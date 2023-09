Le gouvernement du Canada rend hommage aux soldats autochtones aux Pays-Bas





OTTAWA, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - La longue histoire militaire du Canada comprend de nombreuses contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Parce qu'ils ont tant sacrifié pour sauvegarder notre paix et notre liberté, nous leur devons de veiller à ce qu'ils obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent.

Plus tôt cette année, un groupe composé de personnes canadiennes, autochtones et néerlandaises a créé le Projet d'héritage autochtone, une initiative basée sur la recherche et la mémoire pour identifier et marquer les tombes des soldats autochtones enterrés dans les cimetières des Pays-Bas. La libération des Pays-Bas a été la dernière contribution majeure du Canada pour aider les Alliés à remporter la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi dans le conflit, dont plus de 3 000 étaient autochtones.

Anciens Combattants Canada reconnaît l'importance de cette initiative en soutenant une délégation aux Pays-Bas. Là-bas, les membres de cette délégation honoreront, reconnaîtront et célébreront l'esprit des soldats autochtones décédés au moyen de cérémonies traditionnelles afin de reconnaître les contributions des peuples autochtones à la Seconde Guerre mondiale, et ils remercieront le groupe responsable du Projet d'héritage autochtone.

La délégation comprend des membres des familles et des représentants de 13 des soldats autochtones récemment identifiés, des aînés, des représentants de l'organisme Aboriginal Veterans Autochtones ainsi que le sous-ministre d'Anciens Combattants Canada, Paul Ledwell, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. Il s'agit pour les personnes liées aux soldats autochtones d'une occasion de rendre hommage à leurs ancêtres et de renouer avec leur histoire commune.

« C'est un grand privilège pour moi d'apprendre à connaître les histoires de ces braves soldats. Peu importe les obstacles que le gouvernement leur a imposés, les peuples autochtones se sont toujours mobilisés pour servir. Ils ont combattu dans des batailles importantes dont nous nous souvenons encore aujourd'hui. Ils ont tant sacrifié pour préserver notre paix et notre liberté. Pour beaucoup, s'enrôler exigeait de tout abandonner et de faire face à une discrimination importante qui persistait même après le service, avec le refus des droits, des avantages et des distinctions accordés aux autres vétérans. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Les membres de l'organisme Aboriginal Veterans Autochtones observeront une minute de silence pour commémorer la perte des soldats autochtones morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, les soldats, quelle que soit la couleur de leur peau, leurs croyances religieuses ou leur orientation sexuelle, étaient égaux et sont morts au nom de la liberté. Pour les membres des familles autochtones présents, il s'agit d'une première étape vers la réconciliation à la suite des erreurs du passé et, avec espoir, nous avancerons dans la quête de l'égalité. »

Robert Thibeau, Aboriginal Veterans Autochtones

« Nous avons cherché partout en Hollande des soldats des Premières Nations, inuits et métis enterrés dans la région. Après un regain d'intérêt et beaucoup de collaboration, nous avons pu identifier jusqu'à présent 81 soldats autochtones. C'est un privilège d'accueillir certains de leurs descendants dans notre pays alors que nous reconnaissons et commémorons leurs nombreux sacrifices. »

Martin Reelick, Président, Légion royale canadienne, filiale 005

