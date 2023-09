Mises à jour majeures de B2Prime : quoi de neuf ?





B2Prime, prestataire mondial de liquidités multi-actifs PoP, se distingue par son adhésion à des normes élevées, sa volonté d'être le meilleur et de s'assurer que ses produits répondent aux besoins changeants du client. Dans un souci d'amélioration de l'offre de produits, B2Prime a apporté des modifications aux exigences réglementaires, aux formules d'effet de levier et bien plus encore.

Exigences réglementaires

B2Prime a amélioré son cadre réglementaire en y ajoutant deux nouvelles juridictions.

B2Prime Mauritius (FSC Mauritius)

B2Prime Mauritius constitue une nouvelle réglementation qui aide les acteurs du marché institutionnel et les entreprises clientes en dehors de l'Europe avec un flux de règlement innovant. Désormais, les règlements des comptes de marge sur des plateformes telles que Prime XM et OneZero sont réalisables en monnaies fiduciaires (EUR/USD) et en cryptomonnaies (pièces majeures + cryptomonnaies stables). Les courtiers de l'île Maurice ont désormais la possibilité de travailler avec un fournisseur de liquidités de confiance dans la même région, ce qui leur permet d'accéder à divers types de contrats financiers, comme les CFD crypto, les CFD NDF et d'autres actifs CFD.

B2Prime Cyprus (CySec)

Cette juridiction vient renforcer l'offre pour les clients européens. Un fournisseur de liquidités fiable réglementé par l'Union européenne offre une large gamme de paires de crypto-CFD, de NDF et d'autres instruments traditionnels et uniques aux courtiers européens et aux acteurs du marché institutionnel, y compris ceux de Chypre. Qui plus est, B2Prime Chypre a la permission d'accueillir des clients commerciaux et institutionnels de pays extérieurs à l'UE, tels que la Malaisie, les îles Caïmans, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, le Koweït et le Vietnam (la liste complète des pays peut être consultée ici).

Mise à jour des exigences de marge

B2Prime propose des liquidités multi-actifs au prix le plus compétitif et aux meilleures conditions. La société offre les avantages suivants :

Ouverture d'un compte Prime Margin : gratuit.

La commission mensuelle minimale de liquidité : est de 1 000 $ (comprend une API FIX ou un Hub-to-Hub).

Frais mensuels pour le MT Gateway/Bridge optionnel : 1 000 $.

Dépôt minimum sur le compte : 10 000 $ (peut être utilisé pour le trading).

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les commissions de B2Prime en déposant une demande sur le site Web.

Plus d'options de liquidité

Une large gamme d'instruments pour les types d'actifs suivants a été présentée :

Forex

Crypto CFD

NDFs CFD

Indices au comptant

Métaux précieux

Matières premières

Tous ces instruments sont accessibles via un seul compte sur marge. La liquidité en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour nos 93 paires de CFD sur cryptomonnaies est particulièrement remarquable : cette fonctionnalité est accessible via l'API FIX et disponible sur des plateformes telles que PrimeXM et OneZero. La marge est en outre compétitive à 10 % sur les paires les plus importantes.

B2Prime a pour sa part abaissé les exigences de marge sur dix autres instruments crypto-CFD. La réduction des exigences de marge signifie que les courtiers peuvent emprunter plus d'argent avec un investissement initial moindre. En termes plus simples, l'exigence de marge n'est plus que de 10 %, soit un effet de levier de 1 à 10.

Ces nouvelles opportunités devraient aider à tirer le meilleur parti de votre capital et à avoir un avantage puisque B2Prime offre les frais les plus compétitifs.

Des méthodes de distribution améliorées

Pour les utilisateurs de Metatrader, B2Prime propose des passerelles Bridge Gateways pour MT5 et Bridge Plugin pour MT4. Si vous disposez d'un Hub de liquidité pour le trading, vous pouvez y accéder en utilisant des solutions OneZero/PXM ou des connexions Hub-to-Hub.

Grâce au protocole FIX API, B2Prime dispose en outre d'intégrations avec des plateformes telles que cTrader, Centroid HUB, T4B Trading engine, YourBurse Hub, et FxQubic Bridge. Une fois qu'un courtier a terminé le processus initial avec B2Prime, il est possible de commencer à utiliser un seul compte de marge de premier ordre en l'espace d'un jour seulement. Cela implique l'autorisation d'adresses IP spécifiques et l'accès à toutes les paires mentionnées dans la liste des spécifications.

Mises à jour du site Web

En plus des mises à jour de services, B2Prime a retravaillé son site Web, le rendant plus structuré et plus clair et garantissant une navigation aisée et un accès rapide aux informations essentielles.

Les distractions visuelles ont été minimisées, garantissant une expérience consommateur plus ciblée.

La présentation des blocs a été améliorée, de sorte que chaque bloc est court et facile à lire et à parcourir.

Le site Web de B2Prime peut automatiquement rediriger les visiteurs vers la bonne page en fonction de leur situation géographique, ce qui garantit une meilleure expérience consommateur.

L'en-tête et le bas de page du site Web ont été mis à jour selon les dernières normes UX/UI.

L'avenir de B2Prim

B2Prime, un fournisseur de liquidités fiable a fait un excellent travail en améliorant ses fonctionnalités et en repensant le site Web. Il propose 93 paires de Crypto CFD avec un effet de levier compétitif de 10 %, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le site Web innovant de la société met en évidence ses positions de premier plan dans l'industrie et son approche novatrice de la fourniture de liquidités.

B2Prime présentera ses dernières innovations à l'iFX Cyprus Expo, fréquentée par les professionnels de l'industrie, en montrant leurs offres exhaustives.

