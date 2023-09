AVIS AUX MÉDIAS - Des chambres de commerce de plusieurs régions du Québec se rassemblent à l'Assemblée nationale pour plaider en faveur de meilleures conditions d'intégration pour l'immigration.





MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à un point de presse organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) jeudi 14 septembre à 13 h 30 à la Tribune de la presse de l'Assemblée nationale du Québec . En compagnie des représentants des chambres de commerce de plusieurs régions du Québec énumérées dans le tableau ci-dessous, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, partagera les attentes du milieu des affaires québécois au sujet de la planification pluriannuelle en immigration pour la période 2024-2027.

AIDE-MÉMOIRE :

Date : jeudi 14 septembre 2023 à 13 h 30.

Lieu : Salon Jacques-L'Archevêque, édifice André-Laurendeau 1050, rue des Parlementaires, 1er étage, Québec.

Qui : Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ et des représentants des chambres de commerce de plusieurs régions du Québec donneront un point de presse au sujet de la planification pluriannuelle en immigration.

Le 14 août 2023, la FCCQ a déposé un mémoire avec 22 recommandations auprès de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette. Le mémoire préconise une approche plus flexible et réussie pour les nouveaux arrivants au Québec.

Liste des chambres de commerce participantes au point de presse :

Julie La Rochelle Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu

et ACCM Montérégie Stéphanie Allard Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs / Érable Centre-du-Québec Marie-Josée Morency Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis Chaudière-Appalaches Alexandra Lemieux Chambre de Commerce et d'Industrie de la MRC de

Montmagny Chaudière-Appalaches Jeff Dufour Tremblay Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan Côte-Nord Alexandra Houle Chambre de commerce et d'industrie de Drummond Centre-du-Québec John-James Blanchette Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-

Utenam Côte-Nord Mathieu Miljours Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-

Soulanges Montérégie Katia Desgranges Chambre de commerce de l'Est de Portneuf Capitale nationale Hector Giraldo QUÉtAL Chambre non territoriale -

Montréal Marie-Ève Michel Chambre de Commerce coeur du Québec Centre du Québec Sandra Rossignol Saguenay-Le Fjord Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour coordonner une entrevue ou assister au point de presse, merci de contacter Javier Garcia, Attaché de presse de la FCCQ, à [email protected] ou au 438 408-3731.

Lire le mémoire portant sur la Planification pluriannuelle 2023-2024 de la FCCQ

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1?200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

