StarCharge présente ses solutions EVSE et ESS lors du salon RE+





LAS VEGAS, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les solutions de recharge et les systèmes de stockage d'énergie révolutionnaires de StarCharge occupent le devant de la scène au stand 17036 de la prestigieuse exposition RE+. En tant que pionnière des solutions d'énergie durable à l'échelle mondiale, le dévouement inébranlable de la société à l'égard d'un avenir plus vert est mis en évidence par le biais de technologies innovantes.

Réputé pour sa capacité à réunir les meilleures technologies et solutions en matière d'énergies renouvelables, le salon RE+ constitue la plateforme idéale pour dévoiler notre vaste gamme de chargeurs et de solutions de stockage d'énergie. StarCharge promet une rencontre immersive avec des chargeurs de véhicules électriques à grande vitesse, des chargeurs V2G, des unités de stockage d'énergie domestiques, des systèmes de stockage d'énergie professionnels et des solutions de gestion de l'énergie.

« Notre présence au salon RE+ est une chance colossale. Cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir l'énergie durable dans le monde », s'enthousiasme notre PDG. « Nous souhaitons être une source d'inspiration, en démontrant à tous qu'un avenir réalisable et basé sur l'efficacité énergétique est à portée de main grâce à nos solutions de recharge et nos systèmes de stockage d'énergie à la pointe de la technologie ».

En tant que leader mondial des solutions de recharge et de stockage d'énergie pour les véhicules électriques, StarCharge se prépare à dévoiler une gamme dynamique de produits sur le stand n° 17036 du salon RE+, avec une sélection de produits variés :

Chargeurs CA et CC :

La gamme StarCharge comprend un ensemble de chargeurs CA et CC, comprenant des chargeurs de niveau 2 (32 A à 80 A) et de niveau 3 (30 kW à 480 kW) (connecteurs CCS1 et NACS), conçus avec une large plage de tension et de température de fonctionnement. Ces chargeurs sont destinés aux applications résidentielles, commerciales, aux parcs de véhicules et aux applications publiques telles que les projets NAVI.

Systèmes de stockage d'énergie :

Le catalogue de StarCharge propose des systèmes de batteries résidentielles (4 kW à 10 kW et 6 kWh à 20 kWh), des systèmes de batteries professionnels (250 KWh à +1 MWh), et des applications V2G. Ces systèmes servent des objectifs divers, notamment l'alimentation de secours, la réponse à la demande, la régulation de la fréquence, l'amélioration de l'efficacité du réseau et les applications Vehicle-to-Grid.

Technologie Vehicle-to-grid (V2G) :

StarCharge inaugure une gamme de produits V2G/V2X, allant de 6 kW à 19,2 kW avec des connecteurs CCS1 et NACS. La technologie V2G permet aux véhicules électriques de stocker et de décharger de l'énergie dans le réseau ou dans les bâtiments.

Connus pour leur vitesse remarquable, leur efficacité et leur compatibilité avec un large éventail de véhicules électriques, les chargeurs StarCharge sont une référence en matière d'excellence. Les unités de stockage d'énergie domestique constituent une solution viable pour la conservation de l'énergie, car elles permettent aux ménages d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire. En outre, ses systèmes de gestion de l'énergie professionnels sont méticuleusement conçus pour faciliter la consommation d'énergie durable à grande échelle, tant dans les entreprises que dans les espaces industriels.

« Notre mission englobe une révolution énergétique. Nos solutions s'adressent à tous, des propriétaires de véhicules électriques aux entreprises qui s'efforcent d'assurer un avenir durable », a déclaré avec fierté notre directeur technique.

StarCharge vous invite chaleureusement à nous rejoindre sur notre stand et à vous embarquer pour un voyage exaltant vers un avenir fondé sur les énergies renouvelables et efficaces. Ensemble, notre impact est considérable !

À propos de StarCharge :

StarCharge est un leader mondial en matière de solutions de recharge pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie. Avec un engagement inébranlable en faveur du développement durable, StarCharge redessine le paysage de la recharge et de l'alimentation des véhicules électriques, ouvrant la voie à un avenir plus propre et plus vert.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.starcharge.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206636/Neptune_UL2.jpg

12 septembre 2023 à 20:23

