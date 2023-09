DRUID obtient 30 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B pour améliorer la productivité des entreprises grâce à des applications commerciales conversationnelles et à l'IA générative





BUCHAREST, Roumanie, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- DRUID, un leader mondial de la technologie d'IA conversationnelle, a annoncé aujourd'hui le succès de son tour de table de série B de 30 millions de dollars mené par TQ Ventures, avec la participation de nouveaux investisseurs, comme Smedvig Capital, Endeavor et Verve Ventures, ainsi que des investisseurs existants, GapMinder, Hoxton Ventures et Karma Ventures.

Le financement sera utilisé pour continuer à accélérer l'expansion internationale de DRUID, en particulier sa présence sur le marché américain, qui représente déjà 60 % du chiffre d'affaires actuel de DRUID.

La plateforme DRUID donne aux entreprises les outils nécessaires pour créer et concevoir des applications commerciales conversationnelles (CBA) afin d'offrir aux employés et aux clients l'expérience la plus naturelle possible. Les premiers clients apprécient le fait que la suite DRUID peut être appliquée dans n'importe quel environnement technologique existant sans remplacer les investissements antérieurs dans l'ERP, la CRM, le RPA ou d'autres outils numériques. De plus, l'intégration récente de DRUID avec ChatGPT, via le service Azure OpenAI de Microsoft, rend l'IA générative prête pour l'entreprise et sécurisée.

« Au milieu de la fanfare autour de l'IA conversationnelle et générative, DRUID s'est distingué à nos yeux comme un leader de sa catégorie. Nous avons été heureux de découvrir, grâce à nos recherches, à quel point les clients actuels apprécient la plateforme et à quel point DRUID résout un problème important pour les clients potentiels. Nous sommes honorés de diriger ce tour de table et de nous associer à Liviu et à l'équipe de DRUID », a déclaré Schuster Tanger, associé co-gérant de TQ Ventures.

En outre, l'application commerciale conversationnelle de DRUID améliore les capacités technologiques de l'IA conversationnelle en lui donnant le pouvoir de comprendre le contexte commercial et de déclencher des actions intelligentes, fournissant ainsi une couche conversationnelle conviviale qui rapproche les clients de leurs utilisateurs et permet une utilisation sur plusieurs canaux afin de rationaliser l'accomplissement des tâches commerciales.

Plusieurs leaders de l'industrie ont déjà mis en oeuvre la technologie de DRUID avec des résultats exceptionnels. Kmart, Liberty Global, Texas Children's Hospital, White Castle, NHS, Auchan, Georgia Southern University, Société Générale, Erste Group, BNP Paribas, Axa, et bien d'autres encore ont intégré la plateforme d'applications commerciales conversationnelles de DRUID, constatant des améliorations significatives tant au niveau de l'engagement des clients que de l'efficacité des employés.

Ces organisations ont fait état d'une plus grande satisfaction des clients, d'une réduction des temps d'attente et d'une augmentation des taux de résolution des problèmes. En libérant les employés des tâches répétitives, on leur permet de se concentrer sur des responsabilités plus stratégiques et plus significatives, ce qui se traduit par une efficacité et une satisfaction accrues des employés, ainsi que par un meilleur moral de l'ensemble de l'équipe.

« DRUID capitalise sur les avancées récentes en matière d'IA générative, qui s'intègrent de manière transparente dans notre plateforme d'applications commerciales conversationnelles. Nous pensons que notre plateforme va, pour les grandes entreprises internationales, déclencher une nouvelle ère de productivité et de résultats commerciaux tangibles. Soutenus par notre dernier tour d'investissement et dans le contexte de cette révolution technologique, nous sommes bien positionnés et enthousiastes à l'idée de travailler dur pour offrir des solutions technologiques qui permettent à nos clients de dégager une valeur maximale », a déclaré Liviu Dragan, PDG de DRUID.

Ce nouveau tour de table s'inscrit dans la continuité de la croissance et du développement de DRUID. En 2022, DRUID a multiplié ses revenus récurrents annuels par 2,5 par rapport à 2021 et prévoit de multiplier sa croissance par 3 cette année.

« La validation internationale de la plateforme révolutionnaire construite par DRUID nous a convaincus de réaliser notre troisième investissement dans la société, le premier ayant eu lieu fin 2020. Depuis lors, nous avons vu le potentiel de l'équipe dirigée par Liviu Dragan pour créer une technologie qui transformera le domaine des solutions d'intelligence artificielle conversationnelle pour les industries complexes. DRUID a démontré aux entreprises clientes que la plateforme répondait aux normes de sécurité technologique les plus élevées, confirmant ainsi la polyvalence et la flexibilité de la plateforme. Ayant accompagné DRUID depuis ses premiers pas à l'échelle mondiale, nous sommes heureux de voir aujourd'hui l'importante liste de clients internationaux de l'entreprise et les plans de plus en plus ambitieux des membres de l'équipe pour construire un hub d'IA capable d'intégrer rapidement les dernières technologies d'intelligence artificielle telles que l'IA générative », a déclaré Dan Mih?escu, partenaire fondateur, GapMinder.

Fondée en Roumanie, DRUID a récemment augmenté son équipe mondiale de 60 % et a intégré quelques anciens cadres clés d'UiPath dans des rôles stratégiques : notamment (a) Kedar Dani, ex-vice-président mondial chargé de la conception, pour contribuer à la stratégie de mise sur le marché ; (b) Vargha Moayed, ex-directeur général de la stratégie, pour fournir des conseils stratégiques au PDG ; et (c) Mihai Faur, DSI d'UiPath, pour devenir un membre indépendant du conseil d'administration.

À propos de DRUID

DRUID ( www.druidai.com ) est une plateforme de bout en bout pour la construction, le déploiement et la mise à l'échelle d'applications professionnelles conversationnelles pilotées par l'IA, conçues pour offrir une productivité de niveau supérieur aux employés et une expérience client totale de la manière la plus intuitive qui soit. Agissant comme une couche frontale à toutes les opérations numériques, DRUID unifie et améliore le paysage technologique existant tout en atténuant la fatigue des applications (apprentissage et adaptation à de nouveaux systèmes). En outre, les assistants virtuels intelligents de DRUID permettent des interactions rapides, personnalisées, omnicanales et hyper-automatisées tout en parlant le langage de chaque organisation via des intégrations ouvertes avec tous les systèmes d'entreprise existants et les technologies RPA. À partir de 2018, DRUID développe activement sa vision de fournir à chaque employé un assistant virtuel intelligent, en établissant un vaste réseau de plus de 160 partenaires et en desservant plus de 200 clients dans le monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2207457/DRUID_Group_picture.jpg

12 septembre 2023 à 12:55

