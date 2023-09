DalCor Pharmaceutiques annonce l'étude de confirmation Dal-GenE-2 et la clôture de la ronde de financement de Série D





MONTRÉAL, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DalCor Pharmaceutiques a annoncé aujourd'hui la clôture de sa ronde de financement de Série D de 80 millions de dollars américains pour mener l'étude de confirmation Dal-GenE-2 en Amérique du Nord dans le cadre d'un accord d'évaluation spéciale du protocole (SPA) avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



Dal-GenE-2 (Dal-302), une étude de phase III, en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo, évaluera le potentiel du dalcetrapib à réduire la survenue d'infarctus du myocarde (IM) mortel et non mortel chez environ 2000 patients ayant un syndrome coronarien aigu (SCA) récent documenté et le génotype AA au variant rs1967309 dans le gène ADCY9.

« Suite aux résultats de l'essai dal-GenE montrant un bénéfice potentiel dans une population de patients génétiquement définie, nous sommes heureux d'avoir conclu un accord avec la FDA pour mener l'étude de confirmation Dal-GenE-2 afin d'éventuellement soumettre une demande de nouveau médicament (NDA) », a déclaré la Dre Fouzia Laghrissi Thode, présidente-directrice générale de DalCor Pharmaceutiques.

Cette étude de confirmation fait suite aux résultats de l'essai dal-GenE qui a montré une réduction relative du risque (RRR) de 21 % des infarctus mortels et non mortels chez 6 149 patients dans 34 pays, et une RRR de 45 % chez 1 200 patients en Amérique du Nord, et qui a confirmé le profil de sécurité du dalcetrapib.

« La fréquence du génotype AA peut atteindre 20 % dans les populations européennes et est supérieure à 40 % dans les populations d'ascendance africaine », a déclaré le Dr Eldrin F. Lewis, chef du département de médecine cardiovasculaire à l'Université de Stanford, professeur de médecine cardiovasculaire et président du comité de diversité Dal-GenE-2. « Compte tenu de la réduction relative du risque observée chez les patients nord-américains dans l'étude dal-GenE, et de la persévérance de l'engagement à étudier le premier traitement potentiel de précision pharmacogénétique pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires, nous sommes heureux de nous associer à DalCor Pharmaceutiques dans le cadre de cette étude de confirmation. »

Le financement de série D provient du gouvernement du Québec par l'entremise du Fonds de développement économique géré par Investissement Québec, et des fonds propres d'Investissement Québec, avec la participation d'investisseurs actuels, notamment Andes Growth, TB Pharma, le Fonds de Solidarité FTQ et CTI Life Sciences.

« L'expertise du Québec en sciences de la vie est reconnue à travers le monde. Notre gouvernement tient à soutenir des projets ayant le potentiel d'avoir des retombées significatives, comme celui de DalCor sur la santé cardiovasculaire », a mentionné M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Nous sommes heureux de soutenir Dalcor dans cette ronde de financement afin de leur permettre de poursuivre leurs recherches dans le domaine de la médecine de précision pour les maladies cardiovasculaires », a déclaré M. Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. « Celles-ci pourraient, à terme, révolutionner leur secteur d'activités et contribuer à réduire les accidents cardiovasculaires. Investissement Québec continuera d'accompagner les entreprises émergentes pour positionner le Québec dans les secteurs clés de notre économie, comme celui des sciences de la vie. »

Notes:

Dal-GenE-2 : L'objectif principal de Dal-GenE-2 est d'évaluer le potentiel du dalcetrapib à réduire la survenue d'infarctus du myocarde fatal et non fatal chez 2 000 patients ayant un SCA récent documenté et le génotype AA au variant rs1967309 du gène ADCY9. L'essai devrait débuter au troisième trimestre 2023, avec une analyse intermédiaire de l'efficacité en 2026, et devrait s'achever en 2027.

Dal-GenE : Bien que l'essai n'ait pas atteint le critère d'évaluation principal, très probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, les résultats ont montré une réduction relative du risque (RRR) de 21 % des IM mortels et non-mortels chez 6 149 patients dans 34 pays, et une RRR de 45 % chez 1 200 patients en Amérique du Nord. Ces données sont en faveur de la poursuite du développement du dalcetrapib.

DalCor Pharmaceutiques: DalCor Pharmaceutiques est un pionnier de la médecine de précision pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires. En combinant des connaissances génétiques et cliniques, le programme de développement de l'entreprise, le dalcetrapib, vise à réduire les infarctus du myocarde (IM) mortels et non mortels à la suite d'un syndrome coronarien aigu récent et à obtenir de meilleurs résultats cardiovasculaires dans un sous-groupe génétique de patients spécifiques.

DalCor Pharmaceutiques détient la licence exclusive mondiale pour le développement, la fabrication et la commercialisation du dalcetrapib, ainsi que les droits sur le marqueur génétique à utiliser avec le dalcetrapib chez les patients présentant le génotype AA du variant rs1967309 du gène ADCY9. Un test de diagnostic complémentaire, développé en collaboration avec Roche Diagnostics, permet d'identifier les patients présentant le génotype ADCY9 AA et susceptibles de bénéficier d'un traitement par dalcetrapib.

Pour plus d'information, visiter www.dalcorpharma.com.

13 septembre 2023 à 00:00

