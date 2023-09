LA LIGUE PROFESSIONNELLE DE HOCKEY FÉMININ (LPHF) : LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE DEVIENT LE PREMIER PARTENAIRE FONDATEUR





La Société Canadian Tire s'associe à la LPHF dans le cadre d'une entente pluriannuelle historique

TORONTO, le 13 sept. 2023 /CNW/ - La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé la conclusion d'une entente pluriannuelle avec la Société Canadian Tire (SCT), nommant le détaillant chef de file de l'industrie premier partenaire fondateur de la Ligue. Cette collaboration comprend le parrainage du repêchage inaugural de la Ligue, au cours de laquelle 90 des meilleures joueuses de hockey au monde seront sélectionnées par les équipes de la LPHF, le 18 septembre à Toronto.

« La Société Canadian Tire relève la barre de l'investissement dans notre sport et entre dans l'histoire en devenant le premier partenaire fondateur de la LPHF », a déclaré Stan Kasten, membre du conseil d'administration de la LPHF. « Son soutien marque une étape clé dans notre croissance, alors que nous façonnons l'avenir du hockey féminin et que nous défendons ensemble l'égalité et l'autonomisation à travers notre sport. »

« En travaillant avec la Société Canadian Tire, j'ai pu constater la détermination de ses acteurs à promouvoir l'égalité de genre dans le sport, un engagement que j'ai pu pleinement mesurer dans le cadre de mon partenariat avec eux ces dernières années », déclare Sarah Nurse, attaquante de la LPHF de Toronto. « Il m'a toujours paru clair, lors de nombreuses conversations avec leurs principaux dirigeants, qu'ils s'engageaient à soutenir une ligue de hockey féminin. Il n'est pas surprenant que la SCT soit un partenaire inaugural maintenant que nous avons lancé la LPHF. Grâce à nos valeurs et à notre vision communes, je sais que la SCT continuera de promouvoir le hockey féminin. »

La Société Canadian Tire est l'un des principaux partenaires du hockey féminin. Elle a pris l'initiative en s'engageant à affecter au moins 50 % des dépenses consacrées à la commandite de sports professionnels d'ici 2026 par l'entremise de son Initiative pour le sport féminin. Cette initiative comprend également un fonds dédié aux médias afin d'amplifier la visibilité du sport féminin sur les principales plateformes de diffusion, numériques et sociales, qui sont toutes des éléments essentiels de cet accord de partenariat. En tant que magasin du Canada, la SCT concentre depuis longtemps ses activités de vente au détail sur le soutien et l'équipement des joueurs de hockey à tous les niveaux par l'intermédiaire de ses magasins Canadian Tire, Pro Hockey Life, SportChek, Hockey Experts et Sports Experts et grâce à Sherwood, sa marque propriétaire d'équipement de hockey.

Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire, a exprimé sa fierté d'être un partenaire fondateur de la Ligue professionnelle de hockey féminin. « Cela renforce notre engagement de longue date à promouvoir l'égalité de genre et l'inclusion dans le sport, de la base jusqu'aux arènes professionnelles. Cette initiative reflète l'engagement de la SCT à améliorer les communautés et à remplir l'objectif de notre marque, à savoir améliorer la vie au Canada », a-t-il déclaré.

La LPHF a été officiellement introduite le 29 août avec l'annonce fondamentale de ses six marchés au Canada et aux États-Unis, c'est-à-dire Montréal, Ottawa et Toronto, ainsi que Boston, Minneapolis-St. Paul et la région de New York City. La Ligue est soutenue par Mark et Kimbra Walter, leaders dans le monde des affaires et de la philanthropie, et est dirigée par un conseil d'administration comprenant la directrice sportive Ilana Kloss chez Billie Jean King, le président des Dodgers de Los Angeles, Stan Kasten, et Royce Cohen, premier vice-président des Dodgers chargé de la stratégie commerciale. La première saison de la LPHF débutera en janvier 2024.

Les fans peuvent s'informer de l'actualité de la LPHF et s'inscrire pour recevoir des informations par courriel en visitant le site thepwhl.com. Suivez la nouvelle Ligue sur toutes les plateformes de médias sociaux @thepwhlofficial plus les comptes des six nouvelles équipes @pwhl_boston, @pwhl_minnesota, @pwhl_montreal, @pwhl_newyork, @pwhl_ottawa, and @pwhl_toronto.

