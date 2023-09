Alors que tous les pays du monde accélèrent la préparation de leurs tests génomiques, les systèmes de santé du Canada ne peuvent pas se permettre de prendre du retard





Les patients demandent aux gouvernements provinciaux d'agir maintenant pour qu'ils puissent bénéficier de la science et de l'innovation actuelles et futures.

TORONTO, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Selon un scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les technologies génomiques sont à l'origine de quelques-unes des recherches les plus révolutionnaires menées aujourd'hui.1 The State of Readiness in Canada Progress Report publié dans Current Oncology par le chercheur principal et auteur Don Husereau, professeur auxiliaire à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa, met en évidence les effets positifs inexploités sur l'être humain et la valeur ajoutée au système de santé qui peuvent être réalisés grâce à l'utilisation systématique des tests génomiques.

Ce rapport confirme que les cinq provinces évaluées (la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse) accusent un retard en matière d'infrastructure et de préparation opérationnelle pour l'adoption des tests génomiques, ce qui vient renforcer le besoin d'accès aux tests génomiques. L'Alberta a reçu la note B+ pour son état de préparation, soit la note la plus élevée parmi les provinces évaluées. L'Alberta est suivie par le Québec, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario, classés dans l'ordre de leur degré de préparation.

Le rapport souligne également les mesures concrètes que les décideurs politiques du Canada devraient prendre pour que les patients, les prestataires de soins et le système de santé puissent tirer parti des avancées de la science et de l'innovation actuelles et futures. Il préconise un accès équitable aux tests génomiques afin que, quel que soit le lieu de résidence ou de traitement d'un patient, celui-ci puisse accéder à cette innovation en évolution constante, ce qui lui permettra de bénéficier de traitements éclairés et, par conséquent, de meilleurs résultats en matière de santé.

En effet, le traitement du cancer et de nombreuses autres maladies peuvent bénéficier considérablement des tests génomiques, lesquels demeurent une priorité importante en matière de santé publique au Canada, où l'on estime à 233 900 le nombre de nouveaux cas de cancer et à 85 100 le nombre de décès dus à cette maladie en 2022.2 Pour soigner efficacement les patients, y compris ceux qui sont atteints d'un cancer, il faut connaître la nature des affections sous-jacentes qui sont à l'origine d'une santé fragile. Les tests génomiques entrent alors en jeu. Ils peuvent aider les cliniciens à en savoir plus sur les conditions sous-jacentes, à prédire les résultats et à déterminer avec plus de précision le traitement ou la thérapie la plus appropriée pour un patient. Il en résulte une meilleure qualité des soins, des millions de dollars d'économies pour le système de santé et une amélioration de l'expérience et des résultats pour les patients, tout en améliorant l'expérience des prestataires de soins et la santé de la population.

«?Je n'ai pas eu accès aux tests génomiques lorsque j'ai été diagnostiqué pour la première fois, et j'aurais aimé y avoir accès, car ils auraient pu être d'une grande efficacité pour moi?», a déclaré un défenseur des intérêts des patients qui a été diagnostiqué d'un cancer du poumon de stade 3A. «?Il me restait peu de temps à vivre, et c'était difficile pour ma famille de savoir que les choses auraient pu être différentes. Si j'avais eu accès au dépistage du récepteur du facteur de croissance épidermique à un stade précoce, j'aurais eu une chance d'obtenir de meilleurs résultats et la probabilité de métastases aurait été grandement réduite.?»

«?Après que mon cancer du côlon métastatique de stade 4 a continué à progresser et à se propager malgré de multiples opérations chirurgicales et plusieurs lignes de chimiothérapie standards, le séquençage de nouvelle génération et un deuxième avis d'un spécialiste de la médecine de précision ont conduit à un traitement d'immunothérapie qui m'a sauvé la vie?», a déclaré Gordon Levine, un défenseur des intérêts des patients à qui l'on a diagnostiqué un cancer du côlon de stade 4 à l'âge de 48 ans. «?Sans les tests génomiques et l'approche personnalisée de mon oncologue, je n'aurais pas survécu.?»

