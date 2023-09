Microbiome Insights, Inc. publie un guide à jour pour les chercheurs qui planifient et mènent des études sur le microbiome





VANCOUVER, Colombie britannique, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la recherche sur le microbiome continue de fournir des renseignements précieux, les attentes à l'égard des études dans ce domaine changent continuellement. Pour aider les chercheurs à se tenir à jour, Microbiome Insights, Inc., un leader mondial des services de bout en bout pour le séquençage de l'ADN du microbiome et l'analyse bio-informatique avancée, a publié une version mise à jour de son guide très populaire : How to Plan and Conduct a Microbiome Study. Ce guide complet et gratuit soutient les entreprises de recherche et développement sur le microbiome, fournissant des conseils à jour sur la façon de concevoir et de mettre en oeuvre des études de microbiome réussies.

Le guide s'appuie sur la vaste expertise de l'équipe Microbiome Insights, acquise en soutenant une liste mondiale de clients avec plus de 885 études sur le microbiome. L'auteur principal du guide est le cofondateur de l'entreprise, le Dr William (Bill) Mohn, professeur dans le département de microbiologie et d'immunologie de l'Université de la Colombie-Britannique. Le Dr Mohn a à son actif plus de 160 publications évaluées par des pairs. Il a par ailleurs dirigé de nombreux projets de recherche collaborative interdisciplinaire.

Le guide actualisé How to Plan and Conduct a Microbiome Study couvre tous les sujets essentiels liés à la recherche sur le microbiome, notamment les considérations de conception d'étude, les techniques de collecte et de conservation d'échantillons, les méthodologies de séquençage de l'ADN, l'analyse bio-informatique de pointe et l'interprétation des résultats. Il fournit des conseils étape par étape et des idées pratiques pour aider les chercheurs, qu'ils soient expérimentés ou nouveaux dans la recherche sur le microbiome, à améliorer la qualité et la rigueur de leurs études sur le microbiome. Le guide mis à jour comprend également un aperçu de la métatranscriptomique, un nouveau service lancé par Microbiome Insights en mai 2023, qui, associé au séquençage du microbiome, peut ouvrir de nouvelles perspectives précieuses sur le système biologique d'intérêt d'un chercheur.

Malcolm Kendall, PDG de Microbiome Insights, a déclaré : « Le corpus de savoir lié à la recherche sur le microbiome continue de croître et l'acquisition de nouvelles connaissances s'est accéléré au cours des dernières années. Pour gagner en compréhension, de nouveaux outils et de nouvelles techniques sont utilisés et les études deviennent plus vastes et plus complexes. À la lumière de notre expérience à l'appui de plus de 885 études sur le microbiome, nous sommes fiers de partager ce guide pour aider nos clients et d'autres chercheurs à faire progresser la science du microbiome. »

Le guide How to Plan and Conduct a Microbiome Study peut être téléchargé ici .

À propos de Microbiome Insights :

Microbiome Insights, Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de séquençage de l'ADN du microbiome de bout en bout, qui incluent les analyses bio-informatiques de pointe. En mettant l'accent sur l'excellence et l'innovation, la société collabore avec des scientifiques et des organisations du monde entier pour accélérer la recherche sur le microbiome et découvrir des informations essentielles sur les communautés microbiennes.

Contact :

E-mail : [email protected]

Site Web : www.microbiomeinsights.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2207571/Microbiome_Insights__Inc__Microbiome_Insights__Inc__Releases_Upd.jpg

13 septembre 2023 à 11:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :