FirstLight Power acquiert Hydromega Services inc., un chef de file comme développeur et producteur d'énergies renouvelables au Canada, incluant sa participation dans dix actifs hydroélectriques en exploitation et un important portefeuille de développement de projets d'énergie propre.

FirstLight Power (FirstLight), un chef de file dans la production, le développement et le stockage d'énergie propre, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord pour acquérir Hydromega Services inc. (Hydroméga), y compris une participation dans cinq centrales hydroélectriques au Québec et cinq centrales hydroélectriques supplémentaires dans le nord-est de l'Ontario. De plus, FirstLight ajoutera le portefeuille de développement d'énergie propre d'Hydroméga qui comprend plus de 2 gigawatts (GW) de projets éoliens, solaires, de stockage et hydroélectriques, doublant ainsi le portefeuille de développement de FirstLight à environ 4 GW aux États-Unis et au Canada. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023 et est soumise aux conditions usuelles de clôture.

Suite à la récente intégration de H2O Power, l'ajout des actifs d'exploitation d'Hydroméga permettra à FirstLight de disposer d'une capacité d'exploitation combinée de plus de 200 MW au Québec et en Ontario. Les actifs en exploitation d'Hydroméga fournissent une énergie propre et fiable à ces provinces. Les projets, dont certains sont détenus en partenariat avec quatre Premières Nations, procurent ainsi des avantages à long terme à ces communautés. En renforçant sa présence sur le marché canadien, FirstLight est bien positionnée pour accélérer la croissance de l'entreprise en Amérique du Nord en faisant progresser le portefeuille diversifié de projets en développement d'énergies renouvelables d'Hydroméga, qui comprend plus de 1 000 MW de projets éoliens au Québec et plus de 1 000 MW de projets de stockage d'énergie en Ontario. FirstLight accueillera également les employés d'Hydroméga au sein de son équipe en pleine croissance.

« L'acquisition stratégique de la plateforme Hydroméga s'inscrit dans une période de transformation passionnante pour FirstLight », déclare Alicia Barton, présidente et directrice générale de FirstLight. « En ajoutant les capacités de développement et les actifs opérationnels d'Hydroméga au portefeuille diversifié d'énergies renouvelables et de stockage d'énergie existant de FirstLight, nous nous positionnerons pour une croissance encore plus importante dans les années à venir, alors que nous poursuivons notre mission d'accélérer la décarbonisation du réseau électrique en construisant, en exploitant et en intégrant les énergies renouvelables et le stockage pour répondre aux besoins croissants du monde en matière d'énergie propre. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe talentueuse d'Hydroméga et ses partenaires Premières Nations ainsi que les gouvernements locaux pour fournir une énergie propre et fiable aux communautés du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. »

Pionnière dans la production et le développement d'énergies renouvelables au Canada, Hydroméga développe, réalise et exploite des installations de production d'électricité propre au Québec depuis plus de 36 ans et depuis 20 ans en Ontario. En 1987, l'entreprise a été le premier producteur indépendant d'énergie à exploiter des installations hydroélectriques au Québec et a également été l'un des premiers développeurs de parcs éoliens de la province, avec une capacité installée de plus de 1 000 MW, soit plus de 25 % de la puissance éolienne installée au Québec.

« En tant que précurseur dans le secteur des énergies renouvelables au Canada, nous sommes fiers d'unir nos forces à celles de FirstLight pour accélérer le développement de notre portefeuille diversifié d'énergies propres afin de lutter contre les changements climatiques et d'accroître l'accès à l'énergie renouvelable dans nos marchés cibles actuels, au Québec, en Ontario et au-delà », affirme Stéphane Boyer, Directeur général d'Hydroméga. « En tant que principal fournisseur indépendant d'énergie propre, nous nous sommes toujours efforcés d'établir des partenariats avec les communautés locales et les organisations engagées dans le développement du potentiel d'énergie renouvelable de leur région, et nous sommes fiers des partenariats significatifs qui ont été établis avec les gouvernements locaux depuis plus de deux décennies. Compte tenu de son historique de gestion d'actifs d'énergie propre et des ressources naturelles en harmonie avec l'environnement, il est clair que FirstLight partage nos valeurs, et unir nos forces avec eux est logique à bien des égards. »

« FirstLight comprend et respecte profondément le patrimoine québécois et canadien d'Hydroméga, qui a été un élément clé du succès historique d'Hydroméga et qui restera un facteur important à l'avenir », souligne Jacky Cerceau, Président et copropriétaire d'Hydroméga. « Philip et moi-même sommes heureux de constater que la famille Hydroméga fera une transition en douceur avec FirstLight en tant que nouveaux propriétaires disposant d'importantes ressources financières et opérationnelles pour poursuivre la croissance excitante d'Hydroméga. »

