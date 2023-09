Hain Celestial dévoile une mise à jour de son logo, de son but et de ses valeurs





La mise à jour de son image de marque reflète la transformation de l'entreprise en vue de sa croissance future

HOBOKEN, New Jersey, 13 septembre 2023 /CNW/ - Hain Celestial Group (Nasdaq: HAIN) a dévoilé aujourd'hui son nouveau logo d'entreprise et sa nouvelle image de marque lors de la Journée des investisseurs à New York. Ce lancement s'inscrivait dans le cadre du dévoilement plus vaste de la stratégie Hain Reimagined (Hain réinventé), un plan de transformation pluriannuel visant à assurer une croissance rentable et durable.

« Notre nouvelle image de marque représente notre vision de l'avenir de Hain en tant qu'important fabricant de marques « meilleures pour vous » et représente un tournant important des 30 ans d'histoire de notre entreprise », a déclaré Wendy Davidson, présidente et cheffe de la direction de Hain Celestial.

The Hain Way

Aujourd'hui, l'entreprise a également lancé « The Hain Way » (La façon de faire Hain), qui englobe le nouveau but, la nouvelle mission, la nouvelle vision et les nouvelles valeurs de Hain.

« Grâce à une planification réfléchie et aux commentaires transmis par nos équipes partout dans le monde, "The Hain Way" exprime la philosophie de notre entreprise et ce qui nous rassemble au sein d'une seule et même équipe, a ajouté Wendy Davidson. Alors que nous nous transformons en une entreprise intégrée à l'échelle mondiale, notre portefeuille ciblé de marques « meilleures pour vous » nous permet d'atteindre notre objectif et de répondre aux besoins changeants de nos consommateurs et de nos clients. »

La publication du nouveau logo et de la nouvelle image de marque est une autre étape qui soutient la transformation pluriannuelle de l'entreprise, Hain Reimagined (Hain réinventé). En août, Hain a annoncé l'emplacement de son nouveau siège social mondial et de son modèle de travail en étoile. En septembre, l'entreprise a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction avec la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration et d'un nouveau directeur financier .

Le logo sera mis en oeuvre sur les plateformes numériques de Hain, y compris son site Web et ses comptes de médias sociaux, ainsi que dans ses bureaux et ses usines au cours des prochains mois. L'entreprise organisera également des ateliers de formation à l'échelle mondiale avec les employés afin d'intégrer « The Hain Way » dans l'organisation et de renforcer sa solide culture d'entreprise.

À propos du Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une importante entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, notre portefeuille de marques très prisées se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un effet positif aujourd'hui et pour demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken, au New Jersey, sont vendus dans plus de 75 pays. L'entreprise offre notamment des collations, des aliments pour bébés, des boissons, des composants de repas et des articles de soins personnels. Nos principales marques sont notamment les suivantes : les collations Garden VeggieMD, les croustilles TerraMD, les collations Garden of Eatin'MD, les aliments pour bébés Earth's BestMD et Ella's KitchenMD, les thés Celestial SeasoningsMD, les boissons à base de plantes JoyaMDet NatumiMD, le yogourt Greek GodsMD, les soupes Cully & SullyMD, les produits sans viande YvesMD et Linda McCartney'sMD (sous licence) et les produits solaires naturels Alba BotanicaMD. Pour en savoir plus, visitez hain.com et LinkedIn .

13 septembre 2023 à 11:05

