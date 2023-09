On signe à la MRC de Charlevoix-Est





CLERMONT, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - C'est maintenant au tour du syndicat représentant les cols blancs et cols bleus de la MRC de Charlevoix-Est d'annoncer un accord en vue du renouvellement de leur nouvelle convention collective.

L'entente conclue le 21 juin dernier entre les représentant(e)s des comités de négociation patronal et syndical a été entérinée par les membres en assemblée générale hier soir.

Le contrat de travail est d'une durée de six ans, soit du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2028. Parmi les gains, notons une hausse salariale de 21 %, une bonification de 1 % des cotisations au Régime de retraite par financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ) ainsi que l'augmentation du nombre de jours de vacances.

De plus, les parties se sont entendues sur la mise en place d'un horaire de quatre jours pour certains types d'emploi et sur l'instauration d'un régime de télétravail. Enfin, les consultations en télémédecine seront aux frais de l'employeur et les salarié(e)s recevront une rétroactivité salariale et sur leurs cotisations au RRFS-FTQ.

« Les négociations se sont déroulées dans le respect mutuel. Nous sommes satisfait(e)s de cette entente. Elle permet à nos membres d'améliorer leurs conditions de travail tout en continuant d'offrir des services de qualité à la population de la MRC », a déclaré Tobie Jean, président du SCFP 4620.

La MRC de Charlevoix-Est est située dans la région administrative de la Capitale-Nationale. Son chef-lieu est la ville de Clermont. Elle est composée de neuf municipalités : deux villes, quatre municipalités, une paroisse et deux territoires non organisés.

Les 31 employé(e)s de la MRC occupent des emplois manuels, techniques et de bureau.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime et le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