« C'est avec émotion mais aussi avec satisfaction que Jacky et moi passons le flambeau d'Hydroméga à FirstLight après une aventure de plus de 36 ans », déclare Philip Lawee, copropriétaire d'Hydroméga. « Au fil des ans, Hydroméga a développé une impressionnante plateforme canadienne d'actifs d'énergies renouvelables, à partir de laquelle FirstLight a l'intention de poursuivre son expansion. FirstLight permettra à Hydroméga d'accélérer sa croissance et de poursuivre son expansion au Canada et en Amérique du Nord. Jacky et moi sommes convaincus que les nouveaux partenaires d'Hydroméga permettront à l'entreprise de franchir une nouvelle étape et de connaître un grand succès. »

L'annonce fait suite à plusieurs initiatives liées à la croissance et à des initiatives stratégiques de FirstLight et ajoute un important portefeuille de développement éolien terrestre aux efforts de développement existants de FirstLight dans les domaines de l'énergie solaire, du stockage et de l'énergie éolienne en mer. Outre l'intégration récente de H2O Power, FirstLight a fait partie d'un consortium d'investissement qui a obtenu un bail dans le cadre de la vente aux enchères des parcs éoliens en mer de NY Bight. La société a également finalisé l'acquisition de deux installations hydroélectriques dans l'ouest de la Pennsylvanie qui lui ont permis d'étendre sa présence sur les marchés de l'électricité de PJM et de New York. Également, FirstLight a annoncé un nouveau partenariat dans le Connecticut, pour faire progresser de nouveaux projets d'énergie renouvelable hybride dans les propriétés existantes de l'entreprise dans le Connecticut. FirstLight a également annoncé un partenariat stratégique avec New Leaf Energy (anciennement Borrego) pour développer de nouvelles capacités de production d'énergie solaire et de stockage à proximité des installations hydroélectriques existantes dans le Massachusetts et le Connecticut. Ces collaborations soutiendront la mission de l'entreprise, qui est d'accélérer la mise en place d'un réseau électrique entièrement décarboné en Amérique du Nord. De plus, l'entreprise a récemment signé un certain nombre de contrats d'achat d'électricité avec des services publics municipaux du Massachusetts pour de l'hydroélectricité provenant de régions désignées du Massachusetts et du Connecticut afin de répondre aux besoins à court terme d'électricité propre pour satisfaire les exigences d'approvisionnement provisoires imposées par la législation sur le climat adoptée au Massachusetts.

Valeurs mobilières TD agit comme conseiller financier d'Hydroméga dans le cadre de la transaction; Davies Ward Phillips & Vineberg LLP est le conseiller juridique d'Hydroméga et KPMG représente Hydroméga en tant que conseiller fiscal. Blakes, Cassels & Graydon LLP est le conseiller juridique de FirstLight.

À propos de FirstLight Power

FirstLight Power (FirstLight) est un producteur et un développeur d'énergie propre et une société de stockage d'énergie de premier plan en Amérique du Nord. Avec un portefeuille diversifié qui comprend plus de 1 650 MW d'énergies renouvelables et de technologies de stockage d'énergie en exploitation et un portefeuille de développement de plus de 2 000 MW de projets solaires, de batteries et d'éoliennes en mer, FirstLight se spécialise dans les solutions hybrides qui associent des actifs hydroélectriques, de stockage hydroélectrique par pompage, solaires à grande échelle, de batteries de grande capacité et d'éoliennes en mer. La mission de l'entreprise est d'accélérer la décarbonisation du réseau électrique en soutenant le développement, l'exploitation et l'intégration des énergies renouvelables et du stockage afin de répondre aux besoins croissants en énergie propre dans le monde et de fournir un système électrique propre, fiable, abordable et équitable. Basée à Burlington (Massachussets), avec des bureaux d'exploitation à Northfield (Massachussets), New Milford (Connecticut) et Oshawa (Ontario), FirstLight gère plus de 14 000 acres et des centaines de kilomètres de rives le long de certaines des plus belles rivières et de certains des plus beaux lacs d'Amérique du Nord. FirstLight est entièrement détenue par Investissements PSP depuis 2016. Pour en savoir plus, visitez www.firstlightpower.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

À propos d'Hydroméga

Basé à Montréal, Hydroméga est un important producteur, exploitant et développeur indépendant d'énergie propre dans l'Est du Canada, établi au Québec depuis 1987. Depuis sa création, Hydroméga a développé, construit, détenu et exploité plus de 135 MW de projets hydroélectriques au Québec et en Ontario, en plus d'être à l'origine de plus de 25 % de la puissance éolienne installée au Québec (plus de 1 000 MW) et de développer actuellement plus de 2 000 MW de projets dans les secteurs de l'énergie éolienne et hydroélectrique ainsi que d'autres secteurs d'énergie propre tels que l'énergie solaire, le stockage de l'énergie et la cogénération à partir biogaz.

Pour en savoir plus, visitez www.hydromega.com

13 septembre 2023 à 07:05

