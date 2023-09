CSafe élargit son équipe de direction avec la nomination d'un chef des finances





Anthony Pishotti, dirigeant financier chevronné, se joint à l'équipe de direction de CSafe pour stimuler davantage le portefeuille et la croissance géographique de l'entreprise.

MONROE, Ohio, 13 septembre 2023 /CNW/ - CSafe, le plus grand fournisseur de solutions d'expédition actives et passives à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui qu'Anthony Pishotti se joint à l'équipe à titre de chef des finances. Cette expansion de l'équipe de direction accélérera la réalisation de la mission de CSafe, qui consiste à s'assurer que les patients du monde entier reçoivent les médicaments et les traitements dont ils ont besoin.

M. Pishotti possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'exploitation, des finances et du commerce au sein des secteurs de l'automatisation des entrepôts, de la manutention du matériel, des moteurs d'aéronefs, des chemins de fer et de l'énergie. Il a gravi les échelons des équipes financières de plusieurs entreprises à haut rendement, occupant des postes de directeur financier chez Honeywell, GE Aviation et GE Transportation. Véritable gestionnaire d'équipes interfonctionnelles, il a récemment occupé le poste de vice-président des ventes mondiales chez Honeywell International. Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable d'une entreprise d'automatisation d'entrepôt de 2 milliards de dollars regroupant plus de 100 vendeurs à l'échelle mondiale et dont l'objectif était de prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés, d'accroître sa part de portefeuille et de lancer de nouvelles solutions.

« Nous sommes heureux d'accueillir Anthony au sein de l'équipe de CSafe. Son expérience en direction d'entreprises mondiales dans le domaine de la planification financière, des opérations commerciales et de l'intégration de fusions-acquisitions est d'une valeur inestimable », a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction de CSafe. « Alors que nous introduisons rapidement des produits novateurs et des solutions de suivi en temps réel pour nos conteneurs actifs et passifs, il ne fait aucun doute que le leadership d'Anthony accélérera notre croissance. »

À ce titre, M. Pishotti dirigera l'équipe des finances de l'entreprise, guidera la planification stratégique et le processus budgétaire annuel, collaborera avec l'entreprise aux occasions de fusion et d'acquisition et appuiera activement les efforts commerciaux.

M. Schafer a ajouté : « L'engagement de CSafe envers l'innovation nous a propulsés vers une période de croissance passionnante. Nous continuons d'offrir des solutions complètes et très performantes à nos clients du secteur pharmaceutique, et nous nous réjouissons du leadership et du soutien d'Anthony pour créer de la valeur pour tous les intervenants. »

