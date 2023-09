H2O Innovation Annonce La Publication De Ses Résultats Financiers Du Quatrième Trimestre Et De L'année Financière 2023





(TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année financière terminés le 30 juin 2023, le mercredi 27 septembre 2023, vers 8h00 HAE. La Société tiendra également une conférence téléphonique, le jour même, à 10h00 HAE.

Les analystes financiers et investisseurs sont invités à participer à cette conférence téléphonique au cours de laquelle les résultats financiers du quatrième trimestre ainsi que de l'année financière 2023 seront présentés. La conférence débutera par une présentation de la direction et sera suivie d'une période de questions. Une présentation sous forme de diapositives sera disponible sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Date et heure : Mercredi le 27 septembre 2023 à 10h00 HAE

Numéro à composer : 1-888-396-8049 or 1-416-764-8646

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

13 septembre 2023 à 08:05