« J'ai reçu une formation de chercheur en sciences de la vie et je pensais savoir comment poser les bonnes questions en termes de tests génomiques lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer. En réalité, je n'en savais pas assez pour pouvoir clairement m'y retrouver. Cependant, j'ai eu le privilège de faire partie de l'un des réseaux de tests de séquençage de nouvelle génération que le Dr Sheffield a mis en place dans la région de Toronto, en Ontario » a déclaré un défenseur des intérêts des patients de l'Ontario qui a été diagnostiqué avec un cancer du poumon. « J'ai ainsi pu bénéficier d'un traitement au moment opportun. Tout en reconnaissant mon privilège, j'admets que tout le monde n'a pas cet accès. Les soins que j'ai reçus devraient être le niveau de soins standard pour tout le monde, et nous devrions pouvoir considérer cela comme allant de soi »

Fruit d'une recherche menée sur une période de deux ans, le rapport fournit des données sur les infrastructures de santé dans les plus grandes régions du Canada, afin de montrer les progrès accomplis et les domaines dans lesquels il reste encore beaucoup à faire. Par conséquent, The State of Readiness in Canada Progress Report décrit les conditions nécessaires à l'état de préparation, la façon dont les principales provinces canadiennes remplissent ces conditions et ce qu'il reste à faire dans les années à venir pour assurer la préparation, la durabilité et la résilience du système, dans l'intérêt ultime des patients.

«?La possibilité d'accéder en temps opportun à des tests génomiques précis est la base du traitement du cancer de nos jours ainsi qu'un facteur déterminant de l'état de santé des patients. Pourtant, les systèmes de santé du Canada ont du mal à suivre le rythme de ce domaine qui évolue rapidement?», a déclaré le Dr Brandon Sheffield, pathologiste, directeur médical de la pathologie moléculaire et médecin-chef de la recherche au système de Santé William Osler. «?En revoyant la manière dont les décisions de financement sont prises et en collaborant avec les parties prenantes telles que les patients, l'industrie et les experts médicaux, l'Ontario a le potentiel de devenir un leader mondial dans le domaine de la médecine génomique.?»

«?Les patients atteints de cancer ont besoin d'un accès plus rapide à de meilleurs diagnostics, ce qui nécessite un accès plus rapide aux nouvelles technologies. La Nouvelle-Écosse a réussi à bien établir l'accès aux tests de biomarqueurs réflexes pour de nombreuses pathologies, mais il reste encore beaucoup à faire pour simplifier et définir le processus de liaison des systèmes d'information des laboratoires et les processus clairement établis pour assurer le financement des nouveaux tests de biomarqueurs à mesure que ceux-ci sont mis au point parallèlement aux nouvelles thérapies,?» a déclaré la Dre Stephanie Snow, professeure à la division d'oncologie médicale du département de médecine de l'Université Dalhousie. «?Des normes d'éducation et de formation à l'échelle de la province sont nécessaires pour garantir l'uniformité de la qualité des services d'analyse pour tous les patients, qu'ils vivent au centre-ville d'Halifax ou dans une région rurale éloignée de la province?».

«?En raison de l'état actuel de l'accès fragmenté et inéquitable aux tests génomiques au Canada, les patients ne sont pas en mesure de profiter de la science et de l'innovation actuelles et futures?», a déclaré la Dre Rosalyn Juergens, professeure agrégée au département d'oncologie de l'Université McMaster. «?Les tests génomiques offrent une valeur exceptionnelle aux patients, aux prestataires de soins et au système de santé, et toutes les provinces du Canada devront prendre des mesures concertées pour assurer une préparation adéquate.?»

Compte tenu de l'impact considérable du cancer sur la santé et l'économie au Canada, ainsi que d'autres maladies sur lesquelles les tests génomiques pourraient avoir une incidence, les conclusions du The State of Readiness in Canada Progress Report donnent un aperçu des mesures suggérées aux provinces pour combler les lacunes en matière de soins et des actions politiques qui s'imposent pour y remédier. Voici quelques-unes de ces mesures concrètes :

Élaborer des normes d'éducation et de formation à l'échelle de la province afin d'assurer la cohérence de la qualité des services de dépistage.

Établir un point d'entrée unique pour l'intégration des nouveaux tests, en évitant les processus compliqués par les formalités administratives et les nombreux canaux et autres programmes d'évaluation des tests.

Établir une formule de financement pour investir dans le développement des tests et l'intégration en première ligne, en renonçant à l'approche fragmentaire actuelle qui consiste à débloquer des fonds au cas par cas.

Créer un processus d'engagement et des mécanismes de consultation et de liaison avec les associations de patients, les patients, les prestataires de soins et les innovateurs de l'industrie.

