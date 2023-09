Vantage Data Centers continue de déployer des générateurs à carburant renouvelable et prévoit d'étendre ses activités à d'autres marchés en 2023





Vantage Data Centers, un important fournisseur mondial de campus de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd'hui la poursuite de la diffusion d'huile végétale hydrotraitée (HVO), un carburant renouvelable destiné à remplacer le carburant diesel conventionnel dans les générateurs. La société déploiera le HVO dans plusieurs de ses marchés les plus importants en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Le HVO est 100 % biodégradable et non toxique, offrant ainsi une option de carburant plus durable tout en fournissant le même niveau de fonctionnalité que le diesel traditionnel. La réutilisation d'huiles usagées telles que l'huile végétale pour créer des carburants durables réduit considérablement l'empreinte carbone en raison du processus de sourcing et de création plus sain. Le HVO constitue une opportunité qui permettra à Vantage et à d'autres opérateurs de centres de données de prendre des mesures positives pour réduire les émissions de carbone.

Initialement déployé en tant que pilote sur le campus de Vantage à Cardiff, au Pays de Galles, en 2022, le déploiement par la société du HVO (qui remplace le carburant diesel) a permis à la société de progresser vers ses objectifs écologiques sans nouvelles infrastructures ou nouvelles mises à jour. À la suite du succès du pilote, Vantage a officiellement mis en place HVO dans sa dernière usine, CWL13, sur le campus de Cardiff ; l'entreprise cherche actuellement à déployer ce carburant sur le reste du campus. De plus, Vantage déploiera le HVO dans l'un de ses principaux marchés en Amérique du Nord, à Santa Clara, en Californie, d'ici la fin de l'année. Vantage prévoit également des distributions dans d'autres marchés, en fonction de la disponibilité du carburant.

« Passer à un diesel renouvelable est l'une des nombreuses méthodes permettant de réduire les émissions de carbone de nos activités. L'objectif très ambitieux consistant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, nous obligera à mettre en oeuvre une variété de solutions. Notre priorité est de conserver une certaine fiabilité et une accessibilité décente tout en réduisant les émissions », a déclaré Amanda Abell, directrice principale de la durabilité chez Vantage. « Nous sommes impatients de poursuivre le déploiement du HVO sur nos campus en Amérique du Nord et en EMEA, là où il est disponible, en plus des autres programmes que nous avons mis en place pour atteindre nos objectifs en matière de durabilité. »

Le lancement généralisé de l'huile végétale hydrotraitée intervient alors que l'entreprise se situe dans une logique de durabilité. L'utilisation de carburants diesel renouvelables réduit considérablement l'empreinte carbone du carburant utilisé dans les générateurs diesel, ce qui contribue à réduire les émissions du Scope 3 associées à la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Selon les fournisseurs de carburant, l'utilisation du HVO réduit les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie de 65 à 90 % par rapport au diesel conventionnel.

En 2022, Vantage s'est associée à la Data Center Coalition (DCC) et à ses membres pour diriger un groupe de travail technique axé sur le soutien du marché au HVO, car la disponibilité et les coûts dépendent de la géographie. Située dans la région du Northern Virginia, où les prix du HVO sont environ 95 % plus élevés que ceux du diesel, la DCC cherche à influencer la chaîne d'approvisionnement et les parties prenantes pour améliorer la disponibilité.

« Vantage collabore avec l'industrie par le biais de la Data Center Coalition pour accélérer la viabilité et l'utilisation des carburants diesel renouvelables », a déclaré Mark Freeman, vice-président du marketing international et de la politique publique chez Vantage. Il est également un membre du conseil d'administration de la Data Center Coalition. « En collaborant et en partageant des informations avec nos pairs, l'ensemble du secteur évoluera plus facilement. Nous espérons qu'en établissant des partenariats, nous pourrons convaincre les politiques, les parties prenantes et les chaînes d'approvisionnement des avantages du HVO et les mobiliser pour parvenir à la production et à la distribution généralisées de ce carburant renouvelable sur des marchés qui manquent actuellement d'un accès fiable, rentable et rapide. »

« L'industrie souhaite faire la transition le plus tôt possible. Bien qu'il n'existe pas de solutions technologiques ?miracles' disponibles aujourd'hui pour remplacer les générateurs diesel de secours à grande échelle, les centres de données recherchent activement et évaluent des alternatives pouvant offrir des avantages en matière de durabilité environnementale tout en garantissant une fiabilité similaire, une disponibilité de carburant, une flexibilité du site et des protections en matière de sécurité au travail », a expliqué Josh Levi, président de la Data Center Coalition. « Nous constatons un intérêt généralisé pour l'utilisation de l'huile végétale hydrotraitée. En fait, une enquête récente auprès des membres a révélé que 92 % des répondants sont intéressés par la réalisation de tests pilotes de diesel renouvelable sur le marché du nord de la Virginie au cours des une à deux prochaines années. Nous sommes ravis de constater que ce carburant durable bénéficie d'un certain soutien et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les entreprises membres pour accélérer la viabilité et la disponibilité de sources alternatives et fiables d'énergie de secours. »

En plus du déploiement continu du HVO par Vantage, l'entreprise met également en oeuvre des mesures de réduction du temps de fonctionnement des générateurs pour limiter les émissions dès le départ. En utilisant une mise en oeuvre optimisée de procédures de tests et de maintenance, Vantage prévoit de réduire de 25 à 75 % la consommation de carburant et les émissions associées. Vantage installe également des systèmes de contrôle actif des émissions, appelés réductions catalytiques sélectives (RCS), sur les générateurs dans certains marchés. Les RCS réduisent les émissions d'oxyde d'azote émises par les générateurs diesel de l'entreprise jusqu'à 90 %. Ils font déjà partie de nombreuses installations des campus de Vantage à Varsovie, Berlin, Francfort et en Californie. En plus, des installations supplémentaires sont censées être faites dans le futur.

Pour plus d'informations sur le programme et les priorités de Vantage en matière de développement durable, téléchargez le rapport ESG 2022 ici.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

