Site MOLSON : le Fonds immobilier de solidarité FTQ et MONTONI deviennent les seuls propriétaires, à parts égales, du site de l'ancienne brasserie

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du processus juridique dirigé par le contrôleur PwC, responsable de la restructuration financière de Groupe Sélection, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a conclu le 30 août l'acquisition de la participation complète de Groupe Sélection dans le projet de redéveloppement du site de l'ancienne brasserie Molson à Montréal. À la suite de cette transaction, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a procédé à la vente d'une portion de ses parts à MONTONI, rétablissant à parts égales la propriété du site entre les deux partenaires.

Le redéveloppement de cet actif emblématique et hautement stratégique pour la métropole est aujourd'hui dirigé par deux partenaires engagés à réaliser un projet structurant et durable qui formera un quartier complet dont les Montréalaises et Montréalais pourront être fiers.

Rappelons qu'en 2019, l'acquisition de l'actif par les partenaires avait fait l'objet d'une entente entre le Consortium de l'époque et la Ville de Montréal pour l'intégration d'un nouveau parc, la cession d'un terrain à la Société d'habitation et de développement de Montréal pour la réalisation d'unités résidentielles abordables, en plus de la création d'un pôle économique et d'un pôle civique.

« L'acquisition des parts du Groupe Sélection a été significative pour nous pour démontrer combien nous croyons au potentiel de ce site. Fidèles à notre modèle d'affaires où nous visons à être partenaire à parts égales avec nos partenaires-promoteurs, nous sommes fiers de compter sur la confiance de MONTONI pour réaliser ce projet d'envergure où les Montréalaises et Montréalais pourront y travailler, y vivre et s'y divertir. La construction prévue de près de 5 000 unités résidentielles dont des logements abordables, sociaux et pour les familles, constituera une réponse au défi de logement auquel nous faisons face. Nous formons déjà une équipe solide avec MONTONI fondée sur la mise en commun de nos expertises complémentaires. Nous nous engageons à développer un quartier mixte et innovant qui contribuera à réduire l'empreinte carbone en plein centre-ville. Nous le réaliserons en collaboration avec les acteurs environnants dans le but de répondre aux besoins de tous les types de clientèles. »

- Martin Raymond, président-directeur général

Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Le redéveloppement de l'ancienne brasserie Molson est un projet iconique par son histoire, sa place dans le paysage montréalais, sa taille, mais aussi par son potentiel. C'est un honneur pour nous de pouvoir donner accès aux Montréalaises et Montréalais à ce site unique en le reconnectant aux quartiers environnants et en créant des ouvertures visuelles spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent. Notre ambition est de créer un quartier vibrant à échelle humaine, hérité du Montréal d'hier et à la fois résolument tourné vers l'avenir, notamment grâce à la mise à profit de notre expertise de pointe en matière de développement durable. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

Le site en devenir

Terrain de 1,1 million de pi 2

Opportunité de construire près de 6 millions de pi 2 de superficie

de superficie Projet d'ensemble axé sur la vie de quartier et la mobilité active, intégrant plusieurs usages dont : Près de 5 000 unités résidentielles incluant des logements abordables, sociaux et familiaux Un pôle économique d'affaires dont une grande partie en innovation Un pôle civique Des commerces de proximité totalisant 200 000 pi 2 de superficie Des attraits touristiques incluant une expérience muséale et brassicole Un parc central offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent Une école

Mise en valeur de l'héritage et du patrimoine de l'îlot des Voltigeurs, la première phase du projet : Intégration d'éléments iconiques de l'ancienne brasserie au concept de développement, notamment : l'horloge, l'enseigne Molson et la cheminée, les bureaux administratifs de Molson Coors , la porte cochère, des silos à bière, dont le plus ancien Partage du rôle de Molson dans l'histoire de Montréal



Travaux en cours

Depuis 2022, des travaux de démantèlement des silos à bière ont été réalisés et des travaux de dégarnissement intérieur des bâtiments se poursuivent. Cette portion du site sera le lieu des futurs bureaux montréalais de Molson Coors, de la Fondation familiale Molson ainsi qu'un lieu de culture, d'histoires et de divertissement.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500?projets représentant plus de?20?millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20?ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière.

Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondée sur une expertise de pointe. Le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 4,2?millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi2 additionnels pour ses projets actuels. La complétion de près de 2 millions de pi2 de construction à carbone zéro est en cours.

Parmi les dernières réalisations du développeur figure l'Écoparc de Saint-Bruno, un campus industriel nouvelle génération de plus de 450 M$ visant une double certification : LEED v4 Or et BCZ (Normes du bâtiment à carbone zéro). Le complexe sera stratégiquement situé près de l'A30 et de la route 116, deux axes routiers névralgiques de la chaîne logistique en Amérique du Nord. Pour de plus amples informations, consultez le www.groupemontoni.com.

