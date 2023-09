Combler les lacunes en matière de sécurité : le système intelligent de WATCHIT progresse vers de nouvelles normes de sécurité pour la navigation de plaisance à la suite de tragédies récentes





La startup spécialisée dans la sécurité maritime intègre ses algorithmes avancés pour proposer des mesures de sécurité proactives aux opérateurs de bateaux, ce qui marque un tournant dans les normes de sécurité maritime.

ISTANBUL, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- WATCHIT , leader dans le domaine des solutions de sécurité maritime basées sur l'IA, souligne les disparités flagrantes en matière de sécurité entre les secteurs maritime et aérien, illustrées par le récent accident de bateau impliquant Ali Sabanci, le président du conseil d'administration de Pegasus Airlines. Le système de sécurité innovant de WATCHIT vise à combler ce fossé en matière de sécurité, en intégrant des algorithmes avancés et des capacités de protection brevetées afin d'éviter des accidents similaires et de protéger des vies.

L'impérieuse nécessité de renforcer la sécurité maritime

La récente tragédie survenue en mer Égée impliquant des personnalités de l'industrie aéronautique met en lumière les systèmes de sécurité maritime obsolètes et souligne un nouvel accident malheureux qui n'aurait jamais dû se produire.

Selon le rapport 2022 sur les statistiques de la navigation de plaisance, les gardes-côtes américains ont dénombré 4 040 accidents ayant entraîné 636 décès, ce qui constitue un contraste alarmant avec l'impressionnant bilan de l'industrie aéronautique en matière de sécurité.

Mettre en oeuvre une technologie de pointe pour contrer l'erreur humaine

L'erreur humaine est à l'origine de 81,1 % des incidents maritimes, comme l'a révélé l'AESM (l'Agence européenne pour la sécurité maritime). WATCHIT exploite une technologie brevetée exclusive et des algorithmes avancés pour minimiser cette variable et offre une analyse des données en temps réel et des zones d'alerte dynamiques, ce qui permet de réduire le nombre de fausses alertes et d'accidents d'origine humaine.

Les fonctionnalités maritimes inégalées de WATCHIT

Le système de sécurité intelligent de WATCHIT se renseigne en permanence sur l'opérateur, le navire et l'environnement. La technologie scanne les zones de navigation en fonction des propriétés de chaque bateau et fournit en temps réel des alertes d'action critique et des commandes de moteur. Ses capacités sont constamment mises à jour, ce qui permet à la communauté des plaisanciers de conserver une longueur d'avance en matière de sécurité.

Le système WATCHIT présente trois avantages :

il réduit les dommages causés aux navires, ce qui permet d'économiser de l'argent ;

il protège l'environnement en prévenant les accidents ;

il permet de sauver des vies en évitant les collisions et autres incidents maritimes.

Cet accident tragique nous rappelle brutalement que le monde maritime doit évoluer pour que chaque voyage nautique soit non seulement un plaisir, mais aussi et surtout une expérience sûre pour tous.

Il est troublant de constater que de telles tragédies pourraient être facilement évitées grâce à la technologie dont nous disposons déjà ? une technologie dont d'autres secteurs, tels que l'aviation et l'automobile, ne songeraient même pas à se passer.

Être témoin de ces tragédies dans les journaux télévisés ne devrait pas être une habitude. Il faut que cela cesse. Nous avons les moyens et une technologie qui n'ont jamais été aussi simples et abordables à mettre en oeuvre qu'aujourd'hui.

Il est temps d'établir une nouvelle norme en matière de sécurité pour la navigation de plaisance, et ce dès MAINTENANT.

À propos de WATCHIT

Fondée par d'anciens commandants de la marine israélienne ayant identifié un besoin réel, la société vise à révolutionner la sécurité maritime. Le système d'alerte intelligent WATCHIT s'intègre parfaitement aux capteurs existants d'un bateau et utilise l'IA et des algorithmes avancés.

Il permet aux capitaines de recevoir des alertes intelligentes en temps réel afin d'éviter les accidents, tels que : échouement du navire, collision entre navires, navigation dans des eaux encombrées et collision avec des obstacles.

Notre objectif est d'établir une nouvelle norme en matière de sécurité pour la navigation de plaisance, de réduire les dommages causés aux navires et à l'environnement et, surtout, de sauver des vies.

Rendez-vous sur le site https://watchit.ai/ ou contactez info@watchit.ai

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=vErUy9qD-ps

Contact :

Limor Reznik

WATCHIT

limor@watchit.ai

13 septembre 2023 à 07:14

