SOREL-TRACY, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - M. Michel Laurin, président et chef de l'exploitation de Lussier, est heureux d'annoncer la nomination de M. Paul Copti à titre de Vice-président principal, services aux entreprises. M. Copti entrera en fonction à compter du 25 septembre 2023 et succédera à Madame Sylvie Lambert qui prendra sa retraite à la fin de l'année après plus de 35 ans dans le domaine de l'assurance.

Nomination d'un vice-président principal, services aux entreprises chez Lussier, assurances et avantages sociaux

« C'est avec plaisir que nous accueillons Paul dans ses nouvelles fonctions et comme nouveau membre de la haute direction de Lussier. Paul possède une philosophie de gestion collaborative et ouverte appuyée par une vision innovante qui contribueront au rayonnement de Lussier en assurances des entreprises et avantages sociaux », affirme Michel Laurin.

M. Copti détient une importante expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l'assurance de dommages commercial et de la gestion des risques où il était jusqu'à tout récemment Vice-président principal, Construction et Infrastructure chez Marsh Canada. Au cours de son dernier mandat, il a contribué sur plus de 40 projets d'infrastructures majeurs à travers le Canada couvrant les aspects de transport, l'énergie et les projets environnementaux en étant le conseiller principal auprès des clients. Avant de se joindre à Marsh Canada, Paul a travaillé pour des organisations comme GPL Assurances, XN Services Financiers et Axa dans la gestion des risques en assurance de dommages. Il détient un baccalauréat en ingénierie de l'École Polytechnique de Montréal et a fait plusieurs publications sur des sujets touchant autant l'interruption des affaires, la contamination de produits et la gestion des risques.

« Il me fait grand plaisir de rejoindre Lussier, une entreprise qui incarne des valeurs d'intégrité, de respect et d'entraide depuis plus d'un siècle. Je suis impatient de collaborer avec cette équipe talentueuse qui a su se démarquer par son expertise, son engagement et l'éventail de ses services pour les clients » a déclaré Paul Copti.

À propos de Lussier

Lussier est un chef de file dans le domaine des conseils en assurances et avantages sociaux avec 750 employés. Notre offre globale couvre l'ensemble des besoins de nos clients autant pour assurances auto et habitation, assurances individuelles, assurances d'entreprises (responsabilités civiles, cautionnement, assurance de dommages), assurances collectives, ressources humaines, santé et sécurité et rentes collectives. Cabinet indépendant qui travaille auprès de 70 assureurs afin de trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients.

12 septembre 2023 à 13:45

