurs Taiga sont disponibles pour des entrevues.

Pour toute demande médiatique, merci de contacter :

Wissal El Alaoui, Manager, Relations publiques

[email protected] (514) 968-0608

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. On reconnaît l'information prospective à l'utilisation d'expressions ou de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », ou « continuer », et à la forme négative de l'un ou l'autre de ces termes ainsi qu'à d'autres termes similaires, y compris la mention d'hypothèses, bien que ce ne soit pas toute l'information prospective qui contient ces expressions et termes. Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Parmi ces risques et incertitudes figurent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans le rapport de gestion concernant la période de trois et de six mois terminée le 30 juin 2023, et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée sur son profil SEDAR le 30 mars 2023 disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toute l'information prospective incluse dans le présent communiqué de presse est assortie de ces avertissements. Sauf indication contraire aux présentes, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est fournie à la date de ce dernier et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier une telle information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

