Une nouvelle ère à la direction - Jennifer Teskey est nommée associée-cheffe de la direction canadienne de Norton Rose Fulbright





TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Jennifer Teskey, avocate de premier plan en litiges, est nommée associée-cheffe de la direction canadienne de Norton Rose Fulbright, avec prise d'effet le 1er janvier 2024. Leader participative, avocate passionnée et avocate plaidante hors pair, Mme Teskey saura miser sur son expérience juridique, son sens des affaires ainsi que sur les relations qu'elle entretient avec les clients et ses collègues et qui en font la candidate idéale pour diriger le cabinet au Canada.

Mme Teskey prendra le relais de Charles Hurdon, qui a mené les destinées du cabinet pendant neuf ans. Sous son leadership transformateur, le cabinet s'est hissé au sommet du marché juridique canadien en qui a trait aux classements, au rendement commercial et aux talents. En janvier, M. Hurdon reprendra sa pratique en droit de l'emploi et du travail.

«?La nomination de Jennifer ouvre la voie à une nouvelle ère en matière de leadership. Elle a en main tous les atouts nécessaires pour donner suite aux réalisations exceptionnelles et maintenir le dynamisme qui ont marqué le mandat de Charles, afin de propulser le cabinet vers l'avant. Le talent et le sens du leadership de Jennifer la préparent très bien pour assumer ces fonctions, et sa vision pour l'avenir du cabinet est inspirante. Jennifer jouit du plus grand respect dans son domaine, a l'entière confiance des clients et est assurée du plein appui de la totalité de nos associé·es au pays?», a affirmé Walied Soliman, président canadien de Norton Rose Fulbright.

Mme Teskey a laissé sa marque dans des dossiers très médiatisés où elle a représenté diverses institutions financières, autorités de réglementation, ainsi que d'autres sociétés importantes en matière de comptabilité. Elle est reconnue pour ses prouesses juridiques et pour les résultats exceptionnels qu'elle obtient pour ses clients. En plus de diriger une pratique florissante, elle est administratrice nationale canadienne, Litiges et différends, et cheffe canadienne, Institutions financières. En outre, à titre de membre du comité de direction canadien depuis 2018 et du comité exécutif mondial depuis 2021, Mme Teskey a contribué à façonner l'orientation stratégique du cabinet.

«?Je suis honorée d'assumer ces responsabilités et enthousiaste à l'idée d'aborder la prochaine étape de la croissance du cabinet?», a déclaré Mme Teskey. «?Avec Charles aux commandes, nous avons établi de véritables partenariats avec nos clients, mis en valeur et recruté des talents exceptionnels et fait notre place dans le paysage commercial et juridique canadien?», a-t-elle ajouté.

«?Les clients savent qu'ils peuvent faire appel à nous quand les résultats comptent. Chaque jour qui passe, nous sommes résolus à gagner leur confiance et à les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires?», a-t-elle conclu.

Mme Teskey a amorcé sa carrière chez Norton Rose Fulbright alors qu'elle était étudiante et elle a été admise au Barreau en 2003.

À propos de Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright offre une gamme complète de services juridiques aux plus importantes sociétés et institutions financières du monde. Notre cabinet d'avocats mondial compte au-delà de 3?000 avocats qui conseillent des clients dans plus de 50 villes dans le monde entier, notamment Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg, et couvrent l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine, l'Asie, l'Australie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Articulant ses activités autour de ses principes d'affaires que sont la qualité, l'unité et l'intégrité, Norton Rose Fulbright est reconnu pour les services qu'il fournit à ses clients dans les principaux secteurs d'activité, à savoir les institutions financières; l'énergie; les infrastructures et les ressources; la technologie; le transport; les sciences de la vie et les soins de santé ainsi que les marchés grand public. Pour de plus amples renseignements, visitez nortonrosefulbright.com.

Pour de plus amples renseignements :

Basia Radomski

+1 416.333.3865

[email protected]

SOURCE Norton Rose Fulbright Canada LLP

12 septembre 2023 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :