IG Gestion de patrimoine lance les Services privés aux entreprises Services-conseils pour propriétaires d'entreprise au Canada





Dirigée par David Turnbull, cette nouvelle entité offre des services-conseils complets aux propriétaires de petite et moyenne entreprise

WINNIPEG, MB, le 13 sept. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») annonce le lancement des Services privés aux entreprises au sein de Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., une nouvelle entité qui offre des services-conseils complets aux propriétaires d'entreprise du Canada. Aux commandes de ce nouveau pôle, David Turnbull s'est joint à IG à titre de vice-président principal, chef des Services privés aux entreprises.

Environ 76 pour cent des propriétaires d'entreprise au Canada prévoient de vendre leur entreprise au cours de la prochaine décennie, ce qui représente un transfert d'actifs commerciaux de plus de 2?000 milliards de dollars*. C'est là une belle occasion pour IG de soutenir les propriétaires de PME, notamment dans leurs plans de relève.

L'équipe des Services privés aux entreprises d'IG guidera la clientèle d'IG Gestion de patrimoine composée notamment de propriétaires de PME dans plusieurs aspects de leurs activités, notamment la stratégie de croissance, les fusions et acquisitions, les cessions et la levée de capitaux.

« Notre spécialité, c'est d'offrir des services-conseils complets à nos clients et clientes en vue de leur permettre de maximiser, de protéger et de profiter pleinement de leur patrimoine. En ajoutant les Services privés aux entreprises, nous tablons sur cette expertise pour aider les propriétaires d'entreprise à intégrer leurs finances personnelles à leur vie professionnelle et à naviguer dans les sphères complexes de la croissance ou de la cession d'une entreprise afin d'en maximiser la valeur », a souligné Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « Il s'agit d'une nouvelle étape prometteuse de notre croissance dans le segment de la clientèle à valeur élevée, et l'équipe des Services privés aux entreprises d'IG, sous la gouverne de David, nous permettra de servir celle-ci encore plus efficacement, maintenant et pour les années à venir. »

Un dirigeant chevronné

Dans ses nouvelles fonctions de vice-président principal, chef des Services privés aux entreprises, David Turnbull apporte à l'équipe plus de 27 ans d'expérience dans les services bancaires d'investissement et les marchés financiers. Plus récemment, il a dirigé les activités de services privés aux entreprises au sein d'une institution financière de premier plan.

M. Turnbull détient le titre d'analyste financier agréé (CFA) et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School. Professeur à temps partiel à cette prestigieuse école de commerce, il y donne des cours en fusions, acquisitions et stratégies d'affaires. « La vision stratégique, la connaissance du marché ainsi que la vaste expérience des services-conseils aux entreprises de David rehausseront de beaucoup notre capacité de répondre aux besoins particuliers des propriétaires d'entreprise », a précisé M. Murchison.

« Je suis enchanté de me joindre à une société aussi novatrice qu'IG et de lancer les activités de ce nouveau pôle dédié aux PME, a affirmé M. Turnbull. Dans les prochains mois, j'aurai le souci de travailler avec des chefs d'entreprise pour les aider à se retirer des activités de leur entreprise ou à les développer en toute confiance et avec tranquillité d'esprit. »

*Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, sondage de janvier 2023

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine, y compris Services Financiers Groupe Investors Inc. et Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., gérait un actif sous services-conseils de 117,8 milliards de dollars au 31 août 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 262 milliards de dollars au 31 août 2023.

13 septembre 2023 à 09:00

