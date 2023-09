Réseau express métropolitain : Mise à jour du projet





Plus d'un million de passages atteints sur l'antenne Rive-Sud avec un taux de fiabilité de service de 99 % dès les premières semaines

67 km de réseau, dont 17 km déjà en service, complétés à 85 % dans un contexte de réalisation jamais vu

Des coûts additionnels de 1,65 G$ représentant 26 % d'augmentation par rapport au coût présenté au moment du choix des soumissionnaires, pour un total de 7,95 G$

En excluant l'impact exceptionnel de 800 M$ lié à la pandémie, la majoration de coût se limite à 13 %

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias ont été conviés afin de faire le point sur les premières semaines d'opération de l'antenne Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM), les prochaines étapes de travaux à réaliser sur l'ensemble du réseau ainsi qu'à une mise à jour financière du projet.

« Les dernières semaines nous ont permis de franchir un jalon très important avec la mise en service de l'antenne Rive-Sud, reliant Brossard à la Gare Centrale de Montréal. Dans le contexte des dernières années, avoir livré cela, en ayant complété 85 % du réseau, à l'intérieur d'un budget extrêmement compétitif, est exceptionnel. Je salue l'engagement des milliers de personnes qui continuent à travailler ardemment pour finaliser l'ensemble du REM et créer au Québec la plus grande ligne de métro léger automatisé au monde », a souligné Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Retour sur les premières semaines d'opération

Depuis le 31 juillet dernier, les voitures du REM ont assuré plus d'un million de passages. Avec une moyenne quotidienne de 30 000 déplacements, la journée la plus achalandée a eu lieu le 7 septembre avec 35 000 passages.

Dès sa période de rodage, le REM a offert un taux élevé de fiabilité de 99 %, soit 6 interruptions de service cumulant 8 heures sur un total de 880 heures d'opération.

Durant cette période de rodage, les équipes ont identifié des éléments qui font présentement l'objet de travaux d'améliorations, essentiellement les escaliers mécaniques, les ascenseurs et les communications lors d'interruption de service. L'équipe du REM reconnait l'importance d'apporter des correctifs rapidement à ces éléments et travaille en ce sens avec son opérateur GPMM, composé des équipes d'Alstom et de SNC-Lavalin.

Prochaines étapes de réalisation

Pour les antennes de l'Ouest-de-l'Ile et de la Rive-Nord, les travaux de génie civil sont majoritairement complétés et CDPQ Infra entame maintenant la finalisation des 19 stations, l'installation des systèmes de contrôle, la finalisation des voies ferroviaires et l'électrification. Les essais sur les antennes débuteront au printemps 2024.

Du côté de l'antenne de l'aéroport, les équipes s'affaireront bientôt à l'installation des voies ferrées en 2024. Rappelons que la mise en service de ce tronçon est prévue pour 2027 en raison de l'échéancier de réalisation de la station par Aéroport de Montréal.

Mise à jour financière

Au cours des cinq dernières années, un contexte hors norme et des défis techniques exceptionnels ont marqué la période de construction du REM. Malgré ces contraintes, CDPQ Infra et ses partenaires ont permis au projet de se maintenir dans un budget très compétitif face aux autres grands projets de transport comparables dans le monde.

Le coût total du projet s'établit à 7,95 G$, soit une hausse de 1,65 G$ par rapport au coût original de 6,3 G$ confirmé lors du choix des soumissionnaires en 2018. Ce montant constitue une augmentation de 26% par rapport au coût original. En excluant l'impact de la pandémie la majoration se limite à 13 %.

L'augmentation des coûts du projet se décompose ainsi :

Pandémie mondiale (800 M$) : la pandémie ainsi que le conflit en Ukraine ont provoqué des impacts importants sur les chaines d'approvisionnement, le prix et la disponibilité des biens et de la main-d'oeuvre locale et internationale, en plus d'amener la fermeture de chantiers et l'adoption de mesures sanitaires rigoureuses pendant plusieurs mois. Ces éléments représentent la moitié de l'augmentation du coût du projet.

: la pandémie ainsi que le conflit en ont provoqué des impacts importants sur les chaines d'approvisionnement, le prix et la disponibilité des biens et de la main-d'oeuvre locale et internationale, en plus d'amener la fermeture de chantiers et l'adoption de mesures sanitaires rigoureuses pendant plusieurs mois. Ces éléments représentent la moitié de l'augmentation du coût du projet. Tunnel Mont-Royal et état de la voûte souterraine (350 M$) : dès 2020, les équipes du REM ont dû adopter des mesures innovantes pour relever les multiples défis de construction liés à la découverte d'une charge de dynamite centenaire dans le tunnel Mont-Royal et à l'état de dégradation importante de son mur central dans la section sud, sous l'avenue McGill College . La voûte sous l'avenue McGill College a été complètement remplacée et le mur central est désormais complété. Les investissements de 350 M$ permettent de compter sur des infrastructures de transport d'importance rénovées pour les prochaines décennies.

: dès 2020, les équipes du REM ont dû adopter des mesures innovantes pour relever les multiples défis de construction liés à la découverte d'une charge de dynamite centenaire dans le tunnel et à l'état de dégradation importante de son mur central dans la section sud, sous l'avenue . La voûte sous l'avenue a été complètement remplacée et le mur central est désormais complété. Les investissements de 350 M$ permettent de compter sur des infrastructures de transport d'importance rénovées pour les prochaines décennies. Optimisation, bonifications et aménagements (500 M$) : ce montant est composé de deux sources de coûts. 350 M$ liés à l'optimisation des travaux et aux aménagements visant des infrastructures opérées par des tiers et des opérateurs ferroviaires. 150 M$ pour répondre à différentes demandes reçues des communautés visant à améliorer les accès et aménagements aux abords des stations du REM pour ainsi mieux desservir les futurs usagers.

: ce montant est composé de deux sources de coûts.

Il est à noter que pour la période de planification allant de 2016 à 2018, la valeur du projet avait déjà été ajustée de 5,5 G$ à 6,3 G$ pour prendre notamment en considération les bonifications majeures apportées, dont l'ajout de trois nouvelles stations et 40 voitures pour accroître la qualité de services.

Le montage financier du REM prévoit que l'investissement additionnel de 1,65 G$ nécessaire à la réalisation du projet est absorbé entièrement par CDPQ Infra. Par ailleurs, les principaux paramètres financiers du projet, tel que le tarif passager/km ajusté selon les indices de prix et la cible de rendement attendue, ne sont pas affectés.

La présentation technique et détaillée est disponible en cliquant sur ce lien?: https://rem.info/fr/documentation.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

