Kantar BrandZ a classé iFLYTEK dans le « Top 50 » des marques chinoises ayant le plus de valeur en 2023

SHANGHAI, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 8 septembre, le Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands Ranking and Report 2023 (Classement et rapport des 100 marques chinoises ayant le plus de valeur), considéré comme les « Oscars » de l'industrie mondiale des marques, a été officiellement publié. En revenant sur la liste, iFLYTEK se classe 43e avec une valeur de marque de 4 342 milliards de dollars.

Les données de Kantar BrandZ sont considérées comme la norme mondiale en matière d'évaluation des marques. Depuis 1998, plus de 4,2 millions de consommateurs ont été interrogés sur 21 000 marques dans 540 catégories et 54 marchés.

iFLYTEK figure sur la liste depuis deux années consécutives, malgré l'incertitude persistante de l'économie mondiale. Cette année, elle a gagné 10 places par rapport à l'année dernière et a également reçu les éloges de Kantar BrandZ. Le grand modèle cognitif Spark d'iFLYTEK est largement reconnu comme le modèle à grande échelle le plus « intelligent » de Chine. Il a démontré des performances exceptionnelles et est depuis longtemps le leader de l'industrie du traitement des langues et de la traduction.

Depuis sa création il y a 24 ans, iFLYTEK, une entreprise technologique chinoise spécialisée dans la recherche et le développement de technologies de base et d'applications industrielles telles que la voix et le langage, la compréhension du langage naturel, l'apprentissage automatique et l'apprentissage autonome, s'est engagée à fournir au développement économique et social des barrières lumineuses, saines et de haute technologie, ainsi que des valeurs sociales à forte valeur ajoutée.

L'année dernière, ChatGPT a initié un changement significatif dans le processus de production. Avec une passion pour l'innovation et l'application de la technologie de base, iFLYTEK a annoncé les différentes étapes de l'itération de la technologie du grand modèle cognitif d'iFLYTEK et de l'atterrissage de l'application en avance sur le calendrier et a livré ses réponses à temps à chaque noeud.

Le 5 septembre, iFLYTEK a annoncé que son grand modèle cognitif Spark était désormais disponible pour le public. En seulement quatorze heures, le nombre de consommateurs a dépassé le million.

Le grand modèle cognitif Spark d'iFLYTEK a récemment été classé premier dans les rapports d'évaluation des grands modèles publiés par le China Enterprise Development Research Center du Xinhua News Agency Research Institute, le MIT Technology Review China et d'autres plateformes nationales et internationales faisant autorité, ce qui lui a valu le titre de grand modèle « le plus intelligent » de Chine.

Actuellement, le grand modèle cognitif Spark d'iFLYTEK a collaboré avec plus de 10 000 organisations pour étudier la transition intelligente de dizaines de milliers d'industries. Plus de 12 000 applications d'assistant englobant le marketing, la création, la programmation, le chat, l'apprentissage et le raisonnement ont été développées. L'entreprise a collaboré avec des partenaires stratégiques pour développer des écosystèmes de modules d'extension et pour introduire des modules d'extension provenant de trois parties.

La portée mondiale de cette co-construction écologique et l'applicabilité industrielle ont été élargies. iFLYTEK a participé à des événements sportifs majeurs dans le monde entier, notamment en tant que fournisseur exclusif officiel de la conversion automatique de la parole et de la traduction pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022, fournisseur exclusif officiel de la conversion automatique de la parole et de la traduction pour les 31e Jeux universitaires mondiaux d'été de Chengdu, et fournisseur de l'événement pour les Championnats du monde d'athlétisme de Budapest 2023. iFLYTEK s'engage à utiliser la technologie pour aider les individus à communiquer sans barrière.

Lors des Championnats du monde d'athlétisme 2023 qui viennent de s'achever à Budapest, iFLYTEK a fourni des logiciels de traduction automatique et des produits et services matériels pour faciliter la communication sans barrière dans divers contextes de conférence. De plus, elle a collaboré avec onze partenaires technologiques pour diriger le développement d'un écosystème technologique multilingue mondial, a lancé la plateforme ouverte commune d'intelligence artificielle de Budapest et s'est efforcée d'agréger les meilleures technologies du monde au profit des citoyens du monde.