Pour améliorer la résilience de leurs systèmes de santé, les pays du monde entier intensifient leurs efforts en matière de tests génomiques. Bien que le Canada ait fait quelques progrès vers l'utilisation systématique des tests génomiques, ce dernier a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le The State of Readiness in Canada Progress Report présente une feuille de route province par province pour les décideurs politiques et les responsables du système de santé, afin de combler les lacunes en matière de données, d'éducation, de financement et plus encore, pour faire en sorte que le pays soit bien préparé.

Le Canada ne peut plus prendre de retard. Il est temps d'agir.

À propos de la coalition pour l'accès aux tests génomiques :

Accès aux tests génomiques est une coalition d'organisations de défense des intérêts patients, de prestataires de soins et d'entreprises innovantes de biotechnologie et de diagnostic qui se sont rassemblées pour souligner l'importance de sensibiliser les Canadiens à l'exploitation du potentiel des tests génomiques au Canada. Le groupe s'est donné pour mission commune d'améliorer l'infrastructure des tests génomiques dans les systèmes de santé du Canada, afin qu'un plus grand nombre de patients puissent avoir accès à cette technologie qui pourrait leur sauver la vie.

Visitez le site accessgenomictesting.ca pour consulter le rapport ainsi que d'autres ressources connexes.

Citations d'associations des patients à propos du The State of Readiness in Canada Progress Report

«?Les décideurs en matière de politique de santé au Canada doivent veiller à ce que les patients aient accès aux médicaments de précision. Les tests génomiques sont la clé de la médecine personnalisée et permettent aux patients de bénéficier des innovations les plus efficaces et les plus ciblées pour améliorer les résultats pour les patients?», a déclaré Barry D. Stein, Cancer colorectal Canada. «?Nous devons travailler ensemble pour assurer un accès équitable aux tests de biomarqueurs afin que les patients canadiens bénéficient des avancées les plus récentes et les plus efficaces.?»

«?Bien que l'ensemble des taux globaux de cancer soient en baisse, le nombre de cas et de décès continue d'augmenter, en raison de la croissance démographique et du vieillissement de la population. Le Canada ne peut pas prendre de retard en ce qui concerne les tests génomiques?», a déclaré Shem Singh, de Cancer pulmonaire Canada. «?Nous devons nous assurer que nos systèmes de santé disposent de l'infrastructure nécessaire pour pouvoir utiliser les tests génomiques.?»

«?Au Canada, le cancer du poumon est la principale cause de décès lié au cancer puisqu'il est à l'origine d'un décès sur quatre. Les nouvelles modalités des tests génomiques qui ont été développées offrent la possibilité d'identifier beaucoup plus de patients, plus rapidement, auxquels des thérapies ciblées pourraient être bénéfiques?», a déclaré Jess Rogers, de la Fondation de la santé pulmonaire. «?Il faut que le Canada se prépare pour que les patients vivant avec un cancer du poumon puissent profiter de cette innovation.?»

«?Au Canada, les provinces ne disposent pas toutes de la même accessibilité aux tests génomiques, ni des mêmes processus d'examen pour déterminer les types de tests à financer, ni des mêmes normes de rendement et de qualité, ce qui a créé une approche fragmentée et inéquitable?», a déclaré Cathy Ammendolea, du Réseau canadien du cancer du sein. «?Le Canada doit s'efforcer d'offrir aux patients un accès équitable aux tests génomiques, quelle que soit la région du pays où ils vivent.?»

«?Au Canada, les progrès en matière de tests génomiques ont été lents et les patients ne peuvent plus attendre?», a déclaré Jackie Manthorne, du Réseau canadien des survivants du cancer. «?S'assurer que le Canada est préparé pour les tests génomiques aura une incidence sur la survie et la qualité de vie de nombreux Canadiens.?»

