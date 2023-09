Mise à jour sur la pénurie de logements au Canada





OTTAWA, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié une mise à jour de son rapport sur l'estimation des écarts de l'offre de juin 2022. Dans ce rapport, elle estime quelle quantité de logements supplémentaires est nécessaire pour rétablir l'abordabilité d'ici 2030, c'est-à-dire pour la ramener aux niveaux de 2004. Cette nouvelle estimation montre que l'écart global de l'offre à l'échelle nationale demeure à environ 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030, en plus de ceux dont la construction est déjà prévue. L'évolution des projections économiques et démographiques fait que les écarts de l'offre ont changé dans les provinces.

Parmi les faits saillants, mentionnons que l'écart projeté de l'offre de logements est maintenant plus faible qu'il l'était en Ontario, mais plus élevé dans d'autres provinces comme l'Alberta, le Québec et la Colombie-Britannique, comme le montre le tableau ci-dessous :

Écarts prévus de l'offre de logements, rapports de 2022 et de 2023

Province Estimation de l'écart

en 2030 (en millions),

SCHL - 2022 Estimation de l'écart

en 2030 (en millions), selon le

scénario de base de la SCHL -

mise à jour de 2023 Ontario 1,85 1,48 Québec 0,62 0,86 Colombie-Britannique 0,56 0,61 Manitoba 0,26 0,17 Alberta 0,02 0,13 Nouvelle-Écosse 0,05 0,07 Saskatchewan 0,10 0,06 Terre-Neuve-et-Labrador 0,06 0,06 Nouveau-Brunswick - - Île-du-Prince-Édouard - -





Canada 3,52 3,45

Source : calculs de la SCHL

Remarque : Selon la méthodologie utilisée, il n'y a pas d'écart de l'offre au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

*Les chiffres peuvent ne pas correspondre parce qu'ils sont arrondis.

Citation :

« Ce dernier rapport souligne la nécessité de prendre des mesures urgentes pour accroître l'offre de logements afin de rendre le logement abordable pour tout le monde au Canada. Il est le résultat de nos efforts continus pour mieux comprendre ce qui fait évoluer l'offre et la demande de logements. »

- Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint, SCHL

Dans ses rapports et mises à jour à venir, la SCHL cherchera à fournir plus de détails sur l'incidence de la mobilité de la population entre les régions et les provinces, le nombre de logements locatifs nécessaires pour atteindre l'abordabilité et les répercussions de la pénurie de logements sur les différents quintiles de revenu. Les résultats de ces travaux devraient être disponibles au début de l'année prochaine.

