Des leaders d'affaires s'élancent sur les verts lors du 27e Tournoi de golf annuel de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, permettant d'amasser 823 560 $ pour aider les enfants malades et les futures mamans





MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Les membres de la communauté d'affaires de Montréal n'étaient pas au bureau hier. Ils jouaient au golf pour une bonne cause : l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). Le 27e Tournoi de golf annuel, qui s'est déroulé au célèbre Club de golf Royal Montréal, a permis d'amasser 823 560 $ pour les soins pédiatriques et la santé materno-foetale. Depuis son lancement en 1997, le Tournoi a permis de recueillir la somme impressionnante de 17,5 M$.

Le Tournoi a frappé dans le mille grâce à son incroyable comité organisateur, aux infatigables coprésidents d'honneur, Mitch Garber C.M. et Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec, à la générosité des golfeurs, aux chefs d'entreprise et aux précieux commanditaires.

« C'est formidable de se retrouver sur les verts avec des collègues et des partenaires d'affaires pour jouer une partie de golf et, plus important encore, pour amasser des fonds afin de donner aux enfants malades la chance d'avoir un avenir meilleur », a déclaré Mitch Garber, coprésident d'honneur du Tournoi. « Aujourd'hui, plus que jamais, le système de santé dépend de la générosité de la collectivité pour soutenir les soins de pointe aux patients, l'excellence de l'enseignement et les progrès de la recherche qui améliorent la vie et le bien-être des enfants malades du Québec et du monde entier. »

« C'est un honneur de soutenir l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'exception », a souligné Grégoire Baillargeon, coprésident d'honneur du Tournoi. « La fantastique équipe de professionnels de la santé et de chercheurs de l'Hôpital de Montréal pour enfants change la donne pour les membres les plus vulnérables de la société, nos enfants et nos adolescents. Il est réconfortant de voir la collectivité se mobiliser pour soutenir les enfants malades et les futures mamans. »

La coordination du Tournoi de golf annuel s'avère une tâche colossale. Merci du fond du coeur aux membres du comité organisateur du Tournoi pour leur dévouement et leur travail acharné : Charles-Edouard Morin, président, George Alexopoulos, George Antypas, Matt Budd, Sammy Hammouda, Scott Jones, Ray Lacharite, Peter Morton, George Papp, Mark Pathy, Andrew Popliger, Greg Rokos et Jason Tsadilas.

« Le Tournoi de golf de La Fondation du Children a une fois de plus mis en évidence la remarquable générosité de notre communauté. Le Tournoi, qui est devenu un événement phare de notre ville, est axé sur notre passion du golf, sur une saine compétition et, par-dessus tout, sur notre engagement indéfectible à avoir une incidence sur la vie des enfants et des adolescents malades ainsi que celle des futures mamans », a déclaré Charles-Edouard Morin, président du comité organisateur du Tournoi de golf.

Aider les jeunes chirurgiens à progresser et à parfaire leurs compétences

Les profits du Tournoi annuel servent à financer des bourses d'études en chirurgie. De jeunes chirurgiens du monde entier viennent chaque année au Children pour améliorer leurs connaissances chirurgicales et leurs compétences techniques et faire évoluer la chirurgie pédiatrique de pointe. Les bourses permettent également au Children de recruter les meilleurs et les plus brillants jeunes chirurgiens au Québec.

Le Tournoi soutient aussi un programme de navigation des patients ou « Corridor de soins » afin d'améliorer la coordination des soins, la formation des patients et l'accès aux ressources communautaires. Le Corridor de soins du Children est une initiative qui s'appuie sur les meilleures pratiques établies et sert de modèle à d'autres centres pédiatriques au Canada et à l'étranger.

« Chaque jour, sept jours sur sept, des enfants et des adolescents souffrant de maladies rares, complexes et souvent potentiellement mortelles franchissent les portes du Children, où ils recevront les meilleurs soins possibles grâce à de généreux donateurs comme vous », a rappelé Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Grâce à votre soutien, les enfants malades peuvent retrouver leur énergie, la santé et leur petit côté tannant! Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Je tiens à remercier sincèrement Mitch Garber, Grégoire Baillargeon, Charles-Edouard Morin et les membres du comité organisateur. Je suis également très reconnaissante envers nos commanditaires, dont les généreuses contributions ont rendu cet événement possible. Enfin, un grand merci aux golfeurs pour leur soutien! »

Les commanditaires du 27e Tournoi de golf annuel de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants étaient, dans la catégorie Platine : La Fondation Aune et Nova Steel ; dans la catégorie Or : Dickson Golf, Fednav, La Fondation Gustav Levinschi, Mavrik Corp et Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée; et notre commanditaire de voiturette de golf était BMO Groupe financier.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-foetaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le programme de santé et de développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Notre plus importante initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à réunir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants dans le domaine des soins pédiatriques et materno-foetaux qui en repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 600 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

