OneStream Software et KPMG France annoncent leur partenariat pour aider les organisations à surmonter la complexité et mener la transition financière en France





OneStream, leader des solutions de gestion de la performance d'entreprise (CPM) pour optimiser la clôture financière, la consolidation, le reporting, la planification et les prévisions, et KPMG ont aujourd'hui annoncé la création d'une alliance stratégique en France. Le partenariat s'appuiera sur l'expertise de KPMG en tant que premier prestataire de conseil en stratégie et technologie, et sur le logiciel CPM unifié et basé sur le cloud de OneStream pour soutenir des activités telles que la livraison de projets, le marketing et la collaboration stratégique des entreprises.

Dans le cadre de ce partenariat, KPMG en France développera sa pratique OneStream et s'appuiera sur le réseau de KPMG pour améliorer l'efficacité de l'Office of Finance pour leurs clients communs en France.

"La France est un marché important pour OneStream Software, et nous sommes ravis d'accueillir KPMG France dans notre réseau de partenaires", a déclaré Matt Rodgers, Executive Vice President chez OneStream Software. "Nous avons hâte de commencer à travailler avec KPMG pour aider les entreprises françaises à surmonter la complexité et à optimiser leurs processus financiers grâce à notre plateforme financière intelligente, qui remplace l'usage d'applications multiples, des solutions improvisées et des feuilles de calcul."

"Ce partenariat avec OneStream permettra à KPMG en France de mieux accompagner ses clients dans la rationalisation des processus financiers et opérationnels afin d'améliorer l'efficacité, la connaissance des données et la rapidité de prise de décision", a déclaré Frédéric Collet, Partner Advisory chez Connected Tech. "Ce partenariat nous permet d'affirmer les positions de leader de KPMG et de OneStream en France en matière de gestion de la performance et de transformation financière."

"Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec KPMG en France, notamment en raison de l'expertise et des bonnes pratiques dont les clients de OneStream pourront bénéficier sur ce marché important ", déclare Eric Vidal, Directeur France chez OneStream Software. "Notre solution fournit le meilleur Office of Finance de sa catégorie pour mener la transformation financière et opérationnelle. Ce partenariat s'inscrit dans notre volonté d'expansion sur le marché français et permettra à OneStream d'étendre ses capacités de service en France pour soutenir notre mission d'assurer la réussite de nos clients dans le monde entier."

Pour plus d'informations sur le partenariat KPMG France-OneStream, visitez : www.onestreamsoftware.com/about/onestream-partners

A propos de OneStream Software

OneStream propose une plateforme financière intelligente conçue pour faciliter la prise de décision en toute confiance et obtenir le meilleur impact sur l'entreprise. OneStream facilite le déploiement des capacités organisationnelles en unifiant la gestion des données, la clôture et la consolidation financière, la planification, le reporting, l'analyse et l'apprentissage automatique. Nous donnons aux équipes financières et opérationnelles les moyens de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées chaque jour, grâce à des informations basées sur l'IA. Le tout dans une plateforme CPM unique et moderne, conçue pour évoluer en permanence et s'adapter à votre organisation.

OneStream est un éditeur de logiciels indépendant soutenu par les investisseurs privés KKR, D1 Capital Partners et IGSB. Avec plus de 1200 clients, 230 partenaires développeurs et près de 1300 employés, notre mission principale est d'assurer la réussite de nos clients à 100 %. Pour en savoir plus, visitez le site de OneStream.

A propos de KPMG

KPMG est une organisation mondiale de cabinets de services professionnels indépendants fournissant des services d'audit, de fiscalité et de conseil. KPMG est la marque sous laquelle les cabinets membres de KPMG International Limited ("KPMG International") opèrent et fournissent des services professionnels. Le terme "KPMG" est utilisé pour désigner des cabinets membres individuels au sein de l'organisation KPMG ou un ou plusieurs cabinets membres collectivement.

Les cabinets de KPMG sont présents dans 143 pays et territoires et comptent plus de 265 000 associés et employés travaillant dans les cabinets membres du monde entier. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle. Chaque cabinet membre de KPMG est responsable de ses propres obligations et responsabilités.

KPMG International Limited est une société anglaise privée à responsabilité limitée par garantie. KPMG International Limited et ses entités liées ne fournissent pas de services aux clients.

Pour plus de détails sur notre structure, veuillez consulter ce lien

13 septembre 2023 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :