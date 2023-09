Mouser Electronics souligne les technologies et les applications des capteurs environnementaux dans la dernière édition de Empowering Innovation Together





Mouser Electronics Inc., le premier distributeur de produits nouveaux (NPI) du secteur avec la plus grande sélection de semi-conducteurs et de composants électroniquestm, dévoile aujourd'hui, le prochain volet de sa série primé Empowering Innovation Together mettant en évidence le besoin de capteurs environnementaux. Mouser examine la technologie et les applications des capteurs environnementaux et la manière dont ils sont utilisés pour créer des solutions de surveillance de la qualité de l'air intérieur, grâce à un flux de contenu technique composé d'articles, de blogs, de vidéos et du dernier épisode du podcast The Tech Between Us.

Les capteurs environnementaux sont devenus de plus en plus populaires parmi les employeurs cherchant à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur du lieu de travail. Ils sont soutenus au moins en partie par la pandémie et la demande d'air intérieur propre, ainsi que par les capteurs permettant de suivre les dangers potentiels. En surveillant en temps réel les polluants, les particules et les gaz dangereux, les employeurs peuvent plus facilement faire face aux menaces potentielles pour la santé et la productivité des employés. Une mauvaise qualité de l'air intérieur a été associée à divers maux à court terme, tels que des maux de tête, la fatigue et des difficultés de concentration. Compte tenu de l'absence de normes fédérales en matière de qualité de l'air intérieur, les employeurs assument la responsabilité de surveiller leur environnement et de fournir un air propre à leurs employés. Mouser explore les façons dont les capteurs environnementaux peuvent atteindre de tels objectifs, permettant des mesures précises qui peuvent être facilement surveillées au fil du temps pour fournir les données dont les entreprises ont besoin.

« Les capteurs environnementaux peuvent jouer un rôle important dans le maintien de la propreté de l'air que nous respirons sur notre lieu de travail. C'est pourquoi Mouser est enthousiaste à l'idée de partager cette installation informative de l'EIT centrée sur ce sujet », déclare Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser Electronics. « Grâce à cette initiative, nous voulons donner aux ingénieurs les connaissances dont ils ont besoin pour trouver des solutions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur. »

Cette série comprend le dernier épisode de The Tech Between Us, un podcast animé par Yin. Il est accompagné de Ronan Cooney, chef de produit chez Ambisense, pour discuter du paysage actuel de la qualité de l'air intérieur par rapport à la qualité de l'air extérieur. Ils examinent également les principaux facteurs qui contribuent à la mauvaise qualité de l'air, à la réglementation et aux considérations de conception des appareils de mesure de la qualité de l'air. En outre, l'épisode présente les sélections de capteurs environnementaux de Mouser et les considérations nécessaires lors de la conception pour des applications spécifiques.

La variété d'articles, d'infographies et de vidéos proposée par Mouser offre un aperçu détaillé des capteurs environnementaux, des risques associés à une mauvaise qualité de l'air intérieur, de l'exploration de la sélection des capteurs pour améliorer la qualité de l'air intérieur (QAI) et du choix des capteurs de composés organiques volatils (COV) appropriés. Cet épisode de l'EIT est sponsorisé par des partenaires de Mouser, à savoir Amphenol, TE Connectivity, Honeywell, Renesas, Sensirion et Bosch.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes de composants électroniques les plus reconnus de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, Twitter, et YouTube.

Pour plus d'actualités relatives à Mouser, consultez la page suivante https://www.mouser.com/newsroom/.

En tant que distributeur mondial autorisé, Mouser propose la sélection la plus large au monde des tout derniers semiconducteurs et composants électroniques, disponibles en stock et prêts à être expédiéstm. Les clients de Mouser peuvent s'attendre à des produits 100 % certifiés et authentiques, entièrement traçables jusqu'à chacun de ses partenaires fabricants. Pour faciliter l'accélération de la conception des clients, le site web de Mouser héberge une vaste bibliothèque de ressources techniques, notamment un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence spécifiques au fournisseur, des notes d'application, des informations techniques de conception, des outils d'ingénierie et d'autres informations utiles.

Les ingénieurs peuvent s'informer sur les actualités des produits, des technologies et des applications d'aujourd'hui grâce à la lettre d'information électronique gratuite de Mouser. Les abonnements aux courriels d'actualités et de référence de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins de projet uniques et évolutifs des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur ne donne aux ingénieurs autant d'options de personnalisation et de contrôle sur les informations qu'ils reçoivent. Apprenez-en plus sur les technologies émergentes, les tendances des produits et bien plus encore en vous inscrivant dès aujourd'hui sur https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