Quelques faits :

Avantages des tests génomiques

Au cours des sept dernières années, les tests génomiques évalués au Canada et à l'étranger ont démontré les avantages suivants pour la santé des patients. Ces avantages ont été reconnus par les organismes en évaluation des technologies de la santé (ÉTS) notamment pour :

Réduire les toxicités graves des traitements médicamenteux ou de la nécessité d'un traitement médicamenteux. 3

Éviter les procédures invasives et réduire les interventions chirurgicales inutiles. 4

Améliorer la réponse aux médicaments. 5

Réduire la fréquence des tests diagnostiques supplémentaires (y compris les biopsies invasives). 6

Améliorer le temps nécessaire au diagnostic. 7

Réduire le nombre de consultations de spécialistes et de visites de suivi. 8

Réduire le nombre de médicaments.9

The State of Readiness in Canada Progress Report

The State of Readiness in Canada Progress Report a été réalisé par le chercheur principal, Don Husereau, grâce au soutien des sociétés pharmaceutiques innovantes Amgen, AstraZeneca, GSK, Janssen, Eli Lilly et Roche, ainsi que de la société spécialisée dans les diagnostics, ThermoFisher Scientific. Pour ces entreprises des sciences de la vie, la médecine de précision et les tests basés sur le génome sont également des domaines clés d'intérêt en matière de recherche et de développement, qui ont la capacité de créer des emplois, d'alimenter l'innovation et d'améliorer les thérapies innovantes.

Pour plus de détails sur l'état de préparation du Canada aux tests génomiques, consultez la fiche du The State of Readiness in Canada Progress Report: accesstogenomictesting.ca

____________________________ 1 Organisation mondiale de la santé, Rapport 2022 : https://www.who.int/news/item/12-07-2022-who-s-science-council-launches-report-calling-for-equitable-expansion-of-genomics.

2 Brenner, D.R., A. Poirier, R.R. Woods, L.F. Ellison, J.M. Billette, A.A. Demers, et collab. ; Comité consultatif canadien sur les statistiques du cancer «?Projected estimates of cancer in Canada in 2022?». JAMC. 2022 2 mai?;194(17) : E601-E607. doi : 10.1503/cmaj.212097. PMID : 35500919?; PMCID : PMC9067380.

3 Santé Ontario (Qualité). Génotypage DPYD chez les patients qui ont prévu un traitement anticancéreux avec des fluoropyrimidines : Une évaluation d'une technologie de la santé 2021?;21:1-186.



Hannouf M. B., Winquist E., Mahmud S.M., et collab. « Cost-effectiveness of using a gene expression profiling test to aid in identifying the primary tumour in patients with cancer of unknown primary ». Pharmacogenomics J 2017;17:286-300. doi:10.1038/tpj.2015.94



Santé Ontario (Qualité). Test sanguin d'ADN pour tumeur circulante acellulaire pour la détection d'une mutation R-EGFT790M dans le cancer du poumon non à petites cellules : Une évaluation d'une technologie de la santé 2020?;20:1-176.

4 Santé Ontario (Qualité). Test sanguin d'ADN pour tumeur circulante acellulaire pour la détection d'une mutation R-EGFT790M dans le cancer du poumon non à petites cellules : Une évaluation d'une technologie de la santé 2020?;20:1-176.



Perez M.V., Kumarasamy N. A., Owens D.K., et collab. «?Cost-Effectiveness of Genetic Testing in Family Members of Patients With Long-QT Syndrome. Circulation : Cardiovascular Quality and Outcomes?». 2011?;4:76-84. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.110.957365 10. Santé Ontatio (Qualité). Test sur lésions pigmentaires.

5 Santé Ontario (Qualité). Test pharmacogénomique multigénique comprenant des outils d'aide visant à orienter la sélection des médicaments pour les personnes atteintes de dépression majeure : Une évaluation d'une technologie de la santé 2021?;21:1-214.

6 Santé Ontario (Qualité). Dépistage prénatal non effractif des trisomies 21, 18 et 13, des aneuploïdies du chromosome sexuel et des microdélétions Une évaluation des technologies de la santé : Une évaluation d'une technologie de la santé 2019?;19:1-166.

7 Demos M., Guella I., DeGuzman C., et collab. « Diagnostic Yield and Treatment Impact of Targeted Exome Sequencing in Early-Onset Epilepsy. Front Neurol » 2019;10:434. doi:10.3389/fneur.2019.00434.

8 Santé Ontario (Qualité). Test sur lésions pigmentaires afin de déceler la présence de mélanome dans ces lésions : Une évaluation d'une technologie de la santé 2021?;21:1-81.

9 Santé Ontario (Qualité). Test pharmacogénomique multigénique comprenant des outils d'aide visant à orienter la sélection des médicaments pour les personnes atteintes de dépression majeure : Une évaluation d'une technologie de la santé 2021?;21:1-214.

SOURCE Access to Genomic Testing

13 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :